Fox: Cilat janë 3 shenjat më me fat për ditën e martë, 5 gusht 2025

Dita e sotme sjell një kontrast të fortë mes atyre që nisin me energji pozitive dhe atyre që përballen me tensione të brendshme apo pengesa të papritura.

Pozicionimi i Marsit, Hënës dhe Venusit krijon një terren të ndërlikuar për disa, ndërsa të tjerë përfitojnë nga një klimë emocionale e favorshme dhe lajme të mira në dashuri apo karrierë.

Ja cilët janë me fat dhe cilët duhet të ecin me kujdes sot sipas Paolo Fox.

—

🟢 3 shenjat më me fat të ditës

1. Akrepi – Zemra udhëheq, instinkti nuk të tradhton

Pasditeja e kësaj të marte hap një dritare të re për ty. Me Hënën, Venusin dhe Jupiterin në krah, energjitë emocionale janë të larta. Në dashuri, nëse dikush të ka tërhequr kohët e fundit, kjo është dita ideale për të hedhur hapin e parë, për të folur hapur apo për të organizuar një surprizë. Nëse je në një negociatë pune apo në pritje të një përgjigjeje, ditët që vijnë do të sjellin zhvillime pozitive – sot mund të ndjesh qartë që je më afër rezultatit. Intuita është aleati yt më i mirë: nëse diçka nuk të bind, beso zërin e brendshëm.

2. Luani – Rikthimi i kontrollit dhe hapësirë për sukses

Dita të sheh në qendër të vëmendjes, siç je mësuar të jesh. Pavarësisht ndonjë zhgënjimi të kaluar, tashmë duket se fati po kthehet në anën tënde. Me Diellin dhe Mërkurin në mbështetje, dhe me Marsin që nga nesër të ndihmon, je i mbrojtur ndaj çdo përpjekjeje për të të penguar. Në dashuri, vëmendja dhe dëshira për t’u afruar me partnerin janë të theksuara. Në punë, je në pozicionin e duhur për të korrur sukses. Për ata që punojnë me publikun apo në sektorë kreativë, dita është veçanërisht premtuese.

3. Peshqit – Qetësi në mendje, ndriçim në shpirt

Pas një fillimi jave pak të lodhshëm, pasditja e sotme të sjell frymë të re. Gjendja emocionale stabilizohet, dhe me Venusin dhe Jupiterin që të mbështesin, edhe ndjenjat dhe marrëdhëniet përmirësohen. Në dashuri, të tjerët ndihen tërhequr nga butësia dhe magjepsja jote. Nëse je beqar, kjo është dita për të bërë një hap të vogël, por vendimtar. Për ata në një marrëdhënie, dita sjell ndjeshmëri dhe mirëkuptim të thellë. Në punë, gjithçka është më e qartë – nuk ka më vend për konfuzion. Fillo të ndërtosh projektet e tua me qetësi dhe vizion.

—

🔴 3 shenjat më pak me fat të ditës

1. Peshorja – Ngarkesë emocionale dhe pasiguri vendimesh

Qielli i sotëm është i paqëndrueshëm për ty. Ndihesh sikur je duke luftuar mes dëshirës për ndryshim dhe nevojës për stabilitet. Disa vendime të marra me kokëfortësi në të kaluarën tani po i ndjen si barrë, ndërsa bashkëpunimet e prishura lënë një shije të hidhur. Në dashuri, distanca ose mungesa e përkushtimit të partnerit mund të të bëjnë të ndihesh i vetmuar edhe kur je pranë dikujt. Në punë, ka ndjesi stanjacioni. Kujdes me fjalët e tepërta – sot më mirë vëzhgo se sa të reagosh. Mund të jesh i lodhur emocionalisht dhe fizikisht.

2. Dashi – Impulsiviteti të fut në telashe

Dita fillon me një vrull të madh, por është si një zjarr që shpejt humbet kontrollin. Marsi po kalon në opozitë dhe sjell tensione, sidomos në aspektet ligjore, financiare apo me eprorë. Ke nevojë të shprehesh, por kjo sinqeritet mund të të fusë në situata të vështira, sepse jo të gjithë janë gati të dëgjojnë të vërtetën. Në dashuri dhe në punë, rrezikon të reagosh me nerva – kjo mund të dëmtojë marrëdhënie të rëndësishme. Sot është ditë për të praktikuar vetëkontrollin: ndoshta nuk është dita për të thënë gjithçka që mendon.

3. Bricjapi – Durimi po vihet në provë serioze

Dëshiron të rikthesh kontrollin, sidomos në punë, por ndihesh i ngarkuar nga shumë përgjegjësi. Mungesa e energjisë dhe tensionet që sjell Marsi (që hyn në pozicion sfidues që nga nesër) fillojnë të ndihen që sot. Nuk të pëlqen të flasësh shumë për veten, por sjellja e të tjerëve të ngacmon dhe mund të krijojë keqkuptime, sidomos në dashuri. Lidhjet e reja kërkojnë kujdes, sidomos nëse distanca fizike apo emocionale është në lojë. Sot është ditë më e mirë për reflektim dhe qetësi sesa për veprime të mëdha. /noa.al

Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E martë, 5 gusht 2025