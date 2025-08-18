Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Pamjet në vendin ku u gjet i pajetë i riu shqiptar në Athinë, pak metra larg policisë
Transmetuar më 18-08-2025, 22:28

PËRDITËSIM: Del foto e shqiptarit të ekzekutuar me plumb në kokë në Athinë. Emri

Një i ri u gjet i vdekur të hënën në mbrëmje në zonën e Agios Panteleimonas në qendër të Athinës, raporton noa.al.

Viktima 35-vjeçar me kombësi shqiptare u gjet në rrugën Michael Voda dhe Policia u njoftua rreth orës 21:30.

Vrasja e shqiptarit ndodhi 100 metra larg stacionit të policisë së Agios Panteleimonas.

Burri ishte plagosur për vdekje nga një plumb në kokë. Në fotot e in.gr shikoni pamjet menjëherë pas zbulimit të të ndjerit.

Vendi i ngjarjes është rrethuar dhe hetimet nga Policia Helenike për rrethanat në të cilat 35-vjeçari humbi jetën janë duke vazhduar.

Gjithçka tregon se ky është një akt kriminal dhe kamerat e sigurisë nga dyqanet aty pranë po shqyrtohen, ndërsa po merren dëshmi nga fqinjët.

Një mjek ligjor pritet të mbërrijë në vendngjarje për të ekzaminuar trupin.

Deri më tani, është gjetur një gëzhojë dhe vlerësimet fillestare sugjerojnë se çështja përfshin larje hesapesh midis rrjeteve të trafikimit të drogës.

Sipas informacioneve të para, thuhet se burri është i njohur për autoritetet për raste të trafikimit të drogës.

