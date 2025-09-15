Tre shenjat më pak me fat të javës (15 – 21 Shtator 2025 sipas Brankos)

Jo të gjithë shenjat e kanë javën të lehtë. Për disa, yjet sjellin tensione, pengesa ose thjesht nevojën për më shumë durim. Këto janë 3 shenjat që duhet të tregohen të kujdesshme këtë javë.
❌ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Akrepi përballet me ditë të ngarkuara, sidomos të mërkurën dhe të enjten, kur konfliktet në marrëdhënie mund të dalin në sipërfaqe. Dashuria kërkon kujdes: xhelozia ose tensionet familjare mund të krijojnë debate. Në punë, pavarësisht se intuita është e fortë, lodhja dhe stresi mund të çojnë në vendime të nxituara. Kujdesuni për shëndetin mendor, sepse nervozizmi mund të ndikojë edhe në trup. Fundjava sjell një dritë shprese, por gjatë javës do të ndiheni shpesh të sprovuar.
❌ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Virgjëresha ndjen presion sidomos në fillim të javës. Puna duket e ngadalësuar dhe çështje të mbetura pezull ju japin stres. Në dashuri, duhet më shumë durim: nuk është koha për përgjigje të menjëhershme nga partneri apo për vendime të nxituara. Energjia shkon duke u rritur drejt fundjavës, por e hëna dhe e marta janë të mbushura me nervozizëm. Kujdesuni për trupin dhe shpirtin duke shmangur lodhjen e tepërt.
❌ Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Ujori ka një javë me dy fytyra. Ditët e para, veçanërisht e marta dhe e mërkura, sjellin konfuzion dhe vendime të vështira. Në dashuri, çiftet mund të zbulojnë mospërputhje, ndërsa beqarët rrezikojnë të krijojnë lidhje të paqarta. Në punë, nxitimi mund të sjellë gabime ose keqkuptime. Nga e premtja situata përmirësohet, por tensionet e ditëve të para lënë gjurmë. Kujdes me shëndetin, shmangni streset e panevojshme. /noa.al
