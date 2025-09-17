Horoskopi i Paolo Fox për sot, e mërkurë 17 shtator 2025

Yjet flasin dhe Paolo Fox na sjell parashikimet për secilën shenjë të zodiakut.
Është një ditë që kërkon kujdes në vendime, qartësi në komunikim, por edhe mundësi për hapa të rëndësishëm për të ardhmen.
Ja çfarë rezervojnë yjet për ju në dashuri, punë, shëndet dhe fat.
♈ Dashi
Dashuria & Marrëdhëniet: Periudha e sotme përputhet me ndryshimet që ke nisur gjatë verës. Ndihesh më i qartë për atë që nuk funksionon më dhe për njerëzit me të cilët ia vlen të vazhdosh. Është momenti të pastrosh marrëdhëniet nga energjitë që të pengojnë.
Puna & Karriera: Në planin profesional, zgjedhjet e bëra deri në korrik kanë lënë gjurmë. Sot është koha të ndjekësh me vendosmëri projektet që vlejnë dhe të heqësh dorë nga ato që të marrin kohë kot. Për ty është një ditë konkrete, ku mund të hapen mundësi të reja bashkëpunimi.
Shëndeti & Energjia: Yjet të japin shtysë, por mund të ndjesh tension të brendshëm për shkak të pasigurisë. Kujdes me stresin, gjej kohë për aktivitet fizik ose për qetësi shpirtërore.
—
♉ Demi
Dashuria & Marrëdhëniet: Sot duhet të mendosh para se të flasësh. Ka rrezik për keqkuptime dhe reagime të forta. Në marrëdhënie intime duhet qartësi. Nga fundjava Venusi do të ndihmojë shumë, duke sjellë më shumë hapje dhe butësi.
Puna & Karriera: Projektet që kërkojnë diplomaci apo negociata më mirë t’i shtysh disa ditë. Sot është ditë e turbullt, prandaj mos u ngut me vendime të mëdha.
Shëndeti & Energjia: Do të ndjesh një lloj pasigurie. Pushimi dhe dëgjimi i vetes do të të ndihmojë. Nga fundjava do të rifitosh energji pozitive.
—
♊ Binjakët
Dashuria & Marrëdhëniet: Nga nesër do të ndjesh një frymëmarrje më të lirë, por sot ende ka pak paqartësi. Në marrëdhënie mund të ketë distanca për shkak të punës ose angazhimeve. Kërko më shumë kohë për partnerin dhe mos lejo që lodhja të kthehet në konflikt.
Puna & Karriera: Pas një periudhe bllokimesh, situata hapet. Nga fundi i shtatorit mund të marrësh përgjigje për kërkesa ose projekte. Mund të nisësh një ide të re ose të ndryshosh planet ekzistuese.
Shëndeti & Energjia: Energjia mendore rritet, por duhet të planifikosh më mirë kohën për të shmangur lodhjen.
—
♋ Gaforrja
Dashuria & Marrëdhëniet: Giove në shenjën tënde forcon lidhjet e vërteta. Shumë do të ndjejnë dëshirën të bëjnë hapa seriozë: bashkëjetesë, martesë ose plane familjare. Intuita është udhërrëfyesi yt.
Puna & Karriera: Në punë hapen projekte të reja dhe bashkëpunime. Është momenti i duhur për të hedhur bazat për suksesin e muajve që vijnë. Ofertat që do të vijnë deri në vjeshtë meritojnë vëmendje të veçantë.
Shëndeti & Energjia: Energjia është në rritje. Merr kohë për të organizuar më mirë përditshmërinë dhe për të ruajtur qetësinë shpirtërore.
—
♌ Luani
Dashuria & Marrëdhëniet: Hëna në shenjën tënde të jep optimizëm dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në dashuri je magnetik, tërheqës, por kujdes të mos e teproni me kërkesat ndaj partnerit.
Puna & Karriera: Arritjet e deritanishme të japin vetëbesim. Mund të planifikosh projekte afatgjata dhe të kërkosh njohje për mundin e dhënë.
Shëndeti & Energjia: Kujdes me stresin, pasi presioni i madh mund të sjellë lodhje ose nervozizëm. Organizimi i mirë i kohës do të jetë çelësi.
—
♍ Virgjëresha
Dashuria & Marrëdhëniet: Venusi që po hyn në shenjën tënde sjell një ajër të ri në dashuri. Beqarët do të hapen ndaj njohjeve të reja, ndërsa çiftet do të lënë pas pasiguritë e kohëve të fundit.
Puna & Karriera: Në punë është koha për ide të reja. Mund të marrësh projekte shtesë ose të ndryshosh drejtim, edhe pse jo në mënyrë drastike. Vendos qëllime të qarta.
Shëndeti & Energjia: Do të ndjesh më shumë shtysë dhe guxim për të ndryshuar gjërat që nuk të kënaqin. Kujdes me tensionet, shmang provokimet.
—
♎ Peshorja
Dashuria & Marrëdhëniet: Me Marsin në shenjë ndjen nervozizëm. Në dashuri mund të ketë grindje të vogla, sidomos nëse ndihesh i lodhur. Nga e enjtja, me Merkurin më të favorshëm, gjërat do të qetësohen.
Puna & Karriera: Në punë ka sfida, disa të sforcojnë më shumë se zakonisht. Megjithatë, nga fundjava idetë do të jenë më të qarta dhe mund të përfitosh nga kontakte të reja.
Shëndeti & Energjia: Shëndeti kërkon kujdes, sidomos për shkak të stresit. Merr kohë për pushim.
—
♏ Akrepi
Dashuria & Marrëdhëniet: Sot ndihesh i paqëndrueshëm, mes momenteve me shumë energji dhe lodhjes. Në dashuri, kjo mund të sjellë hutim. Kujdes të mos përfshihesh në debate të kota.
Puna & Karriera: Intuita e fortë të ndihmon të kapësh mundësi që të tjerët nuk i shohin. Por mos e tepro me ngarkesën, mëso të vendosësh kufij.
Shëndeti & Energjia: Ke nevojë për pushim dhe aktivitete që të japin kënaqësi. Shmang mbingarkesën dhe kushto kohë relaksit.
—
♐ Shigjetari
Dashuria & Marrëdhëniet: Je në një fazë ku kërkon më shumë liri dhe sfida. Në dashuri mund të ketë pauza ose reflektime, por kjo nuk është domosdoshmërisht negative. Shumë çifte do të duhet të sqarojnë keqkuptime.
Puna & Karriera: Në punë ka rritje aktiviteti dhe mundësi për të rikuperuar projekte të mbetura pezull. Shfaqet nevoja për të thyer kufijtë dhe për të marrë iniciativa të reja.
Shëndeti & Energjia: Energjia është më e mirë se muajt e kaluar. Kujdes vetëm nga shpërthimet impulsive.
—
♑ Bricjapi
Dashuria & Marrëdhëniet: Je më kërkues në dashuri, dëshiron stabilitet. Nëse ke pasur kriza, kjo vinte nga frika për të humbur dikë të rëndësishëm. Fundjava sjell më shumë qetësi dhe mundësi për pajtim.
Puna & Karriera: Mund të duhet të marrësh përgjegjësi të reja ose të rishikosh rolin tënd në punë. Kujdes me kontratat dhe marrëveshjet. Vendimet e sotme ndikojnë shumë në muajt që vijnë.
Shëndeti & Energjia: Nervozizmi është i lartë në fillim të javës, por nga fundjava do të ndihesh më i qetë.
—
♒ Ujori
Dashuria & Marrëdhëniet: Ke nevojë për më shumë qartësi në dashuri. Venusi do të të ndihmojë nga fundjava të hapesh dhe të flasësh me sinqeritet. Beqarët do të kenë mundësi për takime të reja.
Puna & Karriera: Është periudhë për ide të reja dhe projekte krijuese. Kujdes me vendime të nxituara në ekonomi. Më mirë prit pak përpara se të investosh.
Shëndeti & Energjia: Energjia është e mirë, por nervozizmi mund të prishë gjumin. Kërko aktivitete qetësuese.
—
♓ Peshqit
Dashuria & Marrëdhëniet: Dashuria nuk është në plan të parë, por kjo nuk do të thotë mungesë ndjenjash. Disa diskutime në familje ose distanca në çift mund të sjellin nervozizëm. Jepi hapësirë ndjenjave të vërteta dhe shmang konfuzionin.
Puna & Karriera: Në punë është një periudhë e artë. Shumë do të kenë mundësi të shfaqen, të marrin konsensus ose të nisin projekte të reja. Kush studion ose kërkon të ndryshojë rrugën ka mbështetjen e yjeve.
Shëndeti & Energjia: Gjendja fizike është më e mirë se muajin e kaluar. Një udhëtim i shkurtër ose një pushim do të ndihmojë për të përballuar lodhjen. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd