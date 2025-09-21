Si klasifikohen shenjat? Renditja javore e Paolo Fox: 22 – 28 Shtator 2025

Kjo javë sjell një qiell të pasur me lëvizje planetare që ndikojnë ndryshe mbi secilën shenjë. Disa do të përballen me vonesa e sfida që i bëjnë të ndihen të lodhur, ndërsa të tjerët do të shijojnë një energji të re dhe mundësi për të ndërtuar projekte të rëndësishme.
Dashuria, puna dhe shëndeti nuk ecin me të njëjtin ritëm për të gjithë, ndaj është e rëndësishme të kuptoni se ku qëndroni në këtë renditje javore.
Kujtohuni: yjet tregojnë drejtimin, por zgjedhjet janë gjithmonë në dorën tuaj.
Vendi i 12-të: Gaforrja
Java hapet me emocione të forta dhe një ndjeshmëri që shpesh kthehet në ndjesi nostalgjie. Në dashuri, çiftet mund të përplasen me keqkuptime të vjetra, ndërsa beqarët rrezikojnë të shohin pas, tek histori që nuk i çojnë askund. Në punë ndiheni nën presion, sikur detyrat po shtohen e koha nuk mjafton. Shëndeti është i brishtë për shkak të stresit dhe tensioneve muskulore. Këshilla: mos e lini të shkuarën t’ju bllokojë, shfrytëzojeni këtë javë për të mësuar të ndani të shëndetshmen nga e panevojshmja.
Vendi i 11-të: Peshqit
Shumë ëndrra dhe emocione, por pak qartësi praktike. Në dashuri jeni romantikë, por shpesh e idealizoni tjetrin më shumë sesa duhet. Në punë, shpërqendrimi rrezikon të sjellë vonesa apo gabime. Shëndeti kërkon ekuilibër, sidomos në gjumin dhe ushqimin tuaj. Fantazia është e fuqishme këtë javë, por duhet kthyer në hapa konkretë. Kujdes të mos humbisni kontaktin me realitetin.
Vendi i 10-të: Akrepi
Energjitë janë të forta, por edhe konfliktet nuk mungojnë. Në dashuri mund të lindin xhelozi dhe tensione në çift, ndërsa beqarët do të ndihen të përfshirë në takime të forta e tërheqëse, por jo gjithmonë të qarta. Në punë është më mirë të shmangni debatet e drejtpërdrejta. Shëndeti ndikohet nga nervozizmi dhe mungesa e gjumit. Java është e rëndësishme për transformime, por kërkon durim dhe vetëkontroll.
Vendi i 9-të: Dashi
Energjia është e madhe, por shpesh e shpërndani në shumë drejtime. Në dashuri, jeni të prirur për debate të nxehta dhe për të thënë gjithçka pa filtra. Në punë keni dëshirë të veproni menjëherë, por ky nxitim mund të sjellë gabime. Kujdes me shëndetin: stresi dhe lodhja mund të ulin energjitë. Java është e rëndësishme për të gjetur ekuilibrin mes guximit dhe maturisë.
Vendi i 8-të: Shigjetari
Entuziazmi është i madh, por kjo javë ju gjen të paduruar dhe disi të shpërndarë. Në dashuri, çiftet kërkojnë hapësirë dhe nuk pranojnë kufizime, ndërsa beqarët shijojnë flirte që nuk premtojnë stabilitet. Në punë ka ide të mira, por duhet t’i organizoni më mirë. Shëndeti është i qëndrueshëm, edhe pse tepricat e energjisë ju bëjnë nervozë. Durimi është çelësi i kësaj jave.
Vendi i 7-të: Demi
Një javë e qetë, me ritme të ngadalta, por që krijon terren të sigurt. Në dashuri, çiftet ndihen më pranë, ndërsa beqarët mund të njohin dikë që ofron stabilitet. Në punë, ritmet nuk janë të shpejta, por sjellin rezultate të qëndrueshme. Kujdes me shëndetin, sidomos me peshën dhe lëvizjen. Pika e fortë: aftësia për të menduar afatgjatë dhe për të mos u nxituar.
Vendi i 6-të: Binjakët
Java është e gjallë dhe plot kontakte, por rrezikoni të shpërndaheni në shumë drejtime. Në dashuri, komunikimi është arma juaj: çiftet gjejnë dialog, ndërsa beqarët përfitojnë nga njohje të reja. Në punë, idetë tuaja janë të shpejta dhe të shndritshme, por duhet t’i përqendroni në një projekt kryesor. Kujdes me shëndetin: truri shumë aktiv mund t’ju lodhë.
Vendi i 5-të: Virgjëresha
Jeni të përqendruar dhe me mendje të kthjellët. Në dashuri, aftësia për të dëgjuar sjell qetësi dhe afrim me partnerin, ndërsa beqarët mund të bëjnë njohje të sigurta. Në punë, puna e kujdesshme shpërblehet me vlerësime dhe respekt. Shëndeti është i mirë, por duhet të gjeni mënyra për të ulur tensionin e brendshëm. Java është e përshtatshme për të vendosur themele të forta për të ardhmen.
Vendi i 4-t: Peshorja
Një javë rinovimi dhe hapjesh të reja. Në dashuri, çiftet rigjejnë pasionin, ndërsa beqarët mund të jetojnë emocione të papritura. Në punë, idetë tuaja janë të mira, por duan kohë që të pranohen nga të tjerët. Shëndeti varet nga qetësia e brendshme: sa më shumë të ruani ekuilibrin, aq më shumë do të ndiheni të fortë. Fashioni dhe diplomacia ju bëjnë të shquheni.
Vendi i 3-të: Ujori
Kreativitet dhe dëshirë për të thyer rutinën. Në dashuri, sillni freski në çift, ndërsa beqarët tërheqin njerëz të veçantë. Në punë, projektet origjinale mund të kthehen në mundësi të prekshme, por kërkohet më shumë organizim. Shëndeti është i mirë, me energji të gjallë që ju bën të ndiheni aktivë. Kjo javë është ideale për të guxuar, duke ruajtur gjithsesi pak kujdes.
Vendi i 2-të: Bricjapi
Një javë solide dhe produktive. Në punë, përpjekjet tuaja më në fund japin rezultate konkrete. Në dashuri, çiftet afrohen dhe sqarojnë mosmarrëveshjet, ndërsa beqarët mund të nisin një lidhje të fortë, të bazuar te miqësia. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos e shpërfillni trupin tuaj – relaksi është i domosdoshëm. Ju dalloheni për disiplinën dhe vendosmërinë.
Vendi i 1-rë: Luani
Java ju vendos në majë të podiumit. Në dashuri, pasioni ndizet si për çiftet ashtu edhe për beqarët që takojnë njerëz të veçantë. Në punë, puna e palodhur shpërblehet me vlerësime dhe ndoshta me një propozim të ri. Shëndeti është në rritje, falë energjisë së madhe që ju shoqëron. Këshilla: mos u bëni arrogantë. Përdorni këtë fazë të shkëlqimit për të ndarë suksesin me ata që ju qëndrojnë pranë. /noa.al
