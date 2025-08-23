Shenjat më me fat dhe më pak me fat sipas Brankos – e shtunë 23 gusht 2025

Dita e sotme shënohet nga lindja e Hënës së re në Virgjëreshë, një moment i fuqishëm astrologjik që sjell energji të reja dhe ndryshime në fusha të ndryshme të jetës.
Për disa shenja kjo Hënë e re hap horizonte të reja dhe i vendos në qendër të ngjarjeve me fat, ndërsa për të tjerat krijon tensione, pasiguri apo vonesa.
Le të shohim se cilat janë 3 shenjat më të favorizuara dhe cilat janë 3 më të vështirat për këtë 23 gusht.
✅ 3 shenjat më me fat
♍ Virgjëresha – Rilindja personale
Sot është dita jote! Hëna e re lind pikërisht në shenjën tënde në orët e para të mëngjesit dhe hap një vit të ri astrologjik për ty. Kjo është një ditë që ndan të shkuarën nga e ardhmja: provat e vështira i ke lënë pas dhe tani çdo gjë merr një kuptim më të qartë. Ndihesh gati të ndërtosh, të rifillosh projekte dhe të përballesh me jetën me më shumë mençuri.
💡 Përfitim: forcë e madhe për fillime të reja, qartësi mendore dhe mundësi për dashuri e stabilitet.
♋ Gaforrja – Ditë me fat në punë dhe financa
Si shenjë e drejtuar nga Hëna, sot ndihesh i përkëdhelur nga yjet. Hëna e re në Virgjëreshë të favorizon në fushën e punës dhe financave. Mund të marrësh lajme të mira, të ndjesh siguri më të madhe apo të hapen mundësi që prej kohësh i prisje. Familja mbetet në qendër, me zhvillime pozitive që të japin qetësi.
💡 Përfitim: sukses praktik, stabilitet material dhe ndjenjë sigurie në lidhje me të ardhmen.
♌ Luani – Rritje dhe konfirmime
Edhe pse Dielli ka dalë nga shenja jote, Hëna e re në Virgjëreshë ndihmon për të vënë në rregull projektet e rëndësishme dhe për të forcuar lidhjet me bashkëpunëtorët e besuar. Kjo është një ditë për të parë përpara dhe për të ndërtuar plane për vjeshtën. Edhe në dashuri, brenda pak ditësh, priten zhvillime të gëzueshme që kulmojnë në fund të gushtit.
💡 Përfitim: mundësi të reja në karrierë, suksese të arritura me këmbëngulje dhe lumturi që po afron në dashuri.
❌ 3 shenjat më pak me fat
♊ Binjakët – Dita kërkon kujdes
Sot ndihesh i lodhur dhe i shpërqendruar. Hëna e re në Virgjëreshë prek drejtpërdrejt fushën familjare dhe mund të sjellë tensione me të afërmit apo me partnerin. Edhe në punë, Saturni përgatit sprova të reja dhe dita kërkon shumë durim. Do ishte më mirë të shmangësh diskutimet e nxehta dhe të përpiqesh të pushosh.
⚠️ Vështirësi: nervozizëm, vonesa në projekte dhe tensione familjare.
♐ Shigjetari – Kujdes shëndetin dhe nervat
Hëna e re në Virgjëreshë të prek në mënyrë të papritur dhe mund të sjellë shqetësime fizike (stomak, energji e ulët, lodhje) apo emocionale. Kjo ditë teston durimin tënd dhe të shtyn të reagosh me nervozizëm. Mos i merr gjërat shumë personalisht: është më mirë të ruash qetësinë dhe të presësh ditët e ardhshme për rikuperim.
⚠️ Vështirësi: lodhje, konflikte të mundshme dhe nevojë për vetëkontroll.
♎ Peshorja – Melankoli dhe tensione në punë
Hëna e re sjell për ty një ndjenjë nostalgjie apo melankolie. Mund të mendosh për figura të rëndësishme të së kaluarës apo të ndihesh pak i lodhur fizikisht. Në punë, raportet me të tjerët mund të jenë të tendosura dhe dikush mund të të shohë si pengesë. Në të vërtetë, kjo është një shenjë që po spikat dhe kjo nuk i pëlqen të gjithëve.
⚠️ Vështirësi: marrëdhënie të tensionuara në punë, energji e ulët dhe ndjenja pasigurie. /noa.al
