Del foto e shqiptarit të ekzekutuar me pl’umb në kokë në Athinë. Emri

Personi në foto është 47-vjeçari shqiptar Artur Bashimi, i cili u ekzekutua sot me armë zjarri në zonën “Agio Pandeleimona” të Athinës.
Në trup i është gjetur pasaportë shqiptare. Burimet thanë se bëhet fjalë për prishje pazaresh droge, por ende nuk ka detaje.
Viktima rezulton i arrestuar nën akuzën e grupit kriminal dhe i akuzuar për disa vjedhje. Ai ishte arrestuar në 2022 si pjesë e grupit famkeq të cilët kryenin vjedhje në shtetin grek.
