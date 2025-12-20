Kush ishte Jeffrey Epstein dhe çfarë janë dosjet e tij që kanë trazuar SHBA

Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka publikuar një pjesë të parë të dokumenteve që lidhen me Jeffrey Epstein. Dokumentet, të cilat përfshijnë foto, video dhe dokumente hetimore, priteshin me shumë interes pasi Kongresi miratoi një ligj që urdhëron publikimin e plotë të dosjeve deri të premten.
Jeffrey Epstein ishte një financier amerikan, i lindur në vitin 1953, i cili u bë i njohur globalisht jo për aktivitetin e tij financiar, por për një nga skandalet më të mëdha të abuzimit seksual dhe trafikut të qenieve njerëzore në historinë moderne.
Ai u akuzua se për vite me radhë kishte krijuar dhe drejtuar një rrjet shfrytëzimi seksual të vajzave të mitura, të cilat rekrutoheshin, manipuloheshin dhe abuzoheshin në rezidencat e tij luksoze në SHBA dhe jashtë saj.
Epstein kishte lidhje të ngushta me politikanë, biznesmenë, figura të fuqishme të medias, akademikë dhe anëtarë të elitës globale.
Këto marrëdhënie e mbrojtën për një kohë të gjatë nga drejtësia dhe i mundësuan të shmangte ndëshkimin e plotë, pavarësisht akuzave serioze që rëndonin mbi të.
Në vitin 2008 ai arriti një marrëveshje të diskutueshme me prokurorinë në Florida, duke marrë një dënim shumë të lehtë, gjë që më vonë u konsiderua një nga dështimet më të rënda të sistemit amerikan të drejtësisë.
Në vitin 2019, Epstein u arrestua sërish me akuza federale për trafikim seksual të të miturve. Pak javë më vonë, ai u gjet i vdekur në qelinë e tij në burgun federal të Nju Jorkut.
Zyrtarisht, vdekja u shpall vetëvrasje, por rrethanat e dyshimta, dështimet e sigurisë dhe lidhjet e tij me persona shumë të fuqishëm kanë ushqyer teori të shumta se ai mund të jetë eliminuar për të mos zbuluar emra të tjerë.
“Dosjet Epstein” i referohen një grupi të gjerë dokumentesh ligjore, dëshmish, emaileve, listave udhëtimi, marrëveshjeve gjyqësore dhe materialeve të sekuestruara gjatë hetimeve.
Këto dosje përmbajnë emra personash të njohur që dyshohet se kanë pasur kontakt me Epstein ose me rrjetin e tij, qoftë si miq, bashkëpunëtorë apo klientë.
Publikimi gradual i këtyre dokumenteve ka shkaktuar tronditje të mëdha politike dhe shoqërore, pasi ka ngritur pikëpyetje serioze mbi abuzimin e pushtetit, heshtjen institucionale dhe mbrojtjen e elitave.
Dosjet nuk nënkuptojnë automatikisht fajësi për çdo emër të përmendur, por ato kanë hapur debatin mbi përgjegjësinë morale dhe ligjore të personave të fuqishëm që kanë qenë pjesë e rrethit të Epstein.
Për shumë viktima, këto dokumente përfaqësojnë një hap drejt së vërtetës dhe drejtësisë, ndërsa për opinionin publik janë një simbol i errët i mënyrës se si pushteti dhe paratë mund të përdoren për të fshehur krime të rënda për dekada.
Foto: Jeffrey Epstein në Kembrixh, Masaçusets, në vitin 2004.Rick Friedman / Corbis nëpërmjet skedarit Getty Images
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
