Ukrajnë kundërshton me forcë propozimin e Putinit për takim me Zelenskin në Moskë
Tensionet diplomatike mes Ukrainës dhe Rusisë janë ngritur përsëri pasi presidenti rus, Vladimir Putin, propozoi një takim me homologun e tij ukrainas, Volodymyr Zelenski, por vetëm në Moskë.
Kjo ofertë u konsiderua nga zyrtarët në Kiev si “e papranueshme”, ndërsa u përmendën disa shtete neutrale si alternativa të serioza për mbajtjen e bisedimeve paqësore.
Më herët sot, Presidenti Vladimir Putin, i pranishëm në Pekin të mërkurën, ripërsëriti gatishmërinë për një takim me Volodymyr Zelenski, duke shtuar: „Nëse është gati, le të vijë në Moskë – dhe takimi do të ndodhë“ .
Por Ministri i jashtëm i Ukrainës, Andrii Sybiha, e cilësoi këtë propozim si “të papranueshëm që e bëhet me dashje”, duke shtuar se të paktën shtatë vende, përfshirë Austrinë, Vatikanin, Zvicrën, Turqinë dhe disa shtete të Gjirit, kanë shprehur gatishmëri për të pritur një takim të tillë .
Ukraina ka theksuar se presidenti Zelenski është i gatshëm për dialog “në çdo moment” dhe se presioni ndërkombëtar është i nevojshëm që Rusia të marrë seriozisht procesin e paqes.
Në një situatë që vazhdon të precipitojë, Ukraina mbetet e përqendruar tek kërkimi i një zgjidhjeje paqësore në kushte të përshtatshme dhe me garanci ndërkombëtare. /noa.al
