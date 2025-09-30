Horoskopi 1 Tetor 2025: Ku ndahen dhe ku bashkohen Branko & Paolo Fox

Parashikimet e Paolo Fox dhe Brankos për 1 tetor sjellin një tablo të pasur e plot ngjyra për çdo shenjë të zodiakut. Të dy astrologët i japin rëndësi ekuilibrit, qartësisë dhe aftësisë për të menaxhuar emocionet, por secili vendos theksin në pika të ndryshme:
Horoskopi i plotë i Brankos për të Mërkurën, 1 Tetor 2025
Branko fokusohet më shumë tek kujdesi për shëndetin, qetësia emocionale dhe organizimi, ndërsa Paolo Fox nënvizon instinktin, vendimmarrjen dhe hapjen e rrugëve të reja.
Horoskopi i plotë i Paolo Fox për të Mërkurën, 1 Tetor 2025
Më poshtë janë dallimet dhe pikat e përbashkëta për secilën shenjë.
Shenjat më të favorizuara nga të dy: Shigjetari, Peshorja, Luani (sipas Brankos), Gaforrja (sipas Fox-it).
Shenjat që duhen të jenë më të kujdesshme: Dashi, Akrepi, Bricjapi, Gaforrja (sipas Brankos).
Dashi
Paolo Fox: Paralajmëron rrezikun nga impulsiviteti dhe nxit për reflektim e kujdes në vendime.
Branko: Flet për guxim, një vendim të rëndësishëm dhe nevojën për të frenuar mendimet e vrullshme.
👉 Përbashkët: Të dy kërkojnë vetëkontroll dhe shmangie të konflikteve.
—
Demi
Paolo Fox: Nënvizon ndryshimet dhe nevojën për të mbajtur këmbët në tokë, sidomos në punë.
Branko: Jep një tablo më të qetë, duke theksuar stabilitetin, dashurinë e qëndrueshme dhe ekuilibrin e brendshëm.
👉 Përbashkët: Të dy shohin përparim të ngadaltë, por të sigurt.
—
Binjakët
Paolo Fox: Flet për konfuzion nga Hëna dhe nevojën për të mos marrë vendime të shpejta.
Branko: Shikon gjallëri dhe komunikim të fortë, me mundësi të reja në punë.
👉 Ndryshim: Paolo paralajmëron për hutim, Branko sheh ditë më dinamike.
—
Gaforrja
Paolo Fox: Jep mesazh pozitiv, me mundësi për të sqaruar çështje dhe për të marrë vlerësim.
Branko: Nënvizon pasigurinë dhe nevojën për pushim e kujdes ndaj ankthit.
👉 Ndryshim: Fox është më optimist, Branko më i kujdesshëm dhe i tërhequr.
—
Luani
Paolo Fox: Flet për presion dhe pengesa, duke këshilluar durim.
Branko: Jep energji, pasion dhe mundësi për të shkëlqyer në punë e dashuri.
👉 Ndryshim: Fox është më i rezervuar, Branko më entuziast dhe inkurajues.
—
Virgjëresha
Paolo Fox: Sheh ditë pozitive, me qartësi për vendime të rëndësishme.
Branko: Fokusohet në organizim më të mirë dhe shmangien e ngutjes.
👉 Përbashkët: Të dy flasin për ditë të favorshme, me mundësi në punë dhe dashuri.
—
Peshorja
Paolo Fox: Paralajmëron ndjeshmëri dhe pasiguri nga Hëna.
Branko: Jep tablo harmonike, me afrim në dashuri dhe vlerësim në punë.
👉 Ndryshim: Fox është më i kujdesshëm, Branko më pozitiv e i qetë.
—
Akrepi
Paolo Fox: Flet për forcë, vendosmëri dhe vendime të rëndësishme.
Branko: Shikon intensitet, rrezik nga xhelozia dhe tensione emocionale.
👉 Ndryshim: Fox e sheh ditën të fortë dhe pozitive, Branko më të ngarkuar emocionalisht.
—
Shigjetari
Paolo Fox: Jep optimizëm, energji dhe një propozim interesant në punë.
Branko: Shikon rrugë të reja, mundësi nga udhëtime e kontakte të largëta.
👉 Përbashkët: Të dy janë shumë pozitivë, duke parë ditë me fat dhe mundësi të reja.
—
Bricjapi
Paolo Fox: Flet për reflektim mbi vendimet e kaluara dhe përballim sfidash.
Branko: Përqendrohet tek përgjegjësitë e reja dhe nevoja për durim.
👉 Përbashkët: Të dy flasin për ditë sfiduese dhe kërkojnë kujdes në marrëdhënie e punë.
—
Ujori
Paolo Fox: Sheh ditë me stimuj të rinj dhe mundësi të papritura.
Branko: Jep tablo me surpriza dhe ndryshime pozitive, sidomos në punë.
👉 Përbashkët: Të dy shohin hapje dhe mundësi të reja, me intuitë dhe guxim.
—
Peshqit
Paolo Fox: Flet për reflektim dhe nevojën për të balancuar emocionet me logjikën.
Branko: Jep një ditë plot ndjeshmëri dhe krijimtari, por kërkon organizim dhe ekuilibër.
👉 Përbashkët: Të dy theksojnë ndjeshmërinë, duke kërkuar balancë dhe kujdes në vendime. /noa.al
Horoskopin ditor, javor dhe mujor dhe plot risi të tjera i gjeni këtu.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd