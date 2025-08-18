Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Del foto e shqiptarit të ekzekutuar me pl’umb në kokë në Athinë. Emri
Transmetuar më 18-08-2025, 22:28

Personi në foto është 47-vjeçari shqiptar Artur Bashimi, i cili u ekzekutua sot me armë zjarri në zonën “Agio Pandeleimona” të Athinës.

Në trup i është gjetur pasaportë shqiptare. Burimet thanë se bëhet fjalë për prishje pazaresh droge, por ende nuk ka detaje.

Viktima rezulton i arrestuar nën akuzën e grupit kriminal dhe i akuzuar për disa vjedhje. Ai ishte arrestuar në 2022 si pjesë e grupit famkeq të cilët kryenin vjedhje në shtetin grek.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

