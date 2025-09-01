Horoskopi mujor nga Paolo Fox – Shtator 2025. Të gjitha shenjat e zodiakut

Lexo horoskopin e muajit për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet e Paolo Fox për shtator 2025 për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.
Dashi
Aktiviteti i ditëve të fundit ka qenë i vrullshëm dhe jo çdo gjë është e lehtë për t’u menaxhuar. Mes datave 22 dhe 25 shtator mund të ketë tensione të forta, vonesa në marrëveshje apo shqetësime të vogla që lidhen me shtëpinë dhe menaxhimin e disa çështjeve financiare. Ky është momenti i duhur për të rishikuar një kontratë, për të kërkuar përmirësime konkrete dhe për të vendosur kushte më të qarta. Në familje, mosmarrëveshjet shpesh kanë pasur në qendër paratë ose çështje që lidhen me fëmijët. Venusi ndihmon për të qetësuar situatat dhe për të sjellë takime të këndshme deri më 18. Ata që kanë gjetur shpirtin binjak, janë martuar apo kanë sjellë në jetë një fëmijë, tani do të kenë mundësi të bëjnë projekte të reja. Nëse dikush është i pavendosur mes dy historive, ky është muaji për të folur qartë. Gjithashtu, ndikimi i Jupiterit në fushën ligjore do të ndihmojë të sqarohen disa çështje të mbetura pezull.
—
Demi
Shtatori sjell një energji të re dhe nxit shpresat për të ardhmen profesionale. Një fazë interesante nis nga data 19. Saturni është në pozicion të fortë dhe bashkë me Jupiterin rikthen dëshirën për të bërë ndryshime dhe për të ndërmarrë hapa ndryshe nga e kaluara. Vetëm në disa ditë specifike mund të humbësh durimin, por në përgjithësi rruga është e hapur. Edhe ata që punojnë si të punësuar mund të kërkojnë një përfitim ose një rritje. Problemet do të lindin vetëm në bashkëpunimet ku mungon besimi, por ky proces pastrimi ka nisur që më herët. Në dashuri, shtatori është premtues, edhe pse në ditët e fundit të muajit mund të rikthehen polemika dhe keqkuptime. Megjithatë, edhe përplasjet e vogla do të kapërcehen. Demi është shenjë kokëfortë dhe kur gjërat nuk shkojnë siç dëshiron, e bën të ditur. Ky muaj fton në dashuri, me shumë mundësi për të përjetuar emocione të forta.
—
Binjakët
Ata që duan të shesin ose të blejnë diçka duhet të kontrollojnë çdo detaj me kujdes, sepse ky është një moment i rëndësishëm për vendime që nuk tolerojnë gabime. Pas datës 18, kur Mërkuri kthehet në pozicion të favorshëm, gjërat bëhen më të lehta dhe hapen më shumë mundësi. Fillimet e reja mund të jenë lodhëse sidomos financiarisht, por nuk do të mungojë suksesi. Ndoshta do të duhet të eksplorosh fusha të reja ose të nisësh punë në kushte të ndryshme nga e kaluara. Për çiftet afatgjata është koha për të ndryshuar stilin e jetesës, për të bërë zgjedhje të rëndësishme, ndoshta edhe të ndryshojnë qytet apo punë. Gjithçka që është e re ju emocionon, ndërsa rutina ju shtyp. Pas datës 22, situata bëhet më e thjeshtë për t’u menaxhuar dhe muaji mbyllet me shenja përmirësimi që paralajmërojnë një tetor të begatë.
—
Gaforrja
Nga 18 deri më 30 shtator do të duhet kujdes i madh me çështjet ekonomike: fatura të harruara, gjoba apo shpenzime të tjera të papritura. Shpenzimet familjare kanë qenë të larta dhe herë pas here do të duket sikur nuk ia dilni. Kërkohet durim i madh, sidomos mes datave 21 dhe 24. Të rinjtë do të kenë mundësi për punë me kohë të pjesshme falë Jupiterit në shenjë, i cili premton lajme pozitive dhe projekte të reja për vjeshtën. Në dashuri, kush është në një lidhje të fortë nuk ka pse të shqetësohet: marrëdhënia ecën mirë dhe gabimet ndodhin vetëm kur dikush ngul këmbë në qëndrime të gabuara. Ata që jetojnë histori paralele do të detyrohen të zgjedhin. Ndërsa beqarët mund të përjetojnë takime tërheqëse, edhe vetëm si pëlqime të forta fizike.
—
Luani
Venusi është në shenjë deri më 19 dhe ky është një moment i shkëlqyer për të nisur projekte të reja. Karizma dhe magnetizmi që shfaqni në dashuri do të kenë ndikim pozitiv edhe në punë, sidomos për ata që punojnë me publikun ose që maten me rezultate konkrete. Ky ndikim yjor sjell mundësi përfitimi dhe suksesi, por gjithmonë në raport me bazën nga ku nis secili. Marrëdhëniet e reja janë të favorizuara dhe jeta intime bëhet më intensive. Ata që prej kohësh kanë pasur një lidhje të paqëndrueshme mund të vendosin ta mbyllin, duke pasur tashmë gati një lidhje tjetër për të filluar. Marrëdhëniet që lindin tani kanë potencial për të zgjatur dhe për të dhënë kënaqësi të madhe.
—
Virgjëresha
Pas muajsh të trazuar, shtatori sjell qartësi dhe ndryshime që kthehen në siguri. Ata që duan të nisin një projekt të ri kanë një qiell shumë premtues, sidomos në gjysmën e parë të muajit. Virgjëresha është gjithmonë një hap para të tjerëve, me ide origjinale dhe nuhatje të fortë për biznesin, ndaj nuk ka pse të shqetësohet. Pas datës 19, Venusi hyn në shenjë, duke sjellë emocione të forta dhe takime të bukura për ata që kërkojnë dashuri. Nëse një lidhje nuk funksionon më, ky është muaji i duhur për ta mbyllur dhe për të filluar diçka të re. Të divorcuarit ose ata që duan të lënë pas vështirësitë e gjysmës së parë të vitit, tani rikthehen në qendër të vëmendjes dhe marrin në dorë jetën e tyre sentimentale. Ky është një muaj i forcës, i vendimeve dhe i rilindjes emocionale.
—
Peshorja
Shtatori sjell më shumë forcë në idetë e tua, sidomos pas datës 18 kur Mërkuri hyn në shenjë dhe sjell një lajm të mirë. Ata që punojnë me publikun do të duhet të matin pothuajse çdo ditë rezultatet e tyre, por nuk ka arsye për ankth të panevojshëm. Dhjetëditëshi i fundit i muajit është shumë pozitiv për rikuperim, madje edhe ata që kanë qenë prej kohësh pa punë do të kenë mundësi të rihyjnë në lojë, në varësi të moshës dhe vullnetit personal. Koha është për risi dhe ndryshime që kërkojnë përpjekje, por edhe shpenzime. Shumë gjëra janë vonuar dhe tani duhet të marrin drejtim. Mund të mbetet ende një çështje ligjore për t’u zgjidhur, ndoshta në lidhje me një ish-punëdhënës ose ortak. Ka të ngjarë të ketë shpenzime për të mbyllur një problem. Nga ana psikofizike, ky muaj është shumë më i fortë se dy muajt e fundit, edhe pse disonanca mes Jupiterit dhe Marsit sjell herë pas here stres, sidomos nga 15 deri më 21 shtator. Këshilla është të lësh mënjanë “sëpatën e luftës” dhe të rikthesh qetësinë e brendshme.
—
Akrepi
Shtatori nis me vendime të mira, me planetë kryesorë në krahun tënd. Ende ka tension në punë, por kjo vjen nga projekte që kërkojnë kujdes dhe zhvillim serioz. Ata që kanë kërkuar transferim ose kanë ndryshuar së fundmi drejtim tani ndihen më të qetë, po ashtu edhe ata që kanë diversifikuar aktivitetet. Megjithatë, nevojitet kujdes me financat. Në dashuri, muaji nis me dyshime të vogla: çiftet e konsoliduara nuk do të kenë probleme madhore, por pakënaqësi të përkohshme janë të mundshme, sidomos nëse ka mosmarrëveshje të vjetra ose histori paralele. Çiftet që kanë projekte të përbashkëta mund të përballen me vonesa, por kalimtare. Venusi sjell shqetësime deri më 19, por nuk do të krijojë kriza të pakapërcyeshme. Pas datës 24 fillon një periudhë më e mirë për dashurinë dhe gjendjen shpirtërore.
—
Shigjetari
Dhjetëditëshi i parë i shtatorit të gjen plot energji dhe gati për veprim. Urani në opozitë kërkon ndryshime dhe rregulla të reja, por ti i do risitë dhe nuk ke problem me këtë. Koha është për të nisur projekte të reja ose për të rinovuar të vjetrat. Që nga qershori ka nisur një “pastrim” që ka eliminuar situatat e bllokuara, dhe tani ke guximin për të folur hapur. Venusi të favorizon në dashuri deri më 18: miqësitë që lindin këtë muaj kanë perspektivë, ndërsa historitë e nisura në gusht do të vazhdojnë. Ke dritë jeshile për dëshirat e tua, edhe pse mund të ketë ditë të lodhshme nga angazhimet e shumta. Kujdes nga shpërqendrimi që mund të vijë prej tepër gjërash për të bërë. Në përgjithësi, shtatori të ofron një ndjenjë çlirimi dhe optimizmi që nuk e ke ndjerë muajt e kaluar.
—
Bricjapi
Ata që punojnë prej vitesh në të njëjtën kompani tani duan vlerësim: ose u njihen aftësitë dhe marrin një rol më të lartë, ose janë gati të largohen. Të rinjtë e lodhur nga praktikat e keqpagura kërkojnë më shumë. Çështjet ligjore apo mosmarrëveshjet e hapura nuk sjellin ende kënaqësi. Mund të kesh dhënë besim njerëzve që nuk e meritonin dhe kjo sjell zhgënjim. Megjithatë, zgjidhja është të largohesh nga ata që të pengojnë. Në dashuri, çiftet që kanë kaluar kriza të fundit, edhe pse jo pa dëme, mund të rifitojnë qetësi. Venusi ndihmon në gjysmën e dytë të muajit duke sjellë më shumë paqe. Tek çiftet e sapomartuara ose të dashuruarit, tensionet lidhen me paratë apo distancat e shkaktuara nga puna. Ndonjëherë edhe dashuria më e madhe përballet me sfida praktike. Megjithatë, ti ke aftësinë për t’u ringritur gjithmonë. Fundjavat e këtij muaji janë perfekte për pushim dhe rikuperim.
—
Ujori
Urani, planeti yt sundues, me kalimin e ri rrit krijimtarinë dhe dëshirën për iniciativë, por gjithashtu sjell mospërputhje me rutinën dhe gjërat e përsëritura. E ndien thirrjen e risisë dhe të eksperimenteve, nuk mund të rrish pa vepruar. Ky është një muaj nervoz për ata që duan të ndryshojnë punë ose rol dhe ende nuk e kanë bërë hapin. Në dashuri, deri më 19 duhet kujdes: lindin keqkuptime dhe është më mirë të shtyhen diskutimet. Vetëm çiftet që kanë kohë në krizë mund të arrijnë në një pikë ndalimi. Ndërkohë, beqarët janë më të favorizuar, me mundësi për aventura të lira dhe të lehta, pa detyrime. Një aktivitet që nuk të sjell më kënaqësi mund të të rëndojë, por do të duhet të bësh “virtyt nga nevoja” derisa të shfaqen alternativa më të mira.
—
Peshqit
Pjesa qendrore e shtatorit është më e vështirë, me disa shqetësime të vogla që do të kapërcehen. Jupiteri dhe Saturni në pozicion të mirë premtojnë një fund pozitiv edhe për konfliktet më të ashpra. Mund të ketë biseda të lodhshme, por marrëveshjet do të arrihen. Do të kesh mundësi për të avancuar, për të marrë kontrata ose për të konfirmuar një angazhim. Në dashuri, është një periudhë rikuperimi dhe shpresash për ata që kërkojnë ndjenja. Disa do të tundohen nga dy histori paralele, me një theks tek pasioni dhe jo tek posesiviteti. Problemet, nëse ekzistojnë, duhet të zgjidhen me sinqeritet deri më 19. Martesat dhe bashkëjetesat janë të favorizuara këtë muaj. Lidhjet me ish-partnerë ose historitë e paqarta duhen mbyllur. Në punë ka angazhime, por do të ishte mirë të shfrytëzosh ditët e qeta për t’u afruar më shumë me të dashurit e tu. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd