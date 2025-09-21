Horoskopi javor i Paolo Fox nga 22 deri më 28 shtator 2025

Të dashur miq të yjeve, jemi në një kapitull të ri të muajit shtator dhe java nga 22 deri më 28 sjell një qiell të mbushur me lëvizje planetare që na fton të reflektojmë, të ecim përpara dhe të përballemi me sfida që na ndihmojnë të rritemi.
Yjet e kësaj jave nuk janë një recetë fikse, por një busull që ju tregon drejtimin.
Vendimet, guximi dhe zgjedhjet i takojnë gjithmonë juve. Le të shohim shenjë pas shenje se çfarë pritet.
Dashi (21 mars – 20 prill)
Kjo javë për ju është një përzierje e entuziazmit me pak lodhje. Marsi ju jep forcë dhe shtyn përpara sidomos në punë: projektet që i nisët gjatë verës tani gjejnë terren të qëndrueshëm. Në dashuri, megjithatë, nuk është gjithçka e thjeshtë: komunikimi nuk rrjedh siç dëshironi dhe një keqkuptim mund të ndezë tonet. Kujdes me impulsivitetin, numëroni deri në dhjetë para se të reagoni. Shëndeti tregon disa ulje energjie: pushoni më shumë, kujdesuni për zakonet. Këshilla e javës është të balanconi dëshirën për të fituar me qetësinë e brendshme. Jo gjithçka është garë – ndonjëherë fiton kush di të marrë frymë thellë.
—
Demi (21 prill – 20 maj)
Stabiliteti është fjala kyçe për këtë javë. Saturni ju mbështet në punë: aftësitë tuaja organizative dallohen dhe nuk përjashtohet të merrni një vlerësim ose shpërblim. Në dashuri, zemra është e hapur: çiftet gjejnë butësi dhe harmoni, ndërsa beqarët mund të njohin dikë të sinqertë që u sjell qetësi. Shëndeti paraqitet mirë, por nevojitet më shumë kohë për relaks, sidomos në natyrë. Yjet ju japin qetësi dhe konkretësi për të planifikuar muajt në vijim. Mbështetuni tek ana juaj praktike, por mos harroni të shijoni edhe emocionet e thjeshta të përditshmërisë.
—
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Qielli i kësaj jave ju dhuron gjallëri dhe lëvizje. Në punë ritmi është i shpejtë, por mendja juaj ecën edhe më shpejt, gjë që mund t’ju bëjë të paduruar me të tjerët. Në dashuri komunikimi është arma juaj më e fortë: çiftet gjejnë gjuhën e përbashkët, ndërsa beqarët marrin mesazhe apo njohje të reja që i bëjnë të ndritin. Kujdes me shëndetin: nervozizmi dhe netët pa gjumë mund të lënë gjurmë. Këshilla e javës është të përdorni fjalët si ura, jo si armë. Humori dhe ironia ju ndihmojnë, por përdorini me masë. Është java ideale për biseda që hapin horizonte të reja.
—
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Java ju gjen më të ndjeshëm dhe të përfshirë në mendime të thella. Në punë ritmet nuk janë të lehta dhe ndonjëherë ndiheni nën presion, por intuita ju ndihmon të merrni vendimet e duhura. Në dashuri shfaqen luhatje: çiftet ballafaqohen me të vjetra plagë emocionale, ndërsa beqarët ndihen paksa nostalgjikë. Megjithatë, Hëna ju dhuron udhëzime të sakta për të gjetur rrugën e duhur. Shëndeti kërkon kujdes sidomos për stomakun dhe tensionet muskulore. Mos grumbulloni stres. Këshilla e javës: përdorni emocionet si forcë krijuese dhe mos kini frikë të tregoni anën tuaj të brishtë – ajo është një pasuri e vërtetë.
—
Luani (23 korrik – 22 gusht)
Kjo është një javë që ju vendos në qendër të vëmendjes. Në punë vijnë shpërblime dhe kënaqësi: përpjekjet e muajve të kaluar më në fund japin fryte. Në dashuri jeni të parezistueshëm: çiftet shijojnë ditë pasionante, ndërsa beqarët kanë gjasa të takojnë dikë që ndez imagjinatën. Shëndeti është i mirë, me energji që rritet dita-ditës. Kujdes vetëm me tepricat dhe krenarinë: shmangni të dukeni të fiksuar me vetveten. Jepni nga zemra, dhe marrëdhëniet tuaja do të jenë edhe më të forta. Yjet ju japin mundësinë të ndriçoni, por mos harroni se shkëlqimi i vërtetë është të ndani dritën me të tjerët.
—
Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Kjo javë ju sjell një ndjenjë ekuilibri që ju surprizon. Në punë ndiheni të vlerësuar dhe të respektuar: dikush mund të shfaqë mirënjohje për punën tuaj të kujdesshme. Në dashuri, Venusi ju ndihmon të riktheni butësinë dhe afrimitetin: çiftet zgjidhin tensionet, ndërsa beqarët njohin njerëz të rinj që nuk premtojnë aventura të shpejta, por lidhje të qëndrueshme. Shëndeti është në gjendje të mirë, por mendja mbetet aktive dhe mund t’ju lodhë. Merrni kohë për të pushuar dhe mos kërkoni që çdo gjë të jetë perfekte. Edhe një pikë spontaneiteti është burim gëzimi. Yjet ju këshillojnë të festoni sukseset e vogla të përditshme.
—
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Kjo javë ju sjell një frymë të re që prek të gjitha fushat e jetës suaj. Në dashuri, ndiheni në qendër të vëmendjes: emocionet zgjojnë zemrën dhe çiftet e kahershme gjejnë sërish afërsinë dhe mirëkuptimin. Për beqarët, ka mundësi për njohje të reja që ju japin ndjesinë e ngrohtësisë dhe shpresës. Në punë, idetë tuaja janë të shkëlqyera, por nuk është e thënë që të gjithë t’i kuptojnë menjëherë – prandaj kërkohet durim dhe këmbëngulje. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen emocionale: nëse e ruani qetësinë, edhe trupi do të ndihet më i fortë. Yjet ju ftojnë të mos kini frikë nga ndryshimet. Ato janë një mundësi për rritje dhe do ju japin forcë të re për të ecur përpara.
—
Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Java duket e ndërlikuar, por në fakt është një urë drejt transformimeve të mëdha. Në punë, mund të lindin tensione me kolegë ose eprorë: shmangni reagimet e menjëhershme dhe prisni momentin e duhur për të treguar aftësitë tuaja. Në dashuri, marrëdhëniet në çift kalojnë nëpër etapa të forta ku përzihen pasioni dhe xhelozia. Beqarët, nga ana tjetër, mund të përjetojnë një takim magnetik që ndryshon ekuilibrat e tyre të brendshëm. Shëndeti mund të ndikohet nga nervozizmi dhe pagjumësia, prandaj aktiviteti fizik do të ishte mënyra më e mirë për të shkarkuar energjinë e tepërt. Kjo javë ju thërret të përballeni me sfidat pa frikë. Si gjithmonë, ju dini të rilindni më të fortë se më parë.
—
Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Java ju nis me optimizëm dhe me dëshirë për aventura të reja. Në punë, idetë tuaja të ndritura gjejnë hapësirën e duhur, dhe mund të paraqiten njerëz që hapin dyer të rëndësishme për ju. Në dashuri, megjithatë, nuk jeni të qetë: ndiheni të padurueshëm dhe nuk e keni të lehtë të bëni kompromis. Beqarët shijojnë flirte të shpejta, por të vështira për t’u kthyer në lidhje serioze. Shëndeti është i mirë, por entuziazmi i tepërt mund t’ju bëjë nervozë. Mësimi i javës është të mësoni durimin. Jo gjithçka ndodh menjëherë – ndonjëherë pritja e bën frutin edhe më të ëmbël.
—
Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Për ju, kjo javë është periudha ku mund të shihni rezultatet e përpjekjeve të vazhdueshme. Në punë, jeni të vendosur dhe të fokusuar: çdo përkushtim i juaji shpërblehet. Në dashuri, gjërat shkojnë drejt përmirësimit: çiftet gjejnë sërish stabilitet dhe ata që kanë kaluar vështirësi arrijnë të sqarohen. Beqarët mund të shohin lindjen e një lidhjeje serioze që fillon si miqësi. Shëndeti është i mirë, por kërkon kujdes sidomos për shpinën dhe qëndrimin trupor. Këshilla e javës: mos jetoni vetëm për detyrime dhe punë – lërini vend edhe emocioneve. Zemra juaj ka nevojë të ndjejë përpara se të planifikojë.
—
Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Java ju gjen krijues dhe të prirur për të thyer rutinën. Në dashuri, nuk doni të ndiqni rrugët e zakonshme: çiftet kërkojnë mënyra të reja për të forcuar lidhjen, ndërsa beqarët priren drejt lirisë dhe përvojave të papritura. Në punë paraqiten mundësi interesante, por dëshira për pavarësi mund t’ju shtyjë të merrni vendime të nxituara. Kujdes me shëndetin: nervozizmi dhe lodhja mendore mund të jenë më të forta se zakonisht, ndaj rezervoni kohë për pushim. Forca juaj është origjinaliteti, por kjo javë kërkon edhe disiplinë për të kthyer idetë në rezultate konkrete. Fantazia është dhurata juaj, por duhen hapa të matur për ta kthyer atë në realitet.
—
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Kjo javë është nën shenjën e ndjeshmërisë dhe emocioneve të thella. Në dashuri, Hëna ju bën romantikë dhe të ëmbël: çiftet kalojnë çaste të ngrohta dhe beqarët mund të takojnë dikë që i tërheq me butësi dhe ëndrra të përbashkëta. Në punë, duhet më shumë përqendrim: mendja juaj shpesh endet diku tjetër dhe kjo rrezikon të sjellë gabime ose vonesa. Kujdes me shëndetin: pushoni më shumë, ruani ekuilibrin dhe mos u zhytni tepër në emocionet e forta. Këshilla e javës është të besoni në intuitën tuaj, por pa humbur lidhjen me realitetin. Fantazia juaj mund të bëhet forcë e madhe, nëse arrini ta ktheni në projekte konkrete dhe të prekshme. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd