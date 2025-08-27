Paolo Fox: Tre shenjat më me fat këtë të mërkurë, 27 gusht 2025

Kjo e mërkurë sjell një energji të veçantë, ku disa shenja do të përjetojnë mbështetjen e plotë të yjeve.
Dashuria, puna dhe marrëdhëniet shoqërore marrin një kthesë pozitive, duke hapur mundësi të reja dhe duke dhuruar momente të paharrueshme.
Për këto shenja, dita është një kombinim i forcës së brendshme dhe i ndihmës së fatit.
Peshqit
Për Peshqit kjo ditë hap horizonte të reja. Propozime të papritura në punë apo projekte që prej kohësh prisnin një konfirmim marrin rrugë. Një telefonatë apo një mesazh mund të ndryshojë planet e tua për javët në vijim. Në dashuri, Venusi sjell butësi dhe intimitet: një gjest i thjeshtë romantik bëhet ura që rikthen afërsinë. Miqësitë e reja që lindin sot janë të mbushura me energji pozitive dhe mund të kthehen në lidhje të qëndrueshme. Gjendja shpirtërore është më e qetë se në javët e kaluara dhe kjo të lejon të shijosh më shumë çdo gjë që ndodh rreth teje.
Shigjetari
Pas një periudhe ku gjërat dukeshin të turbullta, kjo ditë sjell kthesë. Venusi i favorshëm ngroh ndjenjat dhe e bën dashurinë më të lehtë, më të gjallë, duke nxitur edhe të vetmuarit të hapin zemrën. Një ftesë e papritur, një takim i rastësishëm, mund të ndezë shkëndija që e ndryshojnë rrjedhën e ditës. Në punë, entuziazmi të ndihmon të çosh përpara ide kreative dhe të fitosh vëmendjen e njerëzve të rëndësishëm. Sot kupton që durimi i muajve të kaluar nuk ka qenë i kotë dhe se shpërblimet janë afër. Energjia fizike dhe mendore është më e lartë, ndaj është dita e duhur për të marrë iniciativa.
Virgjëresha
Virgjëreshat ndihen në qendër të vëmendjes këtë të mërkurë. Pas muajsh me pasiguri, fillojnë të vijnë konfirmime në punë, propozime konkrete dhe ide që marrin formë. Një bisedë me një epror apo një partner bashkëpunimi hap horizonte të reja profesionale. Në dashuri, sinqeriteti dhe hapja emocionale bëhen armët e tua më të forta. Një takim i rëndësishëm ose një sqarim i vonuar i jep qetësi shpirtit. Shëndeti përmirësohet dhe e ndien veten më të fortë, më të qartë, gati për të shijuar çdo hap të ri. Kjo është një ditë ku ndihesh se më në fund je në vendin e duhur dhe në kohën e duhur.
Tre shenjat më pak me fat këtë të mërkurë, 27 gusht 2025
Jo të gjithë mund të ndihen të lehtësuar këtë ditë. Disa shenja përballen me tensione, pasiguri dhe sfida që kërkojnë qetësi dhe durim. Ndërsa yjet nuk japin gjithmonë atë që dëshirojmë, ato tregojnë mësime të vlefshme për të mos e humbur drejtimin dhe për të reflektuar mbi rrugën që kemi zgjedhur.
Peshorja
Peshoret ndihen të pasigurta, sikur balanca e tyre e brendshme është tronditur. Jupiteri disonant sjell një sërë pyetjesh për veten: a janë zgjedhjet e fundit ato të duhura? Në dashuri, kujtimet e së shkuarës ende rëndojnë dhe e bëjnë të vështirë hapjen ndaj të resë. Në punë, disa vonesa ose marrëveshje që nuk shkojnë sipas planit shkaktojnë nervozizëm. Shëndeti emocional është i ndjeshëm: ndalon pak dhe merr frymë thellë. Dikush i afërt mund të ofrojë ndihmë, por duhet ta pranosh pa hezitim.
Bricjapi
Hëna në një pozicion sfidues e bën këtë ditë më të lodhshme. Bricjapët shpesh gjenden në rolin e atyre që duhet të rregullojnë gabimet e të tjerëve dhe sot kjo bëhet edhe më e dukshme. Lodhia mendore dhe fizike rritet, ndaj nevoja për të marrë pak distancë bëhet urgjente. Në dashuri, marrëdhëniet kërkojnë durim dhe tolerancë, por shpesh ndihesh i papërkrahur. Megjithatë, kjo është një mundësi për të kuptuar se cilët njerëz ia vlejnë dhe cilët vetëm e shtojnë peshën tënde. Në punë, suksese të vogla janë të mundshme, por vetëm pas përpjekjeve të lodhshme.
Ujori
Për Ujorët, kjo ditë është një test i durimit. Venusi në opozitë zbulon boshllëqet në marrëdhënie, duke nxitur debatet dhe keqkuptimet. Ndihesh i ndarë mes nevojës për liri dhe kërkesave të partnerit apo njerëzve të afërt. Në punë, idetë janë të shumta, por realizimi pengohet nga mungesa e përqendrimit ose nga vonesa praktike. Sot mund të ndihesh i tërhequr nga projekte të reja, por kujdes: duhet të mendosh edhe për detajet. Për ta kaluar këtë ditë pa shumë dëme, shpreh hapur mendimet e tua, por pa tone të forta. /noa.al
