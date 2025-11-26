Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zv.kryeministri i Maqedonisë flet për vdekjen e Shpat Kasapit
Transmetuar më 26-11-2025, 09:59

Izet Mexhiti, Zëvendëskryeministër i Parë i RMV dhe Ministër i Ministër i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të Maqedonisë së Veriut foli pak më parë për vdekjen e këngëtarit të famshëm shqiptar Shpat Kasapi.

"Me dhimbje të thellë morëm lajmin e ndarjes nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi.

Ikja e tij e papritur ka lënë një boshllëk të madh te familja, miqtë dhe të gjithë ata që e vlerësonin artin e tij.

Shpati la pas një trashëgimi të çmuar artistike dhe kujtime që do të mbeten gjatë në zemrat e publikut. Muzika e tij është një vlerë që nuk shuhet", thuhet në njoftimin e zv.kryeministrit maqedonas.

Ai shton: "Në këtë ditë të rëndë, u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Kasapi, të afërmve dhe gjithë komunitetit artistik. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij, dhe u prehtë në paqe". /noa.al

