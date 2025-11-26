Selvije Jao prek me dedikimin për Shpat Kasapin: Ndërrove jetë në krahët e mi… Roeli mbeti pa ty

Gruaja e Shpat Kasapit prek me fjalët e saj: Allahu të deshi pranë vetes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të të kem këtu për ne
Gruaja e të ndjerit Shpat Kasapi, Selvije Jao, ka ndarë një mesazh tronditës dhe tepër emocional, ku rrëfen momentet e fundit dhe dhimbjen e madhe pas ndarjes së tij nga jeta.
Ajo tregon se po përgatiteshin të udhëtonin drejt Italisë për trajtimin e vogëlushit Roel dhe se familja po kalonte një periudhë të lodhshme e të mbushur me përpjekje.
“Ndrove jetë në krahët e mi… Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentet në Itali, që ta çonim te specialistët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar… dhe askush nuk e di,” shkruan Selvija, duke treguar afrimitetin dhe bashkëpunimin që kishin si familje.
Ajo shton se Shpati u largua në një moment kur vogëlushi kishte më shumë nevojë për praninë e tij:
“E le Roelin vetëm… në kohën kur i duheshin më shumë duart e tua. Si t’ia shpjegoj Roelit që babai nuk është më?”
Në rrëfimin e saj, Selvija shpreh edhe dhimbjen personale për humbjen e partnerit:
“Më thoje se do të më doje deri sa vdekja të na ndante… por pse u ndave nga jeta në krahët e mi?”
Mesazhin ajo e mbyll me një lutje të dhimbshme:
“Uroj të takohemi në Xhenet… Allahu të deshi pranë vetes, por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu për ne.”
Dedikimi i saj është duke u shpërndarë gjerësisht, duke prekur shumë njerëz që po i bashkohen dhimbjes së familjes. /noa.al
“Ndrove jetë në krahët e mi, o jetë…
Sa të lumtur ishim që më në fund Roelit po i bëheshin dokumentat në Itali, që të mund ta çonim sa më shpejt te logopedët më të mirë. Sa jemi lodhur, sa jemi stresuar… dhe askush nuk e di!
Sa të afërt kemi qenë, sa bashkëpunues në privatësinë tonë, duke shijuar rritjen dhe zhvillimin e Roelit. Nuk prite ta dëgjoje duke të thirrur babi… nuk prite, Shpat. Nxitoje dhe na le këtu vetëm, pa ty.”
“E le Roelin jetim, o Shpat…
Në kohën kur më së shumti kishte nevojë për ty.
Në kohën kur duart e tua i duheshin më shumë se kurrë.
Si t’ia shpjegoj Roelit që babi nuk është më?”
“Më thoje gjithmonë se do të më doje deri sa vdekja të na ndante…
por pse u ndave nga jeta në krahët e mi, pse ma këpute zemrën kështu, o jetë?”
“Inshallah takohemi në Xhenet…
Allahu të deshi pranë vetes por unë mezi pres të zgjohem nga gjumi dhe të jesh këtu për ne.”
