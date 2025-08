Paolo Fox: Top 3 shenjat më me fat dhe ato më sfiduese të javës 4 deri 10 gusht 2025

Java nis me një klimë astrale të pasur me lëvizje: Hëna kalon në Luan, Marsi hyn në Peshore nga e mërkura, ndërsa ndikimi i Mërkurit dhe Jupiterit sjell sfida për disa dhe rikuperim për të tjerë.

Disa shenja marrin hov në dashuri dhe karrierë, ndërsa disa të tjera do ndihen më të lodhura dhe të pasigurta.

Ja cilat janë shenjat më të favorizuara dhe ato që duhet të bëjnë kujdes këtë javë sipas Paolo Fox.

🟢 3 shenjat më me fat të javës

1. Binjakët – Java e rilindjes emocionale dhe profesionale

Kjo javë të vjen në ndihmë në të gjitha frontet: dashuria lëviz drejt emocioneve të reja, dhe puna hap mundësi të papritura për bashkëpunim ose rikthim kontakti me njerëz që ke humbur rrugës. Nëse je vetëm, udhëtimet apo kontaktet me persona nga qytete të tjera sjellin ndjenja të bukura. Të rinjtë janë më të favorizuarit: energjia, kurajoja dhe zgjuarsia të ndihmojnë të lëvizësh me efikasitet. Të hënën dhe të martën ndjehet pak lodhje, por në vijim java përmirësohet në çdo drejtim. Shfrytëzoje këtë moment për të investuar në idetë e tua.

2. Peshqit – Qartësi në dashuri dhe fitore në sfida të vjetra

Një javë e qetë, me një qiell që pastron paqartësitë. Nga e mërkura, me largimin e Marsit nga opozita, mendja dhe energjia stabilizohen. Në dashuri, çiftet mund të mendojnë për hapa të rëndësishëm si martesa apo fëmijë, ndërsa beqarët mund të pajtohen me dikë pas një ndarje. Në punë, je më i kthjellët për të vendosur çfarë ia vlen të vazhdosh dhe çfarë jo. Debatet e mëparshme mund të marrin zgjidhje përfundimtare këtë javë – në favorin tënd. Vetëm të hënën dhe të martën shmang ngarkesën mendore. Qetësia rikthehet.

3. Demi – Ndjeshmëri, përkëdhelje dhe stabilitet profesional

Venusi kthehet në pozicion të favorshëm dhe dashuria rilind. Kjo javë të jep emocione të buta, dëshirë për intimitet dhe për t’u ndjerë i dashur. Beqarët ndihen më të hapur për ndjenja të reja, ndërsa çiftet stabilizojnë marrëdhënien. Në punë, përkundër disa ndryshimeve që kanë ndodhur më parë, tani ke mbështetjen e dikujt me ndikim. Kujdes nga shpenzimet e papritura, por përndryshe situata është pozitive. E diela sjell një rikuperim të plotë në gjendjen fizike dhe shpirtërore. Një javë e butë, me themele të forta.

—

🔴 3 shenjat më pak me fat të javës

1. Bricjapi – Vendime të vështira dhe energji e konsumuar

Java nis me nervozizëm të brendshëm. Hëna në shenjë të mërkurën dhe të enjten nxjerr në pah nevojën për qartësi emocionale dhe shpirtërore, por kjo shoqërohet me lodhje. Në dashuri, situatat e pasigurta apo marrëdhëniet në distancë krijojnë stres. Në punë, mungesa e mbështetjes dhe pesha e përgjegjësive të lodhin emocionalisht. Marsi që hyn në një pozicion të ndërlikuar nga data 6 rrit padurimin dhe mund të çojë në prishje marrëdhëniesh apo shkëputje drastike. Kujdes me gjuhën dhe reagimet. Shmang vendimet impulsive.

2. Peshorja – Tension i brendshëm dhe vendime të ndërlikuara

Kjo javë është një përzierje emocionesh dhe sfidash praktike. Në dashuri, edhe lidhjet më të bukura po përjetojnë një distancë që duhet kapërcyer. Nëse ka kërkesa nga një ish-partner ose shpenzime për shtëpi, tensioni rritet. Në punë, ke nevojë për rikthim stabiliteti, por të mërkurën dhe të enjten vjen lodhja më e madhe, sidomos me hyrjen e Marsit në shenjë që sjell nervozizëm. Nëse je i ri, para teje ndodhet një provë ose zgjedhje që nuk është e lehtë. Lodhja mendore rritet. Java kërkon shumë durim dhe vetëkontroll.

3. Ujori – Paqartësi në marrëdhënie dhe pengesa financiare

Jeta sentimentale nuk sjell ndonjë zhvillim të madh – shumë Ujorë po përjetojnë një lloj “ngrirjeje” emocionale, duke mos dashur të përfshihen thellë. Me Mërkurin dhe Diellin në kundërshti, vështirësitë financiare apo ngërçet në pagesa të vonuara shkaktojnë stres. Nëse je në një marrëdhënie pune jo të sigurt, mund të dalin debate për rolin tënd. Vetëm nga e premta, me hyrjen e Hënës në shenjë, fillon të ndjesh një lloj çlirimi emocional. Këshilla: mos shpenzo për kënaqësi të momentit dhe planifiko çdo vendim. /noa.al

