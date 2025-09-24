Kenedi dhe Trump: Duhet t’i dëgjojmë nënat që lidhin autizmin me vaksinat

Uashington, 24 shtator 2025 – Një deklaratë e re nga Shtëpia e Bardhë ka tërhequr vëmendje të madhe mbi debatin e gjatë rreth autizmit dhe vaksinave. Sekretari Kennedy tha se rreth 40–70% e nënave që kanë fëmijë me autizëm besojnë se fëmija i tyre është dëmtuar nga një vaksinë.
Presidenti Donald Trump, duke iu referuar kësaj statistike, theksoi se administrata e tij do të dëgjojë këto nëna, në vend që t’i injorojë ose t’i margjinalizojë siç, sipas tij, kanë bërë administratat e mëparshme.
Deklarata vjen në kuadër të nismave të reja të administratës amerikane për të trajtuar shifrat në rritje të autizmit në vend, duke vendosur nën vëzhgim faktorë të ndryshëm që mund të ndikojnë në shfaqjen e çrregullimit.
Shtëpia e Bardhë: FAKT: Provat sugjerojnë lidhje mes paracetamolit dhe autizmit
