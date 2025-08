Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E martë, 5 gusht 2025

Pasqyra zodiakale për dashurinë, punën, shëndetin dhe fatin për çdo shenjë të horoskopit. Ja çfarë sjell kjo e martë sipas Paolo Fox.

Dashi

Dita nis me shumë energji, me një ndjesi sikur diçka të shtyn përpara që nga orët e para të mëngjesit. Megjithatë, është mirë të përfitosh që herët, sepse klima ndryshon shpejt: Marsi po hyn në një pozicion të vështirë, duke sjellë pengesa ligjore, burokratike apo organizative. Si gjithmonë, të tundon dëshira për të thënë gjithçka që mendon, pa filtra – por transparenca jote, sado e ndershme, nuk pritet gjithmonë mirë nga të tjerët. Në ditët në vijim, sidomos të mërkurën dhe të enjten, mund të ndihesh i sfiduar ose të detyrohesh të justifikosh zgjedhjet e tua. Shfaqen situata ku durimi do jetë arma më e fortë – shmang reagimet e forta dhe fjalët impulsive. Në dashuri dhe punë, mbaje ekuilibrin dhe mëso të vëzhgosh më shumë sesa të veprosh. Jo çdo betejë fitohet me përplasje direkte.

—

Demi

Hapet një fazë pozitive: yjet shfaqin mundësi të reja dhe situata më të buta, veçanërisht pasdite, kur Hëna dhe Venusi të përqafojnë. Në dashuri, tensionet po zhduken dhe rikthehet butësia – mund të ndodhë një kthim ndjenjash nga e kaluara apo një takim që të emocionon. Jepi vetes të drejtën për të dashuruar pa frikë dhe për të qenë i/e ndjeshëm/e. Në punë, je më krijues se zakonisht dhe mund të dalin ide të shkëlqyera. Nëse ke një biznes apo je i pavarur, kujdes me financat: menaxho mirë shpenzimet dhe hyrjet. Bashkëpunimet me njerëz të shenjës së Virgjëreshës, Peshorjes apo Ujorit sjellin kontraste, por edhe thellësi e përfitim. Koha është për veprim të matur dhe për të ndjekur rrugët e tua me qetësi.

—

Binjakët

Kjo ditë nis disi e zbehtë, ndoshta je i lodhur ose po përballesh me disa shqetësime fizike. Hëna në pozicion të kundërt krijon bezdi të vogla që ndikojnë në disponimin dhe në energjinë tënde. Kujdes në lëvizje dhe mos prit shumë nga orët e para të ditës. Por situata ndryshon që në pasdite – rikthehet motivimi dhe optimizmi. Nga data 8, Marsi do të të japë një nxitje të fuqishme për të ecur përpara. Në punë, ambicia rritet – je i fokusuar te objektivat dhe pak më indiferent ndaj ndjenjave. Një sfidë profesionale është në horizont, ndoshta edhe presioni nga të tjerët për të treguar sa vlen. Gushti do të jetë muaj plot lëvizje dhe angazhime. Në dashuri, partneri ndjen distancën që po krijon për shkak të angazhimeve të tua – bëj kujdes që të mos lësh pas dore marrëdhëniet personale.

—

Gaforrja

Dita nis me vrull dhe dëshirë për të zgjidhur gjithçka që ka mbetur pezull. Ke kurajë dhe motivim për të përballuar sfidat. Por nga pasditja fillon një lloj lodhjeje: energjia bie dhe ndjesia e konfuzionit të pushton. Të mërkurën dhe të enjten mund të përballesh me vonesa ose ndonjë situatë të papritur, por gjithçka mund të kapërcehet me pak durim. Në dashuri dhe punë, ndonëse ndihesh i pasigurt, perspektiva afatgjatë mbetet pozitive. Një vendim i rëndësishëm pritet në shtator, që mund të ndryshojë jetën tënde sentimentale apo profesionale. Ndërkohë, mëso të dallosh çfarë vlen vërtet dhe të mos harxhosh energji me njerëz që të ngarkojnë emocionalisht. Forca jote qëndron te intuita: dëgjoje më shumë.

—

Luani

Yjet krijojnë një atmosferë dinamike rreth teje. Ke dëshirë të afirmohesh, por edhe nevojë për të mbrojtur reputacionin tënd. Ndoshta je treguar shumë bujar në të kaluarën dhe tani dikush e ka keqpërdorur këtë, duke të vendosur në siklet. E mira është që, që nga 6 gushti, Marsi të mbështet dhe të forcon: askush nuk mund të të ndalë. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të forta dhe për ata që janë në kërkim, nis një periudhë shumë premtuese. Në punë, ka rritje të vëmendjes ndaj teje – sidomos në fushat që lidhen me publikun apo komunikimin. Nëse je vetëpunësuar, ka më shumë sukses dhe mirënjohje. Kjo është një javë që të fton të provosh, të rrezikosh, të krijosh. Suksesi është në ndërtim e sipër – vazhdo me krenari dhe vullnet.

—

Virgjëresha

Ndihet ende presioni i fundit të korrikut – ndoshta je ndjerë i zhgënjyer, i lënë pas dore apo thjesht i konsumuar emocionalisht. Disa kanë dhënë shumë dhe kanë marrë pak në kthim. Të tjerë ndihen të pavlerësuar në një ambient ku s’janë të sigurt për të ardhmen. Por tani është koha për të lënë pas ndjesinë e padrejtësisë dhe për të parë përpara. Në dashuri, gushti sjell rikthim të ngrohtësisë – dikush që ka munguar emocionalisht gjatë korrikut, kthehet më pranë. Në punë, pasditja e kësaj dite sjell ide dhe sugjerime të vyera: dëgjo me kujdes. Të është ofruar një mundësi që mund të të ndihmojë të ndryshosh drejtim. Të duhet vetëm pak besim më shumë në vetvete dhe në rrjedhën e ngjarjeve. Zemra dhe mendja kanë nevojë të përputhen për të ndjerë qetësi.

—

Peshorja

Qielli i turbullt dhe i paparashikueshëm të vë në provë sot. Të lind ndjenja për të hedhur gjithçka pas krahëve, si një shenjë se durimi yt ka arritur kufirin. Disa kanë marrë vendime drastike, duke u larguar nga bashkëpunime apo projekte që nuk përputhen më me vlerat personale – ndonjëherë për krenari, jo nga nevoja. Ata që kanë qëndruar aty ku ishin, ndjejnë tani një zbrazëti, sikur bota ecën dhe ata kanë mbetur pas. Në dashuri, kërkohet durim dhe mirëkuptim. Në fushën financiare, sidomos për sipërmarrësit, shfaqet një shans për rikuperim të qëndrueshëm.

Vëzhgim i yjeve: Të lind dëshira për ndryshim, por përballesh me realitetin e përditshëm: faturat, rrogat dhe përgjegjësitë nuk pushojnë. Shpesh ndihesh sikur je me bateri të gjysmuar, por kur vendos një qëllim, e ndjek si një makinë e pandalshme. Në dashuri, distancat – fizike apo emocionale – kërkojnë zgjidhje konkrete. Mos i lër fjalët pezull, mos u mbyll. Një email apo një mesazh mund të bëjë diferencën. Kujdes me batutat që mund të nxisin debate. Ndonjëherë, përgjigjet vijnë pikërisht kur ndalon së kërkuari me ngulm.

—

Akrepi

Pasditja e sotme hap një cikël të favorshëm me ndihmën e Hënës, Venusit dhe Jupiterit. Tani zemra jote ka dëshirë të flasë hapur, të shprehet, të dorëzohet ndaj ndjenjave. Nëse ke dikë që të zgjon emocion të fortë, është koha për t’ia treguar pa frikë. Kujdes datën 10 gusht (e dielë) dhe 11 gusht – mund të vijnë lajme ose përgjigje që i ke pritur prej kohësh, qoftë në dashuri, qoftë në marrëveshje pune.

Vëzhgim i yjeve: Nëse je në mes të një vendimi të rëndësishëm apo një negociate të zgjatur, ndalo dhe vëzhgo: jo çdo gjë kërkon reagim të menjëhershëm. Ka paqartësi ekonomike dhe tensione në familje, por nga data 22 gusht gjërat qartësohen. Nëse ndihesh i tërhequr pas dikujt, bëj diçka ndryshe, jepi një shans spontanitetit. Nëse ndien se diçka nuk shkon, beso intuitës – ajo të rrallëherë gabon. Ke një dhunti për të lexuar atë që të tjerët nuk e shohin.

—

Shigjetari

Energjia jote është në kulm – ti je frymëzues për të tjerët, i gatshëm të ndihmosh, të këshillosh, të sjellësh buzëqeshje. Nëse korriku të la plagë emocionale, tani është koha për të lënë pas tensionet dhe për të kujtuar çfarë është vërtet e rëndësishme.

Vëzhgim i yjeve: Dashuria kërkon më shumë vëmendje – nëse ndarja ose largësia fizike solli keqkuptime, bëj një hap për të rikthyer afërsinë. Kjo është koha për të provuar veten, për të ndjekur sfida të reja. Edhe nëse ke ndjerë refuzime, tani shfaqen sinjale pozitive. Jeta profesionale rikthehet në rrjedhë pozitive. Me Jupiterin jo më kundër dhe Saturnin në mbështetje, mund të presësh surpriza dhe lajme të mira. Bëhu gati për një fillim të ri.

—

Bricjapi

Ndjen një dëshirë të brendshme për t’u rilindur, veçanërisht në punë, por gushti të shfaqet si një pengesë më vete. Lodhja, përgjegjësitë dhe presioni që ndien për të dëshmuar veten rëndojnë. Nga 6 gushti, Marsi bëhet sfidues: ndjesia e peshës rritet. Preferon të heshtësh kur diçka nuk shkon, por kujdes: heshtja mund të keqkuptohet.

Vëzhgim i yjeve: Po vlerëson cilët janë njerëzit me të cilët nuk do të kesh më të bësh – vendime të rëndësishme për ndryshimin e kursit të jetës po formësohen. Shpesh izolohesh për të analizuar gjërat në heshtje – dhe është në rregull. Por nuk mund t’i shmangësh përgjithmonë vendimet që kërkojnë guxim. Në dashuri, lidhjet e reja janë të brishta, sidomos ato në distancë – e vështirë për një shenjë si Bricjapi që ka nevojë për konkretësi. Ki durim dhe lëre kohën të bëjë të vetën. Mëso të balancosh detyrat me dëshirat.

—

Ujori

Situata ekonomike nuk është më e qarta dhe portofoli të flet: shmang blerjet impulsive. Por dëshira për aventura të reja mbetet e fortë, sidomos pas të premtes, kur Hëna do të të japë një ngarkesë pozitive për të organizuar një fundjavë ndryshe – pikërisht siç të pëlqen ty.

Vëzhgim i yjeve: Mos lejo që shqetësimet e vogla të prishin humorin. Ti di të përshtatesh me ndryshimet, madje i përqafon. Në marrëdhënie ke nevojë për hapësirë: nëse ndihesh i kufizuar, je gati të largohesh. Kujdes me shenjat si Luani, Akrepi dhe Demi – tensionet shpërthejnë pa paralajmërim. Organizimi spontan i një aktiviteti argëtues do të të bëjë mirë. Gushti të kërkon të balancosh përgjegjësinë me dëshirën për liri. Bëhu vetvetja, por ruaj qetësinë.

—

Peshqit

E hëna të la me lodhje, dhe e martja fillon ngadalë. Por pasditja premton përmirësim në humor dhe energji. Të mërkurën dhe të enjten do ndriçosh: Venusi dhe Jupiteri të bëjnë magnetik. Dashuria dhe puna janë dy shtylla që të mbështesin këtë periudhë.

Vëzhgim i yjeve: Ki besim te sharmi yt dhe përdore me zgjuarsi. Fundjava dhe fillimi i javës tjetër sjellin vendime për çështje zemre. Nëse je beqar, rriten shanset për të njohur dikë që të prek zemrën. Krijuesit dhe profesionistët e lirë do ndihen të frymëzuar. Lejo veten të ëndërrosh, të eksperimentosh, të shkëlqesh. Gushti është një muaj që kërkon përkushtim, por të shpërblen me momente të bukura, emocione të thella dhe realizime që vijnë si shpërblim për durimin. /noa.al