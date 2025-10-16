Inovacioni takon dizajnin e guximshëm në lançimin e IQOS ILUMA i

Nën dritat e Tiranës, teknologjia dhe stili u bashkuan në një event që shënoi lançimin e pajisjes më të re IQOS ILUMA i. Një mbrëmje e mbushur me energji, krijues dhe anëtarë të komunitetit IQOS, ku inovacioni u përjetua si pjesë e përditshmërisë.
Atmosfera ishte elektrizuese — një përjetim i kuruar në çdo detaj që reflektonte evoluimin e markës dhe përkushtimin e saj ndaj teknologjisë inteligjente.
Të ftuarit patën mundësinë të eksploronin zonat interaktive, të njiheshin me dizajnin dhe funksionalitetin e pajisjes së re, që vjen me ndërfaqe intuitive.
Çdo element, nga ndriçimi deri tek muzika, ishte menduar për të pasqyruar elegancën dhe përvojën që sjell ILUMA i.
Në qendër të mbrëmjes ishin fituesit e IQOS Club, të cilët me kreativitetin dhe përkushtimin e tyre fituan akses ekskluziv në këtë event.
Prania e tyre shtoi atmosferën festive, duke dëshmuar se IQOS është më shumë se teknologji – është një komunitet që përqafon ndryshimin.
Në përfundim, ndërsa të ftuarit largoheshin, entuziazmi dhe bisedat vazhdonin. Një një shembull i gjallë i mënyrës se si inovacioni po riformëson jetën moderne.
