Horoskopi analitik i Paolo Fox për sot, e enjte 11 shtator 2025. Për të gjitha shenjat

Dashi
Gjatë kësaj dite nuk mungojnë gjërat për të bërë dhe me shumë gjasa dalin edhe disa pengesa të vogla. Marsi dhe Jupiteri në disonancë nuk e bllokojnë punën, por sjellin nevojën e një rishikimi të vazhdueshëm. Këtë e kupton mirë kush është i përfshirë në një çështje ligjore, kontraktuale ose një debat të gjatë që duhet sqaruar, por edhe ata që kanë folur shumë hapur dhe tani duhet të përballen me pasojat. Sinqeriteti është armë, por edhe rrezik për këtë shenjë. Historitë e dashurisë fuqizohen nga pozicioni i bukur i Afërditës, sidomos në fundjavë. Po eksploron mundësi të reja në punë, po zgjerohesh dhe kjo mund të zhgënjejë ata që prisnin të qëndroje i palëkundur në vendin tënd. Mund të lindë nevoja për të rishikuar edhe llogaritë.
Reflektim – Qielli i sotëm: Sot vrapon mes shumë angazhimeve, por ke aftësinë unike të kthesh çdo pengesë në një sfidë që të bën të ecësh përpara. Kalimi i Marsit dhe Jupiterit nënkupton edhe çështje të vjetra ligjore ose financiare që kërkojnë zgjidhje dhe strategji të reja. Spontaniteti yt del në pah: çdo fjalë e thënë pa filtra shpreh nevojën tënde për të qenë i dëgjuar e i vlerësuar për transparencën. Kjo ndershmëri ndonjëherë prish raporte, por hap edhe dyer për eksperienca të drejtpërdrejta e të sinqerta. Në dashuri, Afërdita sjell pasion dhe forcim të lidhjeve, sidomos në fundjavë, kur energjia emocionale arrin kulmin. Atëherë rifiton entuziazmin dhe dëshirën për t’u dhënë plotësisht, duke kujtuar sa e bukur është të ndash energjinë me ata që do.
Demi
Sot vëmendjen duhet ta përqendrosh te puna. Edhe pse je i drejtuar nga Afërdita, planet i ndjenjave, tek ti mbizotëron natyra tokësore dhe prirja për pragmatizëm. Nuk të mjaftojnë emocionet e shpejta, por kërkon rezultate të prekshme dhe objektiva të qarta. Për këtë arsye, dashuria kalon përkohësisht në plan të dytë. Kush ka projekte të mbetura pezull ose programe të hapura, deri më 20 shtator duhet të thotë po ose jo. Shtatori është muaj propozues dhe i favorshëm për detyra të reja. Dashuria do të presë, të paktën deri më 19: kush ka një mosmarrëveshje në çift ose nuk ka marrë fjalët që donte, duhet të tregojë shumë durim.
Reflektim – Qielli i sotëm: Sot të udhëheq nevoja për të qenë praktik dhe për të çuar përpara projektet. Nëse ke biznes ose bashkëpunëtorë, këto ditë janë vendimtare për të diskutuar përgjegjësi e ndryshime që nisën që në fillim të vitit. Kërkon stabilitet dhe je i gatshëm të marrësh vendime të matur. Durimi yt, shpesh i keqkuptuar si ngadalësi, është në të vërtetë forca jote më e madhe, sepse çdo gjë që ndërton mbi bazë solide qëndron gjatë. Në dashuri, preferon të mbetesh i tërhequr derisa të ndihesh i sigurt për ndjenjat e tua dhe të tjetrit. Ky qëndrim të mbron nga zhgënjimet dhe bën që lidhjet e tua të mbështeten vetëm mbi themele të qëndrueshme. Pyetja është: a të kthehet kjo besueshmëri me të njëjtën masë nga ata që ke pranë?
Binjakët
Hëna intriguese të favorizon, sidomos duke u afruar fundjava. E shtuna dhe e diela do të jenë ditë të shkëlqyera për të folur për dashurinë, për të gjetur dikë që ka qenë i largët ose për të thënë një “po” vendimtare në një marrëdhënie. Për ata që mendojnë të martohen ose të bashkëjetojnë, ky është një qiell plot pasion. Në punë, megjithatë, Dielli dhe Mërkuri në disonancë sjellin ngatërresa dhe vonesa, përfshirë edhe në çështje financiare. Kush ka një rol të rëndësishëm mund të shohë ndryshime ose pasiguri deri në fund të muajit. Për ata që presin një përgjigje, më parë se 20 shtatori nuk vjen asgjë e qartë.
Reflektim – Qielli i sotëm: Lëvizja e Hënës ndez emocionet dhe sjell dëshirë për kontakte të reja, biseda të hapura dhe rikthim te njerëz që kanë lënë gjurmë. Ndjen nevojën të shprehësh ndjenjat, të japësh e të marrësh sinqeritet. Megjithatë, organizimi praktik mbetet problem: në punë dhe te financat ndjen mungesë strukture dhe kjo sjell shpërqendrim. Dëshira për përgjigje të shpejta përplaset me realitetin e ngadaltë, duke të mësuar të pranosh pasigurinë dhe të mbështetesh te fleksibiliteti që karakterizon shenjën tënde. Në dashuri dominon freskia dhe gëzimi: ke mundësi të rinovosh lidhje ose madje të zyrtarizosh një histori të nisur prej kohësh.
Gaforrja
Sot ke në mendje vendime të mëdha, qofshin në punë apo në dashuri. Për ata që janë zhgënjyer nga një histori e kaluar, tani lidhjet e lehta ose marrëdhëniet vetëm fizike duken të mjaftueshme. Por kush ka një lidhje të gjatë dhe ende nuk e ka zyrtarizuar, tani ndien dëshirën për të bërë hapin e madh: martesë, bashkëjetesë ose një tjetër vendim i rëndësishëm. Me Jupiterin në shenjë, mundësitë janë të hapura dhe dita është pozitive. Pas dy ditësh të lodhshme, tani gjen pak qetësi dhe nis të planifikosh me përgjegjësi muajt e ardhshëm.
Reflektim – Qielli i sotëm: Ky është moment i transformimeve të brendshme. E kaluara të ka bërë më të kujdesshëm në zgjedhjen e njerëzve që afron pranë vetes, ndaj tani kërkon marrëdhënie që japin qetësi dhe siguri. Nëse lidhja është e konsoliduar, lind dëshira për të vendosur themele të forta. Nostalgjia përzihet me nevojën për stabilitet, duke të çuar drejt vendimeve të qarta. Në punë, energjitë rriten dhe shikon më qartë drejt së ardhmes. Pas lodhjes së ditëve të fundit, rifiton një ndjenjë mbrojtjeje dhe sigurie që të jep qetësi për të bërë zgjedhje të mëdha.
Luani
Këto dy ditë janë ideale për një kontroll dhe një bilanc, si praktik ashtu edhe personal. Është koha për të menduar mbi shëndetin dhe për të dëgjuar sinjalet e trupit. Kush ka shtyrë shumë kufijtë e vet për të fituar avantazhe ose për të treguar forcë, tani duhet të ndalet pak dhe të marrë frymë. Është një “pit stop” i domosdoshëm, një ndalesë e shkurtër për të rigjeneruar energjinë. Kjo nuk do të thotë se rezultatet mungojnë, përkundrazi. Qielli vazhdon të jetë pozitiv për sukseset që do të shoqërojnë muajt e ardhshëm dhe fillimin e vitit tjetër.
Reflektim – Qielli i sotëm: Luani kërkon gjithmonë të tejkalojë kufijtë, por sot yjet këshillojnë kujdes për trupin dhe mendjen. Pushimi nuk është dobësi, por një mënyrë për të rikuperuar forcën dhe për të planifikuar më mirë. Vendosmëria dhe krenaria mbeten të pranishme, edhe kur ulesh ritmin. Prania jote bie në sy, optimizmi të bën frymëzues për të tjerët. Ky është momenti për të treguar se lider nuk është vetëm ai që udhëheq, por edhe ai që kujdeset për veten. Në punë mbetesh në avantazh, sidomos në fushat ku duhet kontakti i përditshëm me publikun.
Virgjëresha
Me Mërkurin në shenjë, qeverisësin tënd, ke një qartësi që nuk e kishe muajt e fundit. Shumë Virgjëresha mund të thonë se gjërat s’kanë ndryshuar, por në të vërtetë disa kundërshtarë që dikur kishin ndikim tani nuk kanë më fuqi të të pengojnë. Vendosmëria jote i ka larguar dhe madje i ka kthyer në të pambrojtur. Ata që donin të të bënin dëm, tani përballen me problemet e tyre. Sot dhe nesër, Hëna është në aspekt të shkëlqyer, duke e bërë këtë qiell të favorshëm edhe për dashurinë. E shtuna dhe e diela do të sjellin pak lodhje, por kjo është një tjetër histori për t’u parë më qartë më vonë.
Reflektim – Qielli i sotëm: Ndien qartësi dhe qetësi mendore. Edhe pse ambienti rreth teje nuk ka ndryshuar shumë, presioni i të tjerëve nuk të prek më. Vendosmëria për të mbrojtur hapësirën tënde shfaqet si cilësi e fortë. Mërkuri të jep logjikë të kthjellët dhe të bën më pak i ndjeshëm ndaj ndikimeve të jashtme. Në dashuri, Hëna sjell harmoni dhe qetësi: tani vlerëson gjestet e thjeshta dhe stabilitetin. Lodhja që do të ndjesh gjatë fundjavës është shenjë e përpjekjeve të mëdha të këtyre ditëve, prandaj duhet të tregosh kujdes për trupin dhe të japësh më shumë rëndësi pushimit.
Peshorja Yjet shpërblejnë pa dyshim ambicien… por është e rëndësishme të pyesësh veten se cili është çmimi që duhet paguar, si në planin fizik ashtu edhe në atë ekonomik, për këdo që zgjedh të vihet vazhdimisht në lojë pa u ndalur kurrë. Angazhimi dhe vendosmëria sjellin rezultate, por kërkojnë edhe një menaxhim të kujdesshëm të energjive dhe burimeve, në mënyrë që të shmangen situata stresi ose çekuilibrash që mund të ndikojnë në mirëqenien personale dhe stabilitetin financiar. Të jesh ambicioz është një cilësi e çmuar, me kusht që të shoqërohet me vetëdijen për kufijtë e tu dhe me aftësinë për t’u kujdesur për veten. Ti e do të lësh një përshtypje të bukur. Shenja e Peshores drejtohet nga Afërdita, planeti i bukurisë dhe i kotësisë; prandaj, si në mënyrën si paraqitesh, ashtu edhe në mënyrën si propozon veten, dëshiron t’i japësh hapësirë elegancës, në mënyrë që të tjerët të njohin te ti një person të ekuilibruar dhe të këndshëm. Por ndonjëherë, kur je i lodhur, kur turnet e punës janë të rëndë, kur ngrihesh shumë herët në mëngjes ose shkon shumë vonë në shtrat, të jesh i papërlyer është e pamundur. Prandaj, këshilla është që nga sot deri të dielën t’i kushtosh më shumë vëmendje vetes, duke e vënë përkohësisht në plan të dytë atë që ndodh jashtë. Nevojiten momente qetësie dhe mirëqenieje, ndoshta në shoqërinë e personit që të intereson më shumë, duke pasur parasysh se Hëna do të jetë e favorshme në fundjavë dhe mbështetja e Afërditës është tashmë e pranishme.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm: Brenda teje, dëshira për ekuilibër shkrihet me nevojën për t’u pëlqyer të tjerëve. Shpesh vendos pritshmëri të mëdha mbi mënyrën se si dëshiron të dukesh dhe të ndodh të jetosh një krahasim të vazhdueshëm mes asaj që shfaq dhe asaj që ndien. Kërkimi i harmonisë së jashtme mund t’i lërë në plan të dytë nevojat më të rëndësishme, duke të çuar të neglizhosh mirëqenien fizike e emocionale, veçanërisht në periudhat e angazhimit intensiv, siç po ndodh prej ca kohësh. Lodhia mund të shfaqet si pakënaqësi ose nervozizëm i lehtë; ke përshtypjen se imazhi yt vuan nga lodhja. Në ditët kur Hëna është e favorshme, si të shtunën dhe të dielën, përpiqu të lësh mënjanë mburojën e pamjes. Forca e vërtetë qëndron edhe në aftësinë për të qenë i butë dhe autentik me veten, duke eksploruar botën e brendshme në vend që të përqendrohesh vetëm te ajo e jashtme.
Akrepi Shpesh kam menduar kohët e fundit se ky qiell sjell një rishikim të punës më shumë sesa të ndjenjave, sepse nga pikëpamja e dashurisë ose ke vënë në pauzë një marrëdhënie, ose ka diçka për t’u sqaruar. Le të përqendrohemi pra te çështjet e natyrës profesionale; Mërkuri dhe Jupiteri sjellin angazhime, fillime projektesh dhe programesh. Yjet ose fati mund të na ofrojnë mundësi dhe momente cilësie, por janë përvoja dhe aftësia për të vepruar ato që e bëjnë të mundur të arrihet vërtet ajo që dëshirojmë. Në përfundim, suksesi varet nga mënyra si dimë të shfrytëzojmë dhe vlerësojmë atë që na ofrohet. Ky është një qiell interesant që do t’i hapë hapësirë edhe projekteve me peshë; kujtoj se nga data 25 edhe Hëna në shenjë do të sjellë risi. Nëse dashuria nuk të kënaq, para se të ngresh probleme (sot Hëna është në opozitë) “lëre të kalojë nata”, përpiqu të fitosh kohë.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm: Në punë ndien nevojën për t’u rinovuar, me gjithë intensitetin që të ka karakterizuar gjithmonë. Çdo projekt e jeton si një sfidë ku vë gjithë vendosmërinë dhe dëshirën për të lënë një gjurmë konkrete. Emocionet në këtë periudhë janë të forta, por dashuria kalon një fazë pasigurie; prirja është të mbyllesh dhe të shtysh përballjen e drejtpërdrejtë. Ky qëndrim pasqyron thellësinë dhe aftësinë tënde për të analizuar në rrënjë situatat: parapëlqen të përpunosh brenda vetes dhimbjet dhe dyshimet para se të ekspozohesh, duke pritur momentin më të përshtatshëm për eventuale sqarime, madje edhe duke ngritur zërin, nëse duhet, për t’u kuptuar me vendosmëri. Hëna në pozicion disonant sugjeron, të paktën për disa orë, të zgjedhësh heshtjen dhe reflektimin. Kështu mund të shmangësh reagime impulsive, duke mbrojtur ekuilibrin tënd të brendshëm dhe duke u përgatitur të përballesh me dialogun me më shumë kthjelltësi. E mundshme edhe ndonjë provokim në punë: kaloje me sportivitet…
Shigjetari Forca është ngjitëse dhe shprehet me veçanti në marrëdhëniet sentimentale; nën këtë qiell, edhe miqësitë dhe njohjet e reja favorizohen fuqishëm. Për ata që janë single ose jetojnë një dashuri të sinqertë, Afërdita në trigone garanton qetësi dhe pozitivitet: nuk parashikohen pengesa të veçanta. Duhet theksuar, megjithatë, se vetëm në marrëdhëniet afatgjata e njëjta nevojë për intensitet dhe pasion mund të sjellë vështirësi nëse partneri nuk arrin t’u përgjigjet pritshmërive të tua. Në këto raste, mund të reagosh duke ngritur një lloj “muri gome”, duke prirë të distancohesh. Në planin ekonomik dhe profesional, kjo periudhë paraqitet si një fazë rishikimi, jo ndalimi. Fundi i muajit do të japë përgjigjet që sot duken ende të paqarta. Duhet mbajtur mend se tashmë rreth datës 20 ka nga ata që kanë fiksuar një angazhim të rëndësishëm.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm: Entuziazmi që të shoqëron ndez lidhjet dhe të bën të parezistueshëm në çdo kontekst. Ke nevojë të jetosh emocione të forta dhe shpesh i kërkon personit që do të njëjtën intensitet që ti e dhuron me bollëk. Nëse percepton një përgjigje të vakët, mbrohesh me një barrierë që shërben për të mbrojtur ndjeshmërinë më të fshehur. Durimi nuk është pika jote e fortë, sidomos kur ndien se marrëdhënia rrezikon të humbasë vrullin. Ditët e verifikimit, e shtuna dhe e diela, do të të ftojnë të reflektosh mbi prioritetet afektive dhe mbi natyrën reale të dëshirave të tua.
Bricjapi Mërkuri është i favorshëm; qiell i rëndësishëm për të përcaktuar më mirë cilat janë situatat që dëshiron të ndjekësh. Rinis një projekt; me shumë gjasë prej pak ditësh ke nënshkruar, më në fund, një kontratë ose marrëveshje që e prisje. Nuk i do rrugët e shkurtra; je njeri i drejtpërdrejtë, madje… do të thosha se ndien një neveri të madhe ndaj “të zotëve të hiles”, atyre që, për të përfituar, bëjnë paqartësi. Është e vërtetë që kjo aftësi e jotja për të mos iu dorëzuar joshjes së kompromisit të nderon, megjithatë mes sot e nesër kjo Hënë e favorshme kërkon të jesh pak më “oportunist”, në kuptimin që, nëse vjen një propozim, nëse mund të gjendet një marrëveshje, nuk duhet të notosh kundër rrymës. Dashuria këto ditë është nën verifikim të rreptë; nuk je më “larg” si në gusht; Bricjapi i hap dyert ndjenjës, edhe më shumë pas 19 shtatorit.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm: Në këtë fazë të jetës tënde ndien fort nevojën të kontrollosh çdo detaj; sensi i detyrës dominon mendimet dhe rrallë i lë hapësirë improvizimit. Integriteti është një forcë që të dallon: të bezdis lehtësia e atyre që kënaqen me pak ose që veprojnë nga komoditeti. Megjithatë, tani je i ftuar të vlerësosh me hapje edhe mundësi që vijnë nga shtegu më pak i shkelur: të zgjedhësh rrugën më të thjeshtë, në disa raste, nuk e zvogëlon fortësinë tënde, por propozon një mënyrë të re për të arritur objektiva konkrete. Në planin afektiv, i afroheshe emocioneve me qetësi; mund të pranosh të papriturën e ndjenjave, p.sh. një histori e lindur si lojë, një takim rastësor.
Ujori Në fundjavë, veçanërisht të shtunën dhe të dielën, mund të mbështetesh te një klimë më e qetë dhe më e favorshme. Megjithatë, mes sot e nesër, kuadri astral sugjeron disa dyshime dhe tensione. Provokimet mund të shfaqen si në fushën e dashurisë, ashtu edhe nga dikush që shfaq njëfarë xhelozie ndaj suksesit tënd. Në disa raste, vështirësitë nuk shfaqen në punë, por brenda çiftit, ku një garë e kotë mund të krijojë keqkuptime të panevojshme. Jo për të gjithë do të jetë kështu, por me Afërditën në opozitë, rreziku i keqkuptimeve ekziston. Duhet marrë në konsideratë edhe natyra e Ujorit: ndonëse është shenja më shoqërore e zodiakut, di të jetë edhe thellësisht i pavarur dhe, nëse ndihet i kufizuar ose i kushtëzuar, mund të reagojë duke u larguar ose duke shfaqur qëndrime në dukje të ftohta. Kjo alternim mes momenteve të hapjes së madhe dhe atyre të introspeksionit mund të krijojë kundërthënie, por përfaqëson edhe një mundësi të çmuar për të reflektuar mbi veten dhe mbi marrëdhëniet. Në këto ditë, përpiqu të menaxhosh me ekuilibër eventualet mendime ose tensione, duke bërë çmos që të mos derdhen negativisht në sferën sentimentale.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm: I jeton marrëdhëniet me sens lirie, duke shmangur çdo lidhje që ta mbyt individualitetin. E duron pak atë që të kufizon shprehjen dhe largon këdo që vë në diskutim rrugëtimin tënd. Një prirje natyrore për “ikje” aktivizohet sa herë ndien xhelozi ose posedim. Shoqërueshmëria jote instinktive mund të kthehet shpejt në mbyllje sapo percepton ndërhyrje të tepërt. Kjo reagim pasqyron nevojën për të mbrojtur hapësirat personale dhe pavarësinë, elemente thelbësore për ty në marrëdhëniet ndërpersonale. Alternon periudha entuziazmi e ndarjeje me faza reflektimi në vetmi. Sot shqetësimet rrezikojnë të zënë skenën, edhe për shkak të disa tensioneve në fushën afektive ose profesionale.
Peshqit Në këtë periudhë është thelbësore t’i kushtosh më shumë vëmendje mirëqenies fizike: mund të ndiesh ndonjë bezdi sezonale ose dhembje të vogla të nyjave. Disa do të duhet të kujdesen për tonusin e përgjithshëm, ndërsa të tjerë do të ndiejnë nevojën të përgatiten sa më mirë në prag të angazhimeve të ardhshme që do të kërkojnë energji. Jupiteri premton një vjeshtë të pasur me risi interesante. Nga ana praktike, nëse mund të mbështetesh te një background i fortë pune ose je bërë i njohur falë eksperiencës së fituar, nuk do të hasësh pengesa, përkundrazi mund të arrish suksese domethënëse. Kjo fazë, në fakt, stimulon veçanërisht krijimtarinë. Nëse ke rifilluar punën prej pak, është e natyrshme të gjesh ritmin; do të jetë çështje e pak kohe para se të rikuperosh plotësisht energjitë. Për dashurinë, është e rëndësishme të qartësosh brenda vetes çfarë dëshiron vërtet: përndryshe, mund të dalin probleme të vogla mes të shtunës dhe të dielës. Merr kohë për të reflektuar, që të përballesh me të ardhmen me më shumë vetëdije dhe qetësi.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm: Ndonjëherë prir të neglizhosh sinjalet e trupit, i përthithur nga shumë aktivitete të ditës. Por tani forma kërkon më shumë vetëdije: bezditë të vogla fizike sugjerojnë nevojën për të ngadalësuar dhe për të dëgjuar nevojat e tua reale. Është e rëndësishme të konsultosh mjekun nëse shfaqen shqetësime të qëndrueshme. Ndjeshmëria jote natyrore të bën veçanërisht të përceptueshëm ndaj ndryshimeve të holla të ambientit, cilësi që reflektohet pozitivisht në projektet e mëdha të punës që janë drejt konkretizimit. Besimi te aftësitë e tua dhe te përvoja e fituar forcohet, ndërsa puna mbetet një hapësirë e favorshme për eksperimente dhe nisma të reja. Nga pikëpamja afektive, megjithatë, ekziston rreziku që nevojat e tua, ashtu si edhe ato të partnerit, të kalojnë në plan të dytë. Njëfarë paqartësie mbi dëshirat dhe nevojat reciproke mund të sjellë keqkuptime, veçanërisht në fundjavë. Do të jetë e dobishme t’i kushtosh vëmendje dhe dialog, për të parandaluar mosmarrëveshjet dhe për të ruajtur harmoninë në marrëdhënie. /noa.al
