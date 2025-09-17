Paolo Fox: Shenjat më me fat dhe më pak me fat sot, 17 shtator 2025

Dita e sotme sjell një qiell të pasur me lëvizje planetare që ndikojnë ndryshe tek secila shenjë. Për disa, yjet hapin rrugë të reja, duke sjellë mundësi për dashuri, energji dhe suksese konkrete në punë.
Për të tjerët, dita do të shoqërohet me ngarkesë, tension apo dyshime që kërkojnë menaxhim të kujdesshëm.
Sot është një ditë ku durimi dhe zgjuarsia do të bëjnë dallimin mes suksesit dhe humbjes së ekuilibrit.
3 shenjat më me fat sot
1. Gaforrja
Me ndikimin e vazhdueshëm të Jupiterit në shenjë, Gaforret ndihen më të sigurt dhe më të mbështetur. Marrëdhëniet familjare dhe ato profesionale marrin një hov të ri, duke krijuar terren për projekte afatgjata. Sot mund të arrijnë mbështetje nga persona të rëndësishëm ose të marrin një propozim që hap horizonte të reja. Është një ditë ku ndjenja e stabilitetit dhe shpresa për të ardhmen i bën të jenë ndër më me fatet.
2. Peshqit
Qielli është i favorshëm për rritje personale dhe profesionale. Projektet e nisura së fundmi marrin drejtim të qartë dhe japin rezultate të prekshme. Edhe pse dashuria mund të mbetet paksa në hije, në karrierë dhe në studime dita është shumë produktive. Peshqit kanë mbështetjen e Jupiterit për plane afatgjata dhe sot është një moment i shkëlqyer për të bërë plane konkrete.
3. Binjakët
Pas hyrjes së favorshme të Merkurit, Binjakët rifitojnë energjinë dhe gjallërinë e tyre natyrale. Në punë mund të vijnë përgjigje të vonuara prej javësh, ndërsa për beqarët ka gjasa për kontakte dhe biseda të papritura që hapin horizonte të reja. Sot është një ditë e mirë për vendime praktike dhe për të marrë iniciativën.
—
3 shenjat më pak me fat sot
1. Peshorja
Prania e Marsit sjell tension dhe nervozizëm. Sot, çdo gjë duket se kërkon më shumë përpjekje se zakonisht. Në punë, pengesat dhe vonesat mund të prishin humorin, ndërsa lodhja fizike mund të bëhet më e dukshme. Është e nevojshme të shmangen konfliktet e panevojshme dhe të bëhet kujdes me shëndetin.
2. Akrepi
Ditë e alternuar me luhatje emocionale. Mund të ndiheni herë shumë energjikë e herë të rraskapitur. Stresi dhe lodhja priren të ndikojnë në marrëdhëniet me të tjerët, sidomos në punë dhe familje. Sot këshillohet të mos e teproni me angazhime dhe të lini kohë për pushim.
3. Demi
Hëna disonante sot sjell pak turbullira në marrëdhënie dhe vështirësi për të komunikuar qartë. Mund të lindin keqkuptime me të afërmit apo kolegët. Dita nuk është e përshtatshme për vendime të rëndësishme, ndaj është më mirë të prisni deri në fundjavë kur Venusi bëhet më i favorshëm. /noa.al
Horoskopi i plotë i Paolo Fox për sot, e mërkurë 17 shtator 2025
