Yjet e Brankos – Horoskopi i ditës, e shtunë 23 gusht 2025

Si çdo ditë, astrologu i njohur Branko sjell parashikimet e tij për të gjitha shenjat e zodiakut.
Sot, Hëna e re në Virgjëreshë hap një kapitull të ri, duke ndikuar në mënyra të ndryshme tek secili prej nesh: për disa sjell rikuperim dhe shpresë, për të tjerë kujdes dhe tension.
Nga dashuria tek puna, nga financat tek shëndeti, le të shohim se çfarë premtojnë yjet për të shtunën e 23 gushtit.
Horoskopi analitik i Paolo Fox për sot, e shtunë 23 Gusht 2025 për të gjitha shenjat
♈ Dashi
Nuk mund të mashtrosh Hënën, sidomos kur lind e re në Virgjëreshë, siç ndodh sot në mëngjes, ndërsa je ende nën presionin e planetëve në Gaforre dhe sidomos të Marsit në Peshore, që mund të shkaktojë tension edhe në marrëdhëniet më të afërta. Ky konfigurim nuk sjell automatikisht takime, por i favorizon ato. Nëse ke diçka për të sqaruar, bëje me kujdes dhe me dëgjim aktiv të tjetrit. Këshillohet qetësi dhe relaksim.
♉ Demi
Sapo ka nisur sezoni i Virgjëreshës, gjithmonë pozitiv për ty, dhe që në mëngjes lind Hëna e re, duke u kthyer në një mbështetje të madhe për çështjet praktike dhe financiare që të kanë lodhur prej qershorit. Kur yjet veprojnë në sektorin e duhur, për ty atë të fatit, ndodh diçka e veçantë. Sot mund të marrësh lajme të mira për pasurinë dhe për dashurinë – arsye për të qenë optimist.
♊ Binjakët
Atmosfera në familje kërkon qetësi, sepse dje ka hyrë Dielli në Virgjëreshë dhe sot aty lind Hëna e re. Kjo fazë të shtyn drejt shtatorit, muaj i ndryshimeve të mëdha planetare, ndaj duhet të parapërgatitesh dhe të zgjidhësh çështjet urgjente që tani. Saturni sjell sërish prova si në punë, ashtu edhe në marrëdhënie. Ditë e rënduar: relaksohu dhe shmang konfliktet.
♋ Gaforrja
Shenja jote drejtohet nga Hëna – ndaj shpesh të quajnë “lunatik” – dhe sot është një ditë me fat. Hëna e re në Virgjëreshë nuk është ideale për dashuri, por është shumë e fortë në fushën e punës dhe të financave. Mund të ndihesh më i sigurt dhe të marrësh më shumë nga sa prisje. Sot është një ditë për të vepruar dhe për të shfrytëzuar mundësitë.
♌ Luani
Dielli doli dje nga shenja jote, dhe është normale të ndjesh pak lodhje dhe ankth, të shtuar edhe nga Hëna e re në Virgjëreshë. Megjithatë, nëse lë pas problemet familjare dhe përqendrohesh me një grup miqsh apo bashkëpunëtorësh të besuar, mund të fillosh projekte të rëndësishme për vjeshtën. Në dashuri, lumturia nuk vonon: kulmon më 31 gusht.
♍ Virgjëresha
Hëna e re sot në shenjën tënde, në orën 6:08, hap vitin tënd të ri astrologjik – ndoshta më të rëndësishmin e viteve të fundit. Shtatori do të sjellë sërish një opozitë të fortë të Saturnit me Neptunin, por provat më të vështira i ke lënë pas. Nuk ka rëndësi mosha: silu si një njeri i ri që ka ende për të zbuluar dashurinë dhe për të ndërtuar një të ardhme të re.
♎ Peshorja
Hyrja e Diellit në Virgjëreshë dje dhe Hëna e re sot prekin edhe ty. Mund të ndjesh një hije melankolie, kujtime për një figurë të rëndësishme femërore, apo thjesht shëndetin jo në formën e zakonshme. Kujdes me raportet në punë: dikush mund të të shohë si “pengues”, por kjo është shenjë se vlera jote po bëhet e dukshme. Në fund, është fat për ty që të të marrin seriozisht.
♏ Akrepi
Në fazën e Hënës së re, takimet shpesh janë të paqëndrueshme si “flluska sapuni”. Por meqë noviluni ndodh në Virgjëreshë, shenja e takimeve të tua më të rëndësishme, dhe duke marrë parasysh mbrojtjen e madhe të Jupiterit dhe Venusit, mund të llogaritësh një ditë surprizash të lumtura. Mos u shqetëso për motin: ndiq zemrën dhe do jesh në vendin e duhur.
♐ Shigjetari
Qielli ndryshoi dje, sot Hëna e re në Virgjëreshë sjell një lëkundje të fortë. Kujdes shëndetin: zonat më të ndjeshme janë stomaku, zorra, nyjat, lëkura dhe energjia e përgjithshme. Megjithatë, planetët në Gaforre dhe Dashi të mbështesin: dikush shumë i rëndësishëm nuk të shpëton dot. Të mbetet të përdorësh aftësinë tënde për të “thurur rrjetën” ku të duash.
♑ Bricjapi
Rrezet e para të Diellit në Virgjëreshë të sjellin ide të reja për punën, ndërsa Merkuri të ndihmon të gjesh njerëzit e duhur. Hëna e re forcon intuitën tënde për biznes dhe financa. Sot fokusohu tek karriera dhe fitimet, sepse në dashuri Venusi dhe Marsi janë kundër, duke sjellë tensione në çift. Përpiqu të mos e përdorësh këtë si justifikim për t’u dorëzuar.
♒ Ujori
Sot fillon një periudhë përmirësimesh. Edhe pse ke ende ndikimin e fundit të padëshiruar të Mërkurit në Luan, fusha e punës dhe e projekteve hyn në një fazë të re suksesi. Hëna e re në Virgjëreshë ringjall energjinë tënde praktike dhe mund të të sjellë fat të papritur. Për më tepër, sjell edhe harmoni për njerëzit e dashur pranë teje – je një burim fatmirësie edhe për ata që i do.
♓ Peshqit
Javën e ardhshme nis një fazë të re profesionale me kolegë, bashkëpunëtorë dhe madje familjarë. Sot, megjithatë, është ditë për t’ia kushtuar vetes dhe dashurisë. Kujdes marrëdhëniet verore: jo të gjitha kanë forcë për të kaluar në vjeshtë. Kujto miqtë e largët, jep shenja afeksioni, por mos e harro edhe veten. Sot është dita për reflektim dhe përkujdesje personale. /noa.al
