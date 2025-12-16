Një tjetër trup i pajetë gjendet në Vlorë

Trupi i pa jetë i një personi është gjetur pak çaste më parë në Lungomaren e Vlorës.
Një ditë pasi po në Vlorë, në Qafën e Llogarasë u gjet trupi i të riut nga Berati, sot ësbtë gjetur trupi i një burri në moshë të thyer.
Policia tha se, në zonën e Lungomares, dyshohet se është mbytur në det shtetasi Sh. H., 89 vjeç, banues në fshatin Dushkarak.
Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.
Ishte një kalimtar i cili pa trupi të dergjej buzl detit në Lungomare dhe njoftoi policinë e cila aktualisht ndodhet në vendngjarje. /noa.al
