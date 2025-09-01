Paolo Fox: Ja shenjat më me fat të Shtatorit 2025. Dhe shenjat që duhet të kenë kujdes

Shenjat më me fat: Virgjëresha, Shigjetari, Demi. Shenjat që duhet të jenë të kujdesshme: Ujori, Peshorja, Peshqit
Shtatori 2025 është një muaj i fortë për ata që janë gati të ndryshojnë dhe të rishikojnë prioritetet. Të guxosh do të shpërblehet, ndërsa të mbetesh në vend do të sjellë vetëm vonesa dhe tensione
Shtatori 2025 hapet me një qiell të pasur me lëvizje planetare: hyrja e Mërkurit në Virgjëreshë, ndikimi i Venusit në disa shenja dhe tensionet mes Jupiterit e Marsit krijojnë një muaj dinamik, plot mundësi por edhe sprova.
Për disa shenja, ky është momenti i rilindjes dhe i projekteve të mëdha, për të tjerë është një periudhë që kërkon kujdes, menaxhim të nervave dhe zgjedhje të mençura.
Më poshtë gjeni renditjen e shenjave më me fat dhe atyre që duhet të jenë më të kujdesshme gjatë këtij muaji.
⭐ Shenjat më me fat në Shtator 2025
1. Virgjëresha
Ky është muaji yt absolut! Hyrja e Mërkurit dhe kalimi i Venusit pas datës 19 të japin forcë, qartësi dhe emocione të reja. Projektet profesionale marrin hov dhe askush nuk do të mund të ndalë ecjen tënde përpara. Në dashuri, çiftet gjejnë stabilitet dhe ata që janë beqarë do të kenë takime emocionuese. Virgjëresha bëhet shenjë protagoniste e shtatorit, me mundësi për sukses afatgjatë.
2. Shigjetari
Energjia shpërthyese e dhjetëditëshit të parë, Venusi që nxit dashurinë dhe Urani që shtyn për ndryshime, bëjnë që të ndihesh më i lirë dhe optimist. Projektet e reja dhe idetë marrin jetë. Historitë e reja të dashurisë kanë shanse të rriten dhe miqësitë e reja sjellin gëzim. Shigjetari sheh qartë që periudha e vështirë e muajve të shkuar po mbetet pas.
3. Demi
Një muaj që hap rrugë të reja, sidomos pas datës 19. Saturni dhe Jupiteri të mbështesin, duke sjellë stabilitet dhe shtytje për ndryshime. Në punë, edhe kërkesat e thjeshta mund të sjellin përfitime konkrete. Në dashuri, polemikat e fundit do të zbuten dhe marrëdhëniet do të forcohen. Demi ndjehet më i qartë në vendimet e tij dhe gati për të parë të ardhmen me më shumë besim.
⚠️ Shenjat që duhet të jenë të kujdesshme në Shtator 2025
1. Ujori
Urani të nxit drejt ndryshimeve, por krijon edhe nervozizëm. Në dashuri, deri më 19 shtator ka tensione dhe mosmarrëveshje që mund të çojnë në pauza të vështira për çiftet në krizë. Në punë, rutina e mërzitshme të bën të ndihesh i bllokuar. Megjithatë, beqarët janë më të favorizuar për lidhje të lira. Ujori duhet të shmangë vendimet impulsive dhe të gjejë qetësi.
2. Peshorja
Edhe pse muaji premton rikuperim pas datës 18, stresi është i pranishëm, sidomos mes 15–21 shtatorit. Në punë ka projekte të reja por edhe shpenzime të papritura. Në dashuri, marrëdhëniet me ish-partnerë ose çështje ligjore të mbetura pezull mund të kthehen në pengesë. Këshilla e Paolo Fox: mos e lufto veten, mëso të rifitosh ekuilibrin e brendshëm.
3. Peshqit
Muaji nis mirë, por pjesa qendrore sjell shqetësime dhe vonesa. Çështje të mbetura pezull kërkojnë biseda të gjata, dhe deri më 19 duhet shumë kujdes në marrëdhënie. Megjithatë fundi i muajit është më pozitiv, me mundësi për rikuperim dhe dashuri të reja. Çiftet që duan të forcojnë një projekt kanë shanse, por duhet të mbyllin një herë e mirë lidhjet e dyfishta dhe raportet e paqarta. /noa.al
Horoskopi mujor nga Paolo Fox – Shtator 2025. Të gjitha shenjat e zodiakut
