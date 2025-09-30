Shenjat më me fat për Tetorin 2025 sipas Brankos. Dhe 3 shenja që duhet të bëjnë sytë katër!

Tetori 2025 sjell një tablo të pasur dhe të larmishme për të gjitha shenjat e zodiakut. Disa do të përjetojnë një muaj të mbushur me pasion, mundësi të reja dhe vlerësim, ndërsa të tjerët do të duhet të tregojnë më shumë kujdes, durim dhe aftësi për të menaxhuar pasiguritë.
Ky është një muaj ku ekuilibri mes energjisë dhe vetëkontrollit është çelësi i suksesit. Branko na kujton se fati nuk është i shpërndarë njësoj për të gjithë, por se çdo shenjë mund të gjejë mënyrën e vet për të përfituar nga ndikimi i yjeve.
Shenjat më të favorizuara të muajit janë Luani, Peshorja, Shigjetari – të treja ndriçojnë me pasion, energji dhe mundësi të reja.
Shenjat më pak të favorizuara të muajit: Demi, Gaforrja, Peshqit – këto shenja duhet të tregojnë kujdes, të menaxhojnë pasiguritë dhe të shmangin lodhjen emocionale.
Tani ndalemi më në detaj për secilën shenjë.
⭐ Shenjat më me fat të muajit
1. Luani
Tetori është muaji i lavdisë dhe i forcës tënde. Në dashuri je magnetik, i mbushur me pasion dhe në gjendje të tërheqësh vëmendjen si askush tjetër. Marrëdhëniet ekzistuese përjetojnë një ringjallje, ndërsa beqarët kanë mundësi për takime që ndezin emocione të forta. Në punë merr më në fund njohjen që ke pritur: projektet e tua marrin hov dhe njerëzit rreth teje vlerësojnë aftësitë e tua. Shëndeti është i fortë, por Branko të paralajmëron të shmangësh teprimet dhe lodhjen. Edhe fati është në anën tënde, duke sjellë mundësi të arta që duhet t’i kapësh në kohë. Ky është muaji ku jo vetëm spikat, por edhe forcon rolin tënd si lider i lindur.
2. Peshorja
Pas periudhave të vështira, tetori të sjell një frymëmarrje të re. Në dashuri gëzon qetësi dhe harmoni: çiftet rifitojnë ekuilibrin, ndërsa për beqarët hapen rrugë për pasione të reja. Në punë më në fund shfaqen mundësi të rëndësishme, të cilat i pret prej kohësh. Diplomacia jote dhe aftësia për të gjetur fjalën e duhur në momentin e duhur bëhen çelësi i suksesit. Shëndeti përmirësohet ndjeshëm: ndihesh më i gjallë, më i fortë dhe më i qetë. Fati të dhuron kënaqësi të vogla, por që kanë peshë të madhe në humorin dhe vendosmërinë tënde. Tetori është muaji i rilindjes: dera e së ardhmes së ndritur hapet për ty.
3. Shigjetari
Entuziazmi dhe guximi janë fjalët kyçe për këtë muaj. Në dashuri ke dëshirë për aventura dhe eksperienca të reja, por duhet të dish të mbash vëmendjen edhe tek partneri që ke pranë. Beqarët do të tërhiqen drejt historive të papritura e të mbushura me gjallëri. Në punë hapen horizonte të reja, sidomos në sektorë krijues ose që lidhen me udhëtime: ky është momenti për të provuar gjëra të mëdha. Shëndeti është në rritje, me një ndjesi të fortë vitaliteti që të mbush energji. Fati është në krahun tënd dhe mund të sjellë mundësi që ndryshojnë rrugën tënde. Ky muaj është një periudhë ku guximi shpërblehet dhe ku pasioni mund të të çojë larg.
—
⚠️ Shenjat më pak me fat të muajit
1. Demi
Ky muaj të sjell ndjesinë e një bllokimi. Në dashuri lindin keqkuptime të vogla që kanë tendencë të kthehen në konflikte më të mëdha nëse nuk vepron me qetësi. Shmang kokëfortësinë dhe bëhu më i gatshëm për dialog. Në punë mund të ndihesh sikur qëndron në vend dhe energjitë mungojnë. Shëndeti është i brishtë, sidomos për sistemin tretës dhe për efektet e stinës. Fati është i ngadaltë dhe vjen vetëm kah fundi i muajit, me një sinjal që të jep shpresë. Branko të kujton se nuk mund të rrish duarkryq: ky është momenti për të treguar vlerën tënde dhe për të luftuar kundër pasivitetit.
2. Gaforrja
Tetori është një muaj i ndërlikuar për ty. Në dashuri ke nevojë për butësi dhe hapje, por prirja jote për t’u mbyllur në vetvete mund të krijojë distancë. Në punë tensionet me kolegë ose eprorë mund të të lodhin, edhe pse aftësia jote për të ndërmjetësuar të ndihmon disi. Shëndeti është i brishtë, sidomos për stomakun dhe për humorin e luhatshëm. Fati është i pranishëm, por rezultatet do të vonojnë të shfaqen. Ky muaj të kërkon më shumë guxim për të parë përpara dhe për të mos u kapur pas së shkuarës. Melankolia është armiku yt: vetëm duke rifituar besimin tek e ardhmja do të gjesh ekuilibër.
3. Peshqit
Një muaj i mbushur me emocione, por edhe me brishtësi. Në dashuri je i ëmbël dhe i ndjeshëm, por rrezikon të krijosh iluzione dhe të zhgënjehesh nëse nuk e sheh realitetin siç është. Beqarët kanë një magnetizëm të veçantë, por duhet të mësojnë të jenë më realistë. Në punë spikat për krijimtari dhe ndjeshmëri, por shpesh të tjerët përfitojnë nga mirësia jote. Shëndeti kërkon më shumë pushim, kohë për reflektim dhe aktivitete që të qetësojnë mendjen. Fati është i dobët, edhe pse disa shenja të vogla do të të japin ngushëllim dhe shpresë. Branko të nxit të mos humbësh besimin tek vetja dhe të mos mbytesh nga mendimet e tepërta: vetëm duke parë përpara me qartësi mund ta kalosh këtë muaj pa dëme. /noa.al
