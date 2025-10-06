Pak minuta pasi kryeministri Edi Rama vuri gishtin mbi sigurinë në gjykata, ministrja e Punëve të Brendshme, Albana Koçiu doli me një reagim publik.
Ajo foli pas vrasjes së gjyqtarit të Gjykatës së Apelit në Tiranë, Astrit Kalaja, dhe plagosjes e dy qytetarëve, brenda sallës së gjykatës.
Ndërsa shtoi: "Forcat e Policisë së Shtetit – të cilat duhet sqaruar për opinionin publik se në bazë të ligjit nuk kanë asnjë përgjegjësi për kontrollin e hyrje-daljeve dhe sigurinë brenda godinave të gjykatave – kanë ndërhyrë menjëherë në vendngjarje."
Autori është ndaluar menjëherë dhe kemi angazhuar ekspertët më të mirë për të kqyrur në bashkëpunim me prokurorët, përmbushjen e detyrave të ligjit nga ana e punonjësve të sigurisë të gjykatës, tha Koçiu.
