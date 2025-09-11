Paolo Fox: 3 shenjat më me fat për sot, e enjte 11 shtator 2025

Yjet e sotme flasin qartë: disa shenja gëzojnë një qiell të ndritshëm, me mundësi për dashuri, punë dhe mirëqenie, ndërsa të tjera duhet të tregohen të kujdesshme për të shmangur keqkuptime, tensione ose vonesa.
Më poshtë është një pasqyrë e zgjeruar për shenjat më të mbara dhe ato që sot janë më të vështira.
Shenjat më me fat
Virgjëresha
Me Mërkurin në shenjë, sundimtarin tënd, ke një qartësi që nuk e kishe muajt e fundit. Kundërshtarët që dikur kishin fuqi për të të bllokuar tani nuk të pengojnë më, dhe vendosmëria jote i ka larguar. Sot dhe nesër, Hëna është në aspekt shumë të mirë, duke të sjellë qetësi dhe harmoni në dashuri. Je më i sigurt në veprimet e tua, më pak i ndikuar nga presionet e të tjerëve dhe i aftë të tregosh qëndrueshmëri. Në dashuri, gjestet e vogla fitojnë rëndësi dhe e kupton se stabiliteti është vlera e vërtetë. Vetëm fundjava sjell pak lodhje, por kjo është shenjë e angazhimit tënd të madh. Virgjëresha sot gëzon një nga qiellrat më të kthjellët të periudhës.
Dashi
Sot ke shumë angazhime dhe disa pengesa, por edhe forcën për t’i kaluar. Marsi dhe Jupiteri kërkojnë rishikim të vazhdueshëm, por Venusi të jep një energji të veçantë në dashuri. Fundjava premton pasion dhe rilidhje të forta. Edhe pse flet me sinqeritet e shpesh e rrezikon marrëdhënien, kjo transparencë të sjell gjithashtu kontakte të vërteta. Në punë, edhe kur ka vonesa ose debate, arrin t’i kthehesh sfidës me forcë dhe guxim. Ke energjinë për të hapur rrugë të reja dhe për të forcuar lidhjet që kanë rëndësi. Dashuria dhe pasioni bëhen shtytësit kryesorë për të ecur përpara.
Gaforrja
Pas dy ditësh të lodhshme, sot rifiton qetësinë. Me Jupiterin në shenjë, çdo gjë bëhet më e mundur: në dashuri ke dëshirë për të zyrtarizuar një marrëdhënie ose për të krijuar diçka të fortë, ndërsa ata që nuk duan lidhje të thella ndihen të lirë të shijojnë raportet më të lehta. Në punë, vizioni është i qartë dhe arrin të planifikosh me përgjegjësi. E kaluara të ka bërë më të matur, por tani dëshiron stabilitet dhe vendime të qëndrueshme. Qielli të mbështet për të ndërtuar diçka të rëndësishme, dhe kjo ditë të jep forcën për të hedhur hapa të mëdhenj.
Shenjat më pak me fat
Peshorja
Ambicia jote është e madhe, por lodhja dhe rutina po lënë gjurmë. Ti dëshiron gjithmonë të dukesh në formë dhe të pëlqehesh nga të tjerët, por oraret e ngarkuara dhe stresi i kohëve të fundit e bëjnë të vështirë të jesh i papërlyer. Sot duhet të përqendrohesh më shumë te mirëqenia jote, duke e vënë përkohësisht në plan të dytë pamjen dhe atë që presin të tjerët prej teje. Në dashuri, fundjava me Hënën e favorshme do të të ndihmojë, por deri atëherë duhet të gjesh qetësi dhe të largosh nervozizmin. Sot yjet të kujtojnë se nuk mjafton të jesh elegant jashtë, duhet të kujdesesh edhe për ekuilibrin e brendshëm.
Akrepi
Edhe pse qielli është interesant për punën dhe projektet, dashuria mbetet në hije. Nëse je vetëm, mund të ndiesh vështirësi për të nisur diçka të re; nëse je në çift, raporti duket i shkuar me inerci dhe pa emocione të forta. Sot Hëna është në opozitë dhe të shtyn të shtysh sqarimet. Do të ishte më mirë të mos reagosh në mënyrë impulsive dhe të presësh momentin e duhur për të folur. Në punë, edhe pse ka përparim, mund të përballesh me ndonjë provokim që të prish ekuilibrin. Sot duhet të përdorësh qetësinë për të kaluar tensionet dhe për të ruajtur energjitë për ditë më të mira.
Ujori
Sot dhe nesër mund të dalin tensione dhe keqkuptime, sidomos në dashuri. Venusi në opozitë sjell kontradikta dhe sjellje xheloze ose të ngurta nga partneri. Edhe në punë mund të shfaqen provokime ose konkurrencë e panevojshme. Ti je shenjë shumë shoqërore, por kur ndihesh i kufizuar ose i kontrolluar, largohesh menjëherë, duke krijuar distancë. Kjo sjell kontradiktë mes dëshirës për lidhje dhe nevojës për pavarësi. Fundjava do të jetë më e qetë, por për momentin duhet të tregosh kujdes, të mos lejojsh që nervozizmi të prishë raportet apo të dobësojë besimin. /noa.al
