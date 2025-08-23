Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 23 Gusht 2025

Kjo ditë sjell energji të ndryshme për 12 shenjat e zodiakut: disa përballen me sfida që lidhen me marrëdhëniet, tensionet e akumuluara dhe pasiguritë e brendshme, ndërsa të tjerë shohin hapje të reja në punë, ide të frytshme dhe dashuri që rikthehet më e fortë.
Dielli dhe Hëna ndikojnë fort, duke sjellë luhatje emocionale, ndërkohë që Giove nxit vendime të guximshme në karrierë dhe projekte të reja. Nga data 25 gusht, Venusi do të sjellë një ndryshim të dukshëm në ndjenja, duke rikthyer qetësinë dhe lehtësinë në shumë marrëdhënie.
Për disa shenja ky është një moment për të hedhur bazat e një fillimi të ri, për të mbyllur kapituj të lodhshëm dhe për të kthyer faqen. Për të tjerë, është koha për durim, reflektim dhe kujdes në komunikim, që të mos përkeqësojnë situata tashmë të brishta.
Dashi
Po harton një plan veprimi për të rikuperuar apo për të nisur projekte të reja. Pavarësisht moshës, kur ndihesh entuziast për një fillim të ri, je gati të fshish gjithçka që ke bërë më parë dhe të nisesh nga e para. Natyrisht, përvoja nuk fshihet, por bëhet një bazë solide për hapa të rinj. Nuk të pëlqen ta marrësh asgjë si të mirëqenë dhe kjo të shtyn të rrezikosh, edhe nëse kjo do të thotë lodhje apo vështirësi shtesë. Për ty është më e rëndësishme të provosh dhe të ecësh përpara sesa të mbetesh në vend. Edhe nëse dikush është ndjerë i lënduar nga vendimet e tua, koha shëron plagët. Ti nuk je i aftë të mbash maska apo të luash role të rreme: je shumë i drejtpërdrejtë për kompromiset dhe hipokrizinë. Dashuria hyn në rikuperim nga data 25.
Reflektim: Ti je si një zjarr që nuk pranon të shuhet. Ndjenja jote e thellë për të ecur përpara shpesh të shtyn të prishësh edhe baza që i ke ndërtuar me mund. Ndryshe nga të tjerët, për ty e kaluara nuk është ngushëllim, por zinxhir që duhet thyer. Lodhja që ndien është shenjë e ambicieve të mëdha. Disa njerëz pranë teje ndoshta janë ndjerë të tradhtuar nga ndryshimet e tua, por ti e di që besnikëria e vërtetë është ndaj evolucionit tënd, jo ndaj qëndrimit në vend. Kujdes megjithatë: me Jupiterin në disonancë nuk mund të shkelësh rregullat – veçanërisht në çështje ligjore apo kontraktuale. Në dashuri, pas një periudhe largësie, vjen një kohë rikuperimi dhe ndërtimi i një afërsie të re.
Demi
Vendosmëria është arma jote më e fortë. Pa vullnet nuk arrihet asgjë, dhe ti e ke treguar këtë që nga fillimi i vitit, sidomos nëse ke pranuar ndryshime të mëdha në rol apo ke treguar rëndësinë tënde duke u larguar nga një situatë që nuk të përshtatej. Në punë gjërat po sqarohen, por në dashuri mbeten disa tensione që duhet të shuhen. Shumë e rëndësishme tani është të ndalosh pakënaqësitë dhe dyshimet, sidomos kur afrohet fundi i muajit. Kujdes që mos të risjellësh plagë të vjetra, si ato të prillit.
Reflektim: Këmbëngulja jote, që shpesh shihet si kokëfortësi, është forca që të ka ndihmuar të kapërcesh vështirësitë. Sfida që ke përballuar gjatë këtij viti kanë forcuar karakterin tënd, por tani zemra kërkon paqe. Marrëdhëniet e dashurisë, qoftë të gjata apo të reja, rrezikojnë të trazohen nëse lejon të ngrihen përsëri dyshime dhe pasiguri. E kaluara ka lënë gjurmë, por ti ke fuqinë për ta lënë pas dhe për t’u fokusuar tek e ardhmja. Dashuria kërkon një qëndrim më të hapur dhe të gatshëm për të falur. Në shtator mund të ketë sërish situata të paqarta për marrëdhëniet part-time ose të sapo rikuperuara.
Binjakët
Kjo fundjavë nis me humor të përzier. Dielli dhe Hëna janë në aspekt të vështirë dhe kjo sjell shqetësime edhe për gjëra që normalisht do të ishin pozitive, si organizimi i një aktiviteti apo një projekti. Frika se diçka mund të mos shkojë si duhet të rëndon. Nëse punon në këto ditë me bashkëpunëtorë apo ish-partnerë të punës, lodhja e akumuluar mund të të bëjë të preferosh vetminë, edhe pse kjo është e pazakontë për Binjakët, të cilët e duan shoqërinë dhe nuk i durojnë dot heshtjet e gjata. Nga e hëna, situata ndryshon për mirë.
Reflektim: Ke mendje të shpejtë dhe ide të shumta, por stresi i këtyre ditëve të bën të kërkosh distancë. Një nevojë e fortë për të pushuar dhe për të shmangur situatat e lodhshme lind brenda teje. Nëse të tjerët nuk të kuptojnë, mos u shqetëso: është një gjendje kalimtare. Për 48 orë, vendos nevojat e tua të parat dhe kërko hapësira ku të rigjenerohesh. Disa vonesa ose ndryshime planesh janë të mundshme, por fleksibiliteti yt do të të ndihmojë të përshtatesh. Nga java që vjen do të rifitosh energjinë dhe kuriozitetin që të karakterizon.
Gaforrja
Yjet të favorizojnë, sidomos në fushën familjare dhe emocionale. Mund të vijnë lajme apo zhvillime nga persona që jetojnë larg: fëmijë, të afërm apo të dashur që rikthehen në skenën tënde. Për Gaforren, familja dhe njeriu i afërt janë gjithmonë themeli i sigurisë dhe lumturisë. Edhe ata që e konsiderojnë veten më rebelë, në fund kuptojnë se nuk mund të rrinë pa këtë bazë. Për këtë arsye, është periudha ideale për martesë, bashkëjetesë apo për të bërë hapa të mëdhenj drejt ndërtimit të një jete më të fortë së bashku. Në punë, tensionet nuk janë shqetësuese, por ankthi lind nga projektet e reja që kërkojnë guxim.
Reflektim: Zemra jote lidhet ngushtë me shtëpinë dhe me ata që do. Çdo ndryshim apo zhvillim që prek familjen të prek thellë. Në këto ditë, marrëdhëniet me të afërmit dhe të dashurit forcohen dhe ti ndjen fuqinë e mbështetjes së tyre. E kaluara dhe kujtimet të japin kuptim, ndërsa dashuria për familjen bëhet frymëzim për të ndërtuar më shumë. Nëse po mendon për hapa të rëndësishëm në marrëdhënie ose për të zgjeruar familjen, ky është momenti ideal për të hedhur bazat e së ardhmes.
Luani
Qielli është më se i favorshëm. Nëse ndjen që diçka nuk po ecën, është thjesht sepse ke shumë projekte njëherësh. Ndoshta nuk i shfaq problemet e tua hapur, por i mban për vete, duke i kaluar në heshtje. Kjo të ka ndihmuar të kalosh me sukses vështirësitë e muajve të fundit. Edhe kur dikush ka tentuar të të dëmtojë, yjet të janë gjendur pranë dhe tani gjithçka kthehet në favorin tënd. Suksesi dhe mbështetja nuk do të mungojnë, si në punë ashtu edhe në marrëdhënie. Favorizohen edhe takimet e reja.
Reflektim: Vendosmëria jote, e kombinuar me një ndjeshmëri të fshehur, të bën të qëndrueshëm edhe në kohë të vështira. Ke kaluar sprova të rëndësishme, por tani je në momentin kur gjithçka të shpërblehet. Ata që të kanë nënvlerësuar duhet të përballen me forcën dhe suksesin tënd. E ardhmja ofron mundësi të reja për të treguar karizmën dhe liderizmin tënd. Je gati të marrësh në dorë frenat dhe të ndriçosh në çdo fushë të jetës tënde.
Virgjëresha
Po hyn në një fazë të re, më të qetë, ku ndjen që ke më shumë kontroll mbi atë që ndodh. Edhe pse ke përballuar periudha të vështira dhe ndonjëherë të je ndier i lënë mënjanë, tani po rifiton ekuilibrin. Je një shenjë që analizon gjithçka deri në detaj, dhe kjo të ndihmon të kuptosh kur është koha për të lëvizur dhe kur është më mirë të presësh. Momenti është ideal për të ruajtur atë që ke ndërtuar dhe për të mos shpërdoruar energjinë në beteja të kota. Në dashuri, hapu ndaj ndjenjave dhe lër emocionet të të udhëheqin. Për beqarët, shtatori premton surpriza të këndshme.
Reflektim: Pas periudhës së trazuar, tani po gjen një gjendje më të qëndrueshme. Edhe pse të është dashur të heqësh dorë nga disa siguri, kjo ka nxjerrë në pah forcën tënde të brendshme. Mësimet e marra tani shndërrohen në përvojë dhe të bëjnë më të mençur. Në marrëdhënie, mëso të heqësh mbrojtjet dhe të shijosh emocionet ashtu si vijnë. Çiftet e vjetra gjejnë ekuilibrin pas debateve, ndërsa beqarët janë gati për kapituj të rinj.
Peshorja
Nuk është për t’u habitur që këto ditë dëshiron të kalosh më shumë kohë pranë personit të dashur. Tre javët e fundit kanë sjellë një lëkundje emocionale: disa Peshore kanë menduar se dashuria është më shumë një pengesë sesa një bekim dhe janë kthyer drejt vetmisë ose kanë mbyllur kapituj të vjetër. Të tjerë, të martuar ose në bashkëjetesë, janë larguar pa dashje nga përditshmëria emocionale për shkak të problemeve personale apo të punës. Tani lind natyrshëm nevoja për të rikthyer ndjenjat në qendër, dhe nga data 25 gusht gjithçka bëhet më e lehtë.
Reflektim: Nevoja për vetmi ndonjëherë është maskë për frikën e të lënduarit. Brenda teje jeton dëshira për dashuri dhe për ndarje emocionesh, por kujtimet e zhgënjimeve të kaluara krijojnë hezitim. Këto ditë janë një shans për të parë më qartë se çfarë kërkon në të vërtetë dhe për të hequr mbrojtjet që të ndajnë nga të tjerët. Balanca mes dëshirës për harmoni dhe frikës nga konfliktet është e hollë, por po hyn në një fazë ku do të mësosh të besosh sërish. Nga 25 gushti, Venusi të ndihmon të gjesh lehtësinë dhe të rikthesh marrëdhënie autentike.
Akrepi
Një takim i këndshëm, një ide e fuqishme… ke nevojë për diçka që të të japë shtysë dhe frymëzim! Mund të kesh pranuar tashmë projekte të reja për vjeshtën, por fundi i gushtit sjell turbullira në dashuri. Ke dhënë shumë energji në marrëdhënie dhe tani pret sqarime. Dashuria mund të duket larg për shkak të angazhimeve personale apo të punës. Nga java e ardhshme vëmendja zhvendoset më shumë tek puna. Giove të nxit të hapësh horizonte të reja dhe të investosh në projekte afatgjata.
Reflektim: Ky fund i gushtit është moment reflektimi për marrëdhëniet. Një pasion i ri apo një lidhje e rikthyer mund të të bëjë të ndalesh dhe të mendosh sa larg je gati të shkosh. Megjithatë, Venusi nga 25 gushti sjell tensione dhe do të jesh ti që do të kërkosh përgjigje e sqarime. Në familje mund të lindin mosmarrëveshje mes brezave. Nga ana tjetër, fusha profesionale bëhet gjithnjë e më interesante: dëshiron ndryshim, të mendosh ndryshe dhe të tregosh aftësitë e tua. Zemra ka dilema, por mendja është e kthjellët: Giove mbetet mbështetje.
Shigjetari
As sot nuk këshillohet të e marrësh gjithçka shumë me nxitim. Nëse ditët e fundit ka pasur tensione planetare, tani është koha të rregullosh një bashkëpunim, por duhet kujdes me fjalët dhe nervozizmin që të ka shoqëruar muajt e fundit. Ndoshta ke humbur një pikë reference të rëndësishme ose je ndjerë i nënvlerësuar. Që prej korrikut duket se mungesa e përgjigjeve apo vëmendjes nga të tjerët ka sjellë një pakënaqësi të brendshme. Sot është e lehtë të humbësh durimin. Nga e hëna nis një fazë më e lehtë.
Reflektim: Temperamenti yt i zjarrtë shpesh të çon në reagime të shpejta, por tani duhet të mësohesh të ngadalësosh dhe të dëgjosh më shumë emocionet e tua. Ndoshta dikush ka shfrytëzuar bujarinë dhe pozitivitetin tënd, ndaj është koha të bësh diferencime mes atyre që ia vlejnë dhe atyre që jo. Përgjatë këtyre ditëve, tensioni mes dëshirës për pajtim dhe krenarisë të mban pezull. Megjithatë, në thelb kërkon vetëm qetësi. Edhe pse Luna dhe Dielli sot janë kundër, provo të buzëqeshësh ndaj pengesave dhe të gjesh ekuilibrin mes forcës dhe butësisë.
Bricjapi
Dita e sotme është e favorshme për ide të mençura dhe zgjidhje që i prisje prej kohësh. Shumë nga problemet nuk lidhen me mungesën e aftësive të tua, sepse ti ke përvojë dhe dije të mjaftueshme, por shpesh vijnë nga paaftësia e të tjerëve. Në dashuri, ata që kanë marrëdhënie të gjata ose familje me tensione mund të ndiejnë konflikt e stres. Megjithatë, me Diellin dhe Hënën në krah, arrin një lloj pushimi reflektues dhe rifiton energji.
Reflektim: Shpesh Bricjapi mban mbi shpatulla përgjegjësi që nuk i përkasin, duke u bërë shtylla kryesore në familje apo në punë. Edhe pse kjo sjell lodhje, sot fiton qartësi dhe arrin të dallosh çfarë vërtet është nën kontrollin tënd dhe çfarë jo. Kjo e bën më të lehtë të mbrosh mirëqenien pa hequr dorë nga përgjegjësitë. Në qetësinë që kërkon për të reflektuar, lindin ide të mëdha që hapin rrugë të reja. Edhe nëse tensionet familjare ose profesionale vazhdojnë, sot arrin të ruash balancën dhe të rifitosh forcën për të ecur përpara.
Ujori
Është momenti të përpiqesh të riparosh ndonjë krisje në dashuri ose të kontrollosh ironinë tënde që ndonjëherë kuptohet keq. Shumë Ujorë përdorin humorin e mprehtë dhe shpesh pa filtra, por kjo mund të ofendojë ata që nuk të njohin mirë. Tensionet që kanë lindur këto ditë në marrëdhënie mund të ndihen ende. Për momentin, dashuria nuk është prioritet, pasi mendja është e zënë me çështje financiare dhe profesionale që kërkojnë vëmendje.
Reflektim: Ke nevojë të rishikosh mënyrën si komunikon, të zgjedhësh fjalët me kujdes dhe të mos lëndosh pa dashje. Dashuria në këtë fund gushti bëhet një provë: si të gjesh ekuilibrin mes lirisë dhe përfshirjes, mes lojës dhe seriozitetit. Venusi nga 25 gushti hyn në kundërshtim dhe kjo do të sjellë tensione emocionale. Në punë, mendja jote vizionare merret me prakticitetin: bilance, pagesa, strategji të reja. Burokracia mund të të lodhë, por është e nevojshme të rrish më pranë tokës.
Peshqit
Që dje mund të kesh ngritur tonet në një bisedë, ndoshta edhe vetëm për të provuar sa shumë të kushton vëmendje dikush. Peshqit ndonjëherë provokojnë me qëllim, vetëm për të parë reagimin e tjetrit. Por rreziku është të marrësh efektin e kundërt: më mirë lër që dita të kalojë pa u ndalur te konfliktet. Nëse ka pasur mosmarrëveshje, përpiqu t’i harrosh. Nga e marta gjërat ndryshojnë për mirë dhe hapen horizonte të reja. Në punë, yjet të mbështesin: ke ide të mëdha për vjeshtën dhe dimrin.
Reflektim: Shpesh ndjen nevojën për të testuar partnerin, për të parë nëse të do me të vërtetë. Nëse reagon me zemërim, mendon se i intereson; nëse tregohet indiferent, të lindin dyshime. Kjo vjen nga frika se mos nuk je mjaft i vlerësuar apo i dashuruar. Me Diellin dhe Hënën në kundërshtim, tundimi për të provokuar është i fortë, por mençuria qëndron në durim: lëri emocionet negative të qetësohen vetë. Ndërkohë, mendja jote e pasur me ide fluturon drejt projekteve të reja. Krijimtaria është forca jote më e madhe, e cila do të të çojë drejt horizonteve të reja plot frymëzim. /noa.al
