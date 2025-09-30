Horoskopi mujor i Brankos për Tetorin 2025. Pasqyra zodiakale për çdo shenjë

Ky tetor hap një cikël të ri për shumë shenja, me kontraste mes forcës dhe pasigurive, mes dëshirës për ndryshim dhe nevojës për të ruajtur ekuilibrin.
Ky muaj sjell me vete qiej të ndryshueshëm dhe ndikime planetare që prekin disa shenja dhe dhembin të tjerat.
Ky muaj flet për dashuri në lulëzim, sfida të guximshme pune, mbrojtje të shëndetit tuaj dhe goditje të papritura fati. Një muaj që ju fton të guxoni, t’i rezistoni frikës dhe të njihni vlerën tuaj.
Branko sjell një tablo të pasur, ku dashuria, puna, shëndeti dhe fati lëvizin me ritme të ndryshme për secilin. Le t’i shohim me radhë në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.
Dashi (21 Mars – 20 Prill)
Tetor për Dashin është muaji i rikuperimit dhe i guximit të ri. Në dashuri rikthehet pasioni, por edhe debatet e drejtpërdrejta: mos ki frikë të thuash mendimin tënd, edhe nëse partneri del kundër apo këmbëngul më shumë se zakonisht. Pikërisht nga ballafaqimet mund të lindë një ekuilibër i ri. Në punë mund të ndihesh i vëzhguar ose i gjykuar nga të tjerët, por është zjarri yt i brendshëm ai që të bën të kapërcesh çdo pengesë. Kujdes me shëndetin: stresi mund të ndikojë në gjumë dhe të sjellë lodhje të tepërt. Fati është në rritje: një rast i papritur do të të rikthejë besimin tek vetja dhe tek e ardhmja. Branko të kujton se duhet të lësh pas barrën e së kaluarës dhe të ecësh me guxim drejt horizonteve të reja.
—
Demi (21 Prill – 20 Maj)
Ky muaj për ty është një provë e durimit dhe e këmbënguljes. Në dashuri mund të ketë krisje: keqkuptimet e vogla kanë rrezik të bëhen më të mëdha nëse nuk i shuan me kohë. Mos bëj kokëfortin, një falje e thjeshtë mund të shpëtojë marrëdhënie të rëndësishme. Në punë mund të duket sikur je në vendnumëro, sikur energjia nuk mjafton për të përballuar çdo ditë. Shëndeti kërkon kujdes, sidomos për tretjen dhe ndikimet e stinës. Fati vonon, por kah fundi i muajit do të vijë një shenjë e qartë që hap rrugë të reja. Branko të nxit të mos biesh në dembelizëm: është koha të veprosh dhe të tregosh sa vlen, jo të presësh që gjërat të ndryshojnë vetë.
—
Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)
Tetor është i gjallë dhe plot befasi për ty. Në dashuri do të shijosh çaste lozonjare dhe të lehta, por luhatjet e tua mund të ngatërrojnë partnerin ose ta bëjnë të ndiejë pasiguri. Në punë hapen mundësi të reja: është koha të guxosh, të ndryshosh drejtim nëse është e nevojshme ose të provosh gjëra të reja. Shëndeti është në përmirësim, por stili yt i parregullt i jetesës duhet vënë në binarë për të shmangur lodhje. Fati është i fortë: një takim i rastësishëm mund të kthehet në mundësi profesionale ose personale. Branko të kujton se ke aftësitë për të ecur përpara dhe tetori mund të shndërrohet në një trampolinë drejt suksesit.
—
Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)
Për ty, tetori sjell një qiell me kontraste. Në dashuri duhet delikatesë dhe sinqeritet: mbyllja në vetvete nuk të çon askund, përkundrazi të largon nga ata që ke pranë. Në punë mund të ketë tensione me kolegë ose eprorë, por ndjeshmëria jote natyrale do të të ndihmojë të gjesh gjuhën e përbashkët. Shëndeti është i brishtë, sidomos stomaku dhe humori i luhatshëm. Fati është pranë teje, por rezultatet do të vijnë ngadalë. Branko të këshillon të mos mbetesh peng i kujtimeve dhe i nostalgjisë, por të shohësh përpara me besim. Ky muaj është një thirrje për të rimarrë kurajën dhe për të besuar se e ardhmja ka më shumë për të të dhënë.
—
Luani (23 Korrik – 22 Gusht)
Tetori është muaji yt i artë. Në dashuri je magnetik dhe pasioni është i zjarrtë: partneri të sheh si pikë reference, ndërsa beqarët kanë mundësi të reja njohjesh që mund të jenë të forta e të papritura. Në punë je në kulmin e vlerësimit: përpjekjet shpërblehen dhe projektet e reja të japin energji. Shëndeti është i fortë, por duhet të shmangësh teprimet dhe të dish të pushosh. Fati është me ty: rastet e volitshme vijnë shpesh dhe duhen kapur menjëherë. Branko të kujton se madhështia nuk qëndron vetëm te lavdia, por edhe te bujaria. Tetori të jep mundësinë të shkëlqesh si një lider i vërtetë.
—
Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)
Muaj i përzier për ty. Në dashuri mund të lindin probleme nga kritikat e tepërta: fjalët e tua mund të lëndojnë edhe pa dashur. Kujdes të mos e teprosh me kërkesat ndaj partnerit. Në punë dallohesh për saktësi dhe metodë, por tensioni dhe ankthi mund të të rëndojnë më shumë se ç’duhet. Shëndeti kërkon ekuilibër: nervat dhe mendja janë të ngarkuara, prandaj duhet të gjesh kohë për relaks. Fati është i paqëndrueshëm: herë të jep sinjale pozitive, herë të lë të presësh. Branko të kujton se nuk mund të kontrollosh çdo gjë: nganjëherë është më mirë të lejosh jetën të rrjedhë dhe të të surprizojë.
—
Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)
Tetori është muaji i rilindjes për ty. Në dashuri rikthehet buzëqeshja: mund të lindin pasione të reja ose të forcohen marrëdhëniet ekzistuese. Çiftet që kanë kaluar periudha të vështira do të gjejnë sërish ekuilibrin, ndërsa beqarët kanë mundësi të bukura për njohje të reja që japin shpresë. Në punë hapen më në fund mundësi të rëndësishme, ku aftësia jote për të komunikuar dhe diplomacia natyrore do të të bëjnë të dallosh. Shëndeti është në përmirësim: ndihesh më energjik, më vital dhe më i lehtësuar. Fati të buzëqesh me kënaqësi të vogla që kanë vlerë të madhe për shpirtin. Branko të kujton se pas muajve të lodhshëm, tani është koha që era të fryjë në favorin tënd. Tetori hap për ty një periudhë më të qetë dhe me dritë.
—
Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)
Një muaj intensiv dhe i fuqishëm. Dashuria ndizet me pasion, por duhet të kesh kujdes nga xhelozia dhe teprimi që mund të prishin ekuilibrin. Në marrëdhënie ekzistuese, emocionet janë të forta, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga histori të zjarrta e intriguese. Në punë, vendosmëria jote është arma më e fortë: edhe nëse dikush përpiqet të të pengojë, ti arrin të ecësh përpara. Shëndeti është i mirë, por energjia mund të luhatet: herë ndihesh plot forcë, herë i lodhur. Fati është i pranishëm, por duhet të dish ta shfrytëzosh në kohën e duhur. Branko të këshillon të përdorësh fuqinë tënde për ndërtim dhe jo për konflikte. Mos ki frikë të tregosh anën tënde më të butë: do të të sjellë surpriza të këndshme.
—
Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)
Tetori të nxit të guxosh dhe të dalësh nga rutina. Në dashuri ke dëshirë për aventura dhe liri, por kujdes të mos shpërqendrohesh dhe të mos i japësh partnerit më pak vëmendje. Beqarët mund të jetojnë njohje të gjalla e dinamike. Në punë, hapen dyer të reja në fusha krijuese dhe në ato që lidhen me udhëtimet: është muaji ku mund të ndërmarrësh hapa të mëdhenj. Shëndeti është në rritje: ndjen brenda një vitalitet të ri që të shtyn përpara. Fati është me ty, duke sjellë mundësi që mund të ndryshojnë drejtimin e jetës tënde. Branko të lavdëron për guximin dhe entuziazmin: ky muaj mund të bëhet i paharrueshëm, me kusht që të mbash këmbët në tokë dhe të mos shpërhapësh energjinë kot.
—
Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)
Tetori të vë përballë zgjedhjeve të rëndësishme. Në dashuri nuk mund të vazhdosh të mbash maska: nëse ndihesh i pakënaqur, është koha për qartësi dhe sinqeritet. Marrëdhëniet e forta do të përballojnë stuhitë, ndërsa të brishtat do të testohen. Në punë je këmbëngulës dhe konkret, por ndonjëherë tepër i ngurtë: fleksibiliteti mund të të ndihmojë të arrish më shumë. Shëndeti kërkon kujdes, sidomos për kockat dhe kyçet. Fati fillon të të mbështesë sidomos në fushën ekonomike, por me hapa të ngadaltë. Branko të paralajmëron të mos jesh shumë i ashpër me veten: ambicia është e vlefshme, por duhet të shoqërohet me pak më shumë butësi dhe qetësi shpirtërore. Mos harro se jeta nuk është vetëm punë.
—
Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)
Muaj plot lëvizje dhe nxitje të reja. Në dashuri, surprizat nuk do të mungojnë: mund të përjetosh dashuri me shikim të parë ose situata që ndryshojnë papritur. Beqarët kanë shanse për takime të veçanta, ndërsa çiftet mund të përballen me emocione të papritura. Në punë, mendja jote origjinale të veçon nga të tjerët, por duhet të kujdesesh edhe për detajet praktike që shpesh i anashkalon. Shëndeti është i mirë, por energjia nuk është gjithmonë e qëndrueshme: alternohet midis momenteve të fuqisë dhe rënieve të befasishme. Fati është i paqëndrueshëm, por herë pas here të sjell mundësi të arta. Branko të kujton të besosh tek ëndrrat e tua dhe të mos ndalesh nga opinionet e të tjerëve: tetori të jep krahë për të fluturuar më lart.
—
Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)
Tetori të gjen shumë emocional dhe të ndjeshëm. Në dashuri ka ëmbëlsi, por edhe brishtësi: rrezikon të idealizosh shumë partnerin dhe të zhgënjehesh. Beqarët kanë një magnetizëm të veçantë, por duhet të jenë më realistë. Në punë dallohesh për ndjeshmëri dhe krijimtari, por duhet të mbrosh më shumë veten nga ata që përfitojnë nga bujaria jote. Shëndeti kërkon pushim dhe kujdes shpirtëror: meditimi ose aktivitetet relaksuese janë të domosdoshme. Fati është i dobët, por do të marrësh disa shenja të vogla që do të të japin shpresë. Branko të nxit të mos mbytesh nga mendimet dhe të mos humbësh besimin: je i thellë dhe intuitiv, por duhet të shohësh përpara me kurajë dhe vetëdije të re. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd