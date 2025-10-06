ILD me qëndrim të ndryshëm nga ministrja e Brendshme: Siguria duhet të jetë prioritet absolut për të gjithë

Inspektori i Lartë i Drejtësisë shprehu sot tronditjen e thellë nga vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja në krye të detyrës, brenda ambienteve të Gjykatës së Apelit Tiranë dhe plagosja e dy qytetarëve nga të shtënat me armë.
Inspektori e cilëson aktin shumë të rëndë dhe vlerëson se tragjedia e sotme, që i mori jetën një magjistrati prek të gjithë trupën gjyqësore, sistemin e drejtësisë, shtetin e së drejtës dhe çdo institucion publik.
Ndërsa më herët ministrja e re e Brendshme tha se Policia e Shtetit nuk ka asnjë përgjegjësi për sigurinë në gjykata, ILD thotë se siguria duhet të jetë prioritet absolut për të gjithë dhe shton:
"Ne institucionet e sistemit të drejtësisë dhe çdo instancë shtetërore ligjzbatuese duhet të angazhohemi pa humbur kohë në garantimin e paprekshmërisë së çdo përfaqësuesi të drejtësisë, që ushtron detyrën në emër të ligjit".
Duke shprehur solidaritetin me trupën gjyqësore, inkurajoj çdo gjyqtar e çdo prokuror, që përtej ngjarjes së rëndë, të vazhdojë detyrën duke zbatuar ligjin.
