Branko: Renditja javore e 12 shenjave (22 – 28 Shtator 2025)

Kjo javë sjell për secilën shenjë situata të ndryshme, herë të favorshme e herë të ndërlikuara.
Disa do të ndihen të mbështetur nga fati dhe do të ecin më shpejt drejt qëllimeve, ndërsa të tjerët do të provohen në marrëdhënie, punë apo shëndet.
Renditja më poshtë i ndan shenjat nga më me fat tek ato që duhet të tregojnë më shumë kujdes, duke shpjeguar qartë çfarë i pret.
1. Luani
Kjo është java e Luanit. Në punë vijnë vlerësime dhe mund të hapen dyer të reja për projekte të rëndësishme. Në dashuri, pasioni ndizet sërish: çiftet ndihen më të bashkuar, ndërsa beqarët mund të njohin dikë që u ndez fantazinë. Energjia është e lartë dhe vitaliteti i jep mundësi të shkëlqejë. E vetmja këshillë është të shmangë krenarinë e tepruar.
2. Peshorja
Peshorja shijon një javë të mbushur me harmoni. Marrëdhëniet përmirësohen dhe ke mundësi të sqarosh mosmarrëveshje të vjetra. Në punë vjen një lajm i mirë ose një propozim që pritej. Fundjava është e veçantë për dashurinë dhe miqësitë. Një periudhë që të ndihmon të ndihesh në qendër të vëmendjes në mënyrën më pozitive.
3. Demi
Demi ndjek ritmin e vet, pa nxitim, por me hapa të sigurt. Në punë arrin rezultate të qëndrueshme dhe fiton respekt nga të tjerët. Në dashuri ndjen stabilitet dhe përkujdesje, si në marrëdhënie të konsoliduara ashtu edhe në takime të reja. Një javë që nuk sjell surpriza të mëdha, por shumë siguri.
4. Virgjëresha
Virgjëresha gjen një javë të balancuar. Në punë, përkushtimi dhe qartësia vlerësohen nga ata që e rrethojnë. Në dashuri rikthehet butësia pas momenteve të vështira, ndërsa beqarët bëjnë njohje premtuese. Kujdes vetëm me mbingarkesën mendore. Mjafton pak pushim për të ruajtur ritmin e duhur.
5. Binjakët
Binjakët janë plot lëvizje dhe ide. Në punë dalin mundësi të reja dhe projekte krijuese. Në dashuri, komunikimi është çelësi që forcon lidhjet dhe hap horizonte të reja për beqarët. Duhet vetëm të ruajnë energjinë, sepse mund të shpërqendrohen lehtë. Ditët e mesit të javës janë më të mirat për vendime të rëndësishme.
6. Shigjetari
Shigjetari ndjen nevojën për liri dhe aventura. Në dashuri mbizotëron spontaniteti: çiftet rigjejnë gëzim, ndërsa beqarët shijojnë flirtime të lehta. Në punë, idetë e guximshme mund të hapin rrugë të reja, por kërkohet pak më shumë durim dhe kujdes në detaje. Dita më me fat është e enjtja.
7. Bricjapi
Një javë e lodhshme por me shpërblime. Në punë mund të ngarkohet me shumë detyra, por në fund puna e tij shpërblehet. Në dashuri, dialogu ndihmon të kapërcehen tensionet dhe të afrohet më shumë me partnerin. Kujdes me shëndetin: stresi dhe lodhja fizike mund të peshojnë. Fundjava sjell një moment të bukur që ia vlen të kujtohet.
8. Peshqit
Peshqit ndihen të mbushur me emocione dhe ndjeshmëri. Në dashuri ka romancë dhe ëmbëlsi, sidomos për çiftet që rigjejnë butësinë e munguar. Beqarët mund të përjetojnë një takim që i prek thellë. Në punë, megjithëse kanë ide të mira, rrezikojnë të shpërqendrohen. Kujdes me lodhjen emocionale dhe mos e lini veten të pushtuar nga ëndrrat pa veprim.
9. Gaforrja
Gaforrja përjeton ulje-ngritje emocionale. Në dashuri dalin në pah disa pasiguri, por një dialog i hapur mund të qetësojë situatën. Në punë ndihen të lodhur dhe me presion, megjithatë intuita i udhëzon drejt vendimeve të sakta. Kujdes me stresin që mund të prekë shëndetin. Fundjava sjell më shumë qetësi.
10. Akrepi
Akrepi hyn në një javë plot intensitet. Në dashuri ka pasion, por edhe xhelozi që sjell tensione. Në punë shfaqen ndryshime dhe sfida që kërkojnë durim e vetëkontroll. Kujdes sidomos të mërkurën, kur mund të ndihen të vënë përballë presionit. Fundjava, megjithatë, sjell një surprizë të këndshme.
11. Ujori
Ujori ka ide të reja, por edhe prirje për t’u shpërqendruar. Në dashuri dëshiron të thyejë rutinën, por duhet të tregojë kujdes që të mos shfaqet i paqëndrueshëm. Në punë dalin mundësi interesante, por duhet shumë vëmendje për të mos bërë gabime. Kujdes me nervozizmin dhe lodhjen mendore.
12. Dashi
Dashi, ndonëse plot energji, ndjehet i lodhur dhe i tendosur. Në dashuri del në pah mungesa e komunikimit, ndërsa në punë ka pengesa që kërkojnë durim. Shëndeti mund të ndikohet nga stresi. Megjithatë, fundjava sjell pak më shumë qetësi dhe hapësirë për t’u rikuperuar. Duhet më shumë kujdes në vendime të nxituara.
Horoskopi javor i Brankos: Pasqyra zodiakale e të 12 shenjave për 22 deri 28 Shtator 2025
