Horoskopi javor i Brankos: Pasqyra zodiakale e të 12 shenjave për 22 deri 28 Shtator 2025

Të dashur miq të yjeve, kjo javë sjell erëra ndryshimi dhe energji të reja në dashuri, punë dhe shëndet.
Qielli i këtyre ditëve është i mbushur me mundësi, por edhe me disa prova të vogla që na shtyjnë të rritemi dhe të kuptojmë më mirë veten.
Le të zbulojmë së bashku, shenjë pas shenje, çfarë kanë përgatitur yjet për periudhën 22–28 shtator 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.
Dashi (21 mars – 20 prill)
Energjia juaj ndizet si një flakë që nuk ndalet. Java sjell takime të forta dhe emocionale: dikush mund të zgjojë ndjenja të reja dhe t’ju bëjë të shihni horizontin ndryshe. Në punë, lodhja ndihet, por me vendosmërinë tuaj kapërceni pengesa dhe vonesa. Kujdes me shpenzimet: është periudhë ku duhet maturi financiare. Shëndeti kërkon pushim, sidomos në mesin e javës. Fundjava është më e qetë, me momente magjike që do t’ju japin besim për të ardhmen.
Demi (21 prill – 20 maj)
Këtë javë do të përballeni me çështje praktike që i keni shtyrë prej kohësh. Është koha të vendosni rregull, sidomos në financa dhe në menaxhimin e përditshmërisë. Në dashuri, pasioni zgjohet ngadalë: çiftet afrohen, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje të këndshme. Në punë, përgjigjet që prisnit fillojnë të vijnë, edhe pse kërkohet durim. Shëndeti është i mirë, por mos harroni të merrni frymë thellë dhe të relaksoheni. Fundjava ju jep ekuilibër dhe qetësi.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Java nis me gjallëri dhe shumë lëvizje. Në punë, një projekt i papritur ose një propozim krijues do të nxjerrë në pah talentin tuaj. Në dashuri, është koha të flisni hapur: mos i lini fjalët pa thënë, përndryshe tensioni do të rritet. Shëndeti ka nevojë për kujdes, sidomos për të shmangur lodhjen mendore. Ditët në mes të javës janë më të favorshmet për vendime dhe takime. Fundjava ju gjen me buzëqeshje dhe ndjesi se jeni në rrugën e duhur.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Java ju kërkon guxim dhe hapje emocionale. Në dashuri, mund të ndiheni të keqkuptuar, por dialogu i sinqertë është ilaçi i duhur. Në punë, lodhja është e pranishme, por nuk do të mungojnë edhe kënaqësitë e vogla. Ditët e mesjavës (e mërkurë dhe e enjte) janë më të ndërlikuara për shkak të humorit që luhatet. Shëndeti ka nevojë për kujdes: gjeni kohë për relaks. Fundjava sjell një rikthim të energjisë dhe një ndjenjë të veçantë ngrohtësie.
Luani (23 korrik – 22 gusht)
Kjo javë ju sjell fuqi dhe karizëm të veçantë. Në punë, përpjekjet shpërblehen: një projekt merr formë dhe ju sjell vlerësime. Në dashuri, beqarët përjetojnë takime të forta dhe emocionuese, ndërsa çiftet gjejnë përsëri shijen e intimitetit. Kujdes me energjinë: entuziazmi është i madh, por mos e teproni. E premtja është dita më e suksesshme, me lajme të mira që ju japin gëzim. Java është e fortë dhe e mbushur me pasion, por kujdes nga teprimet.
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Java sjell reflektim dhe qetësi. Në dashuri, një gjest i thjeshtë ose një fjalë e ngrohtë do të ngrohë zemrën tuaj. Çiftet përjetojnë afrim, ndërsa beqarët kanë mundësi për njohje serioze. Në punë, mund të lindin keqkuptime të vogla me kolegë ose eprorë, por me durim dhe saktësi gjithçka tejkalohet. Ditët e para të javës janë më të lodhshme, por fundjava sjell kthim të buzëqeshjes. Kini syhapur: një mundësi e re del përpara dhe mund të ndryshojë shumë gjëra.
—
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Kjo javë për Peshoren hapet me dritë dhe ekuilibër. Në planin e dashurisë, marrëdhëniet gjejnë një terren të ri harmonie: keqkuptimet e fundit mund të sqarohen, duke lënë vend për afërsi dhe pasion. Çiftet rikthejnë ndjenjën e bashkëpunimit dhe ëmbëlsisë, ndërsa beqarët kanë shanse për njohje të reja që prekin menjëherë zemrën. Në punë, lajme të mira janë në horizont: një vlerësim apo një propozim i pritur prej kohësh mund të mbërrijë, duke të sjellë motivim të madh. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e nënvlerëso rëndësinë e pushimit. Ditët më të favorshme janë e premte dhe e shtunë, ideale për takime, aktivitete të veçanta dhe për të shijuar jetën. Një javë që të sheh duke rrezatuar bukuri të brendshme dhe të jashtme, duke ecur përpara me hapa të sigurtë.
—
Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Për Akrepin kjo javë është e mbushur me emocione të forta dhe sfida që të formojnë. Dashuria bëhet pasionante, por edhe e trazuar: kujdes me xhelozinë që mund të ndezë debate. Çiftet përballen me valë ndjenjash të forta, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim magnetik që ndryshon ekuilibrat e përditshëm. Në punë, yjet paralajmërojnë ndryshime, ndoshta të papritura, që mund të të vënë në provë vendosmërinë. Dita më delikate është e mërkura, kur mund të ndihesh i kufizuar ose i testuar. Megjithatë, forca jote e brendshme të lejon të përmbysësh situatën dhe të dalësh fitimtar. Shëndeti kërkon kujdes për ekuilibrin mes trupit dhe mendjes: aktiviteti fizik është zgjidhja për të shkarkuar energjitë e tepërta. Fundjava sjell një surprizë që do të të gëzojë zemrën. Një javë e vështirë, por që hap derën e një transformimi të thellë.
—
Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Entuziazmi është fjala kyçe për këtë javë. Shigjetari rikthen dëshirën për të eksploruar, udhëtuar dhe për të kërkuar përvoja të reja. Dashuria është e lehtë dhe e mbushur me gëzim: beqarët shijojnë flirtime të këndshme dhe takime që ndezin shpirtin, ndërsa çiftet gjejnë sërish spontanitetin dhe harmoninë. Në punë, idetë e tua të shndritshme bien në sy dhe dikush mund të të hapë një derë të re drejt suksesit. Kujdes vetëm të mos shpërndash energjinë në shumë fronte dhe të mos harrosh detajet praktike. E enjtja është dita më me fat, me një qiell që të mbështet fuqishëm. Një javë e cila të vendos në qendër të skenës, gati për të ndjekur ëndrrat e tua me hapa konkretë.
—
Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Kjo javë për Bricjapin është e mbushur me angazhime dhe përgjegjësi, por edhe me rezultate të prekshme. Në punë do të kesh shumë për të bërë, por përpjekjet nuk do të mbeten pa shpërblim: qëndrueshmëria jote vihet në pah dhe vlerësohet. Në dashuri, klima përmirësohet: një bisedë e sinqertë mund të zbusë tensionet e së shkuarës dhe të rikthejë qetësinë në çift. Beqarët mund të afrohen me një person serioz dhe të besueshëm. Kujdes me shëndetin, sepse stresi i akumuluar mund të të rëndojë: kushto vëmendje shpinës dhe qëndrimit. Ditët më të ngarkuara janë e hëna dhe e marta, por fundjava sjell stabilitet dhe kënaqësi, madje edhe një “dhuratë” të papritur që simbolizon mirënjohje. Një javë që të jep ndjesinë e stabilitetit të rikthyer.
—
Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Një javë e mbushur me surpriza pret Ujorin. Takimet e papritura mund të ndryshojnë ritmin e ditëve tuaja dhe t’ju japin më shumë entuziazëm. Në dashuri, pasioni ndizet: çiftet përjetojnë momente të freskëta afërsie, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që i magjeps me origjinalitetin e tyre. Në punë, kujdes me dokumentet dhe vendimet: mos nxitoni të nënshkruani pa reflektuar. Shëndeti është i mirë, edhe pse në mes të javës mund të ndjeni lodhje të vogla. Një mesazh apo një lajm i papritur do të sjellë qartësi dhe do t’ju bëjë të buzëqeshni. Fundjava është e mbushur me momente të ngrohta me njerëzit e afërt. Një javë mes realitetit dhe ëndrrave, që ju lë një ndjenjë lehtësie në zemër.
—
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Peshqit hyjnë në një javë të thellë emocionalisht. Dashuria bëhet protagoniste: çiftet gjejnë intimitet dhe romancë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje që duket sikur vjen nga fati. Në punë, disa vonesa mund t’ju kërkojnë durim, veçanërisht të mërkurën që paraqitet si dita më e ngarkuar. Megjithatë, një projekt krijues gjen hapësirën që meriton dhe ju sjell kënaqësi. Shëndeti ka nevojë për kujdes nga lodhja emocionale: meditimi dhe qetësia janë mjekimi më i mirë. Fundjava është e qetë dhe e ëmbël, me ndjesinë se më në fund jeni në vendin e duhur dhe me njerëzit e duhur. Një javë e mbushur me ndjenja të thella dhe rilindje të brendshme. /noa.al
