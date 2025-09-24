Shtëpia e Bardhë: FAKT: Provat sugjerojnë lidhje mes paracetamolit dhe autizmit

Administrata e Shtëpisë së Bardhë ka bërë me dije se ekzistojnë prova në rritje që tregojnë një lidhje midis përdorimit të acetaminofenit gjatë shtatzënisë dhe shfaqjes së çrregullimeve neuro-zhvillimore, si autizmi, tek fëmijët. Në një konferencë të përbashkët me zyrtarë shëndetësorë, është theksuar se ky lajm duhet marrë me seriozitet dhe se po ndërmerren iniciativa të reja për të hetuar më tej këtë lidhje dhe për të ofruar udhëzime shëndetësore më të qarta për nënat e ardhshme.
Në vijim, deklarata përfshin referenca në studime të mëdha kombëtare dhe ndërkombëtare që e mbështesin këtë shqetësim, si dhe thirrje për zgjidhje kombëtare që synojnë të përmirësojnë mirëqenien e fëmijëve.
Administrata Trump nuk beson që të marrësh më shumë ilaçe është gjithmonë zgjidhja për shëndet më të mirë. Po përballemi me dëshmi në rritje që tregojnë një lidhje midis përdorimit të acetaminofenit gjatë shtatzënisë dhe autizmit — dhe për këtë arsye Administrata po nxjerr këtë udhëzim të ri shëndetësor me guxim. Së bashku, Administrata po miraton një opsion të ri trajtimi që rezultoi të përmirësojë disa simptoma të autizmit.
Presidenti Trump premtoi që do të trajtojë shifrat në rritje të autizmit në Amerikë, dhe ekipi i tij po përdor “Shkencë Standardi Kuldre” për të arritur këtë zotim. Ne nuk do të tërhiqemi nga këto përpjekje, sepse dimë që milionë amerikanë janë mirënjohës. — deklaroi Sekretarja e Shtypit Karoline Leavitt
Këtë të martë, Presidenti Donald J. Trump u bashkua me zyrtarë të Administratës për të shpallur përparim të madh në kuptimin e shkaqeve themelore të autizmit — që ka eksploduar në diagnoza gjatë dy dekadave të fundit — dhe për të zbuluar iniciativa të guximshme të reja për t’u përballur me epideminë e autizmit.
FAKT: Dëshmi sugjerojnë që përdorimi i acetaminofenit në gratë shtatzëna, veçanërisht në fund të shtatzënisë, mund të shkaktojë efekte neurologjike afatgjata tek fëmijët e tyre
Studime në shkalla të mëdha — përfshirë Nurses’ Health Study II dhe Boston Birth Cohort — raportojnë lidhje midis ekspozimit në mitër dhe diagnozave të mëvonshme të çrregullimeve të spektrit të autizmit (ASD) dhe çrregullimeve të vëmendjes/hiperaktivitetit (ADHD).
Shkencëtarët kanë propozuar mekanizma biologjikë që lidhin ekspozimin prenatal të acetaminofenit me zhvillim të ndryshuar të trurit dhe rezultate problematike të lindjes.
Andrea Baccarelli, M.D., Ph.D., Dekan i Fakultetit në Harvard T.H. Chan School of Public Health: “Ne dhe kolegët tanë kryem një rishikim rigoroz, financuar nga NIH, mbi rreziqet potenciale të përdorimit të acetaminofenit gjatë shtatzënisë … Ne gjetëm dëshmi për një lidhje midis ekspozimit ndaj acetaminofenit gjatë shtatzënisë dhe incidenceve të rritura të çrregullimeve neuro-zhvillimore tek fëmijët.”
Deklarata:
Harvard University: Përdorimi i acetaminofenit gjatë shtatzënisë mund të rrisë rrezikun e autizmit dhe ADHD tek fëmijët
Johns Hopkins University: Marrja e Tylenol gjatë shtatzënisë shoqërohet me rreziqe të larta për autizëm, ADHD
Mount Sinai: Studimi i Mount Sinai mbështet dëshmitë që përdorimi prenatal i acetaminofenit mund të lidhet me rritjen e rrezikut për autizëm dhe ADHD
Në 2021, një deklaratë ndërkombëtare konsensusi theksoi “thirrjen për veprim parandalues,” duke rekomanduar që gratë shtatzëna “të minimizojnë ekspozimin” ndaj acetaminofenit “duke përdorur dozën më të vogël efektive për kohën më të shkurtër të mundshme."
