Zv.kryeministri i Maqedonisë flet për vdekjen e Shpat Kasapit

Izet Mexhiti, Zëvendëskryeministër i Parë i RMV dhe Ministër i Ministër i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor të Maqedonisë së Veriut foli pak më parë për vdekjen e këngëtarit të famshëm shqiptar Shpat Kasapi.
"Me dhimbje të thellë morëm lajmin e ndarjes nga jeta të këngëtarit Shpat Kasapi.
Ikja e tij e papritur ka lënë një boshllëk të madh te familja, miqtë dhe të gjithë ata që e vlerësonin artin e tij.
Shpati la pas një trashëgimi të çmuar artistike dhe kujtime që do të mbeten gjatë në zemrat e publikut. Muzika e tij është një vlerë që nuk shuhet", thuhet në njoftimin e zv.kryeministrit maqedonas.
Ai shton: "Në këtë ditë të rëndë, u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Kasapi, të afërmve dhe gjithë komunitetit artistik. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij, dhe u prehtë në paqe". /noa.al
