Ndërron jetë papritur këngëtari i njohur Shpat Kasapi

Këngëtari i njohur shqiptar, Shpat Kasapi, është ndarë sot nga jeta në mënyrë të papritur, në moshën vetëm 40-vjeçare.
Ngjarja ka ndodhur në Itali, ku artisti ndodhej këto ditë.
Sipas informacioneve të para, ai ka pësuar një problem të menjëhershëm shëndetësor të natyrës kardiake, të cilin mjekët nuk kanë mundur ta stabilizojnë.
Raportohet se Shpati nuk ka pasur shqetësime të tjera të njohura më parë.
Largimi i tij ka tronditur botën e muzikës dhe publikun, pasi Kasapi ka qenë prej vitesh një figurë e dashur në skenën shqiptare.
I lindur më 1 maj 1985, Shpat Kasapi la pas një djalë, të cilin e kishte nga martesa me Selvijen.
Familjarët dhe të afërmit pritet të japin njoftime të mëtejshme lidhur me ceremoninë dhe homazhet.
Nga redaksia e noa.al, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe gjithë atyre që e kanë dashur artistin.
Në përditësim..
Kush është Shpat Kasapi
Shpat Kasapi është një nga emrat më të njohur të muzikës moderne shqiptare, i afirmuar që në moshë të re si këngëtar, kantautor dhe personazh publik.
Me origjinë nga Tetova, ai u bë i famshëm në gjithë krahinat shqiptare pas baladave romantike dhe këngëve pop që u bënë hite sidomos gjatë viteve 2000–2015.
Karriera muzikore
Shpat Kasapi u shfaq fillimisht në skenat muzikore të Maqedonisë së Veriut, por shumë shpejt fitoi ndjekje në Shqipëri dhe Kosovë. Ai njihet për këngë që kanë qëndruar gjatë në top-lista, si:
“A më do?”
“Valla Zoja”
“Merre merre”
“Shko”
“Hapma derën”
Stili i tij lëviz mes pop-it, baladave melodike dhe këngëve ritmike të cilat shpesh janë shoqëruar me videoklipe profesionale dhe performanca në festivale e koncerte.
Imazhi publik
Përveç muzikës, Shpat Kasapi është përfolur shpesh edhe në mediat rozë për jetën private, duke u bërë një figurë e komenteve publike për lidhjet, intervistat dhe angazhimet e tij të ndryshme. Pavarësisht kësaj, ai ka ruajtur imazhin e një artisti të qetë, të komunikueshëm dhe të afërt me publikun.
Aktivitetet e sotme
Në vitet e fundit, Shpat Kasapi ka vazhduar të publikojë projekte të reja muzikore, të marrë pjesë në koncerte të diasporës dhe të jetë aktiv në rrjetet sociale. Ai vazhdon të mbetet një nga artistët e dashur për publikun shqiptar, sidomos për fansat e muzikës së viteve 2000 që e kanë ndjekur prej fillimit të karrierës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd