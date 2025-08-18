Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ekzekutohet me një plumb në kokë i riu shqiptar në mes të Athinës
Transmetuar më 18-08-2025, 22:01

PËRDITËSIM: Del foto e shqiptarit të ekzekutuar me plumb në kokë në Athinë. Emri

Athinë- Një shtetas shqiptar është vrarë me armë zjarri mbrëmjen e kësaj të hëne, në Agios Panteleimon, të Athinës, Greqi.

Sipas informacioneve të mediave greke, viktima është rreth 35 vjeç, me origjinë shqiptare dhe ra i vdekur nga një plumb që mori në mes të rrugës.

Viktima ka një plagë me armë zjarri në kokë. Një gëzhojë u gjet pranë tij, ndërsa autoritetet po shqyrtojnë mundësinë që vrasja të ketë lidhje me një rast droge ose mosmarrëveshje personale.

