Horoskopi javor nga Paolo Fox për 4 deri 10 gusht 2025

Lexo çfarë kanë rezervuar yjet për ty këtë javë: parashikime për dashurinë, punën dhe mirëqenien për çdo shenjë të zodiakut.

Dashi

Dashuria: Nëse ke lënë pas një lidhje dhe je tashmë me dikë tjetër, ndonjëherë kjo lidhje e re mund të të duket e huaj. Edhe në çiftet me histori të gjatë, kalimi i Venusit në pozicion të vështirë sjell tensione, sidomos të mërkurën dhe të enjten. Mund të jetë thjesht një distancë emocionale që duhet kapërcyer. Shpjego qartë motivet e projekteve të tua për të ardhmen – rrezikon të mos kuptohesh plotësisht. Familja dhe fëmijët janë në fokus.

Puna: Mund të vijë një propozim për më shumë përgjegjësi – nga njëra anë ndihesh i vlerësuar, por nga tjetra, kërkon shumë energji. Disa nga marrëdhëniet që u shfaqën si të rëndësishme në fillim të vitit mund të kenë përfunduar në mënyrë të papritur. Pengesa burokratike e ligjore duhet t’i përballosh me ndihmën e një eksperti. Marsi dhe Jupi në aspekt kritik nga data 6 e tutje.

Mirëqenia: Do të të bënte mirë të shkarkoje pak agresivitet. Në mesin e javës ndihesh i mbushur me tension. Ndaj, lejoje energjinë të dalë në mënyrë të shëndetshme. Mos e shtyp trishtimin që vjen nga ndonjë keqkuptim në dashuri. Ke kaluar kohë me debate – tani duhet pak çlirim.

—

Demi

Dashuria: Venusi kthehet në pozicion të favorshëm. Kjo sjell dëshirë për dashuri të reja, përkëdhelje dhe butësi. Nëse ke mbyllur një lidhje së fundmi, mbetesh ende pak i tërhequr dhe ngurrues për t’u hapur. Kujdes nga thashethemet – vijnë nga njerëz ziliqarë për suksesin tënd, por mos u ndiko: gjithçka do të përfundojë në favorin tënd.

Puna: Ka ndryshime roli, grupi apo drejtimi që nga shkurti. Mund të mbështetesh te ndihma e një personi me autoritet që do të të japë këshilla të vlefshme – sidomos tani që po afron shtatori, një muaj me rëndësi. Menaxho mirë financat: të ardhurat duhet ruajtur, pasi shpenzimet e papritura nuk mungojnë. Nëse je sipërmarrës, kujdes nga bashkëpunimet e dyshimta.

Mirëqenia: Java nis me lodhje. Evito ushtrimet e rënda fizike dhe mos e rëndo trupin. Hëna është disonante të premten dhe të shtunën, por të dielën rikuperon energjinë.

—

Binjakët

Dashuria: Horoskopi i javës bëhet gjithnjë e më pozitiv. Ndryshime të rëndësishme janë të mundshme, sidomos për të rinjtë dhe beqarët që mund të njohin persona tërheqës dhe të qëndrueshëm. Historitë më premtuese lindin gjatë udhëtimeve ose me njerëz nga qytete të tjera.

Puna: Nëse je largpamës dhe i zgjuar, mund të përfitosh shumë këto ditë. Kontaktet me njerëz nga jashtë janë shumë të rëndësishme – mund të sjellin mundësi konkrete pune. Të rinjtë duhet të mos kenë frikë të bëjnë kilometra për një shans më të mirë.

Mirëqenia: Gjendja mendore përmirësohet ndjeshëm, por duhet kujdes me stresin nervor. Ditët më të lodhshme janë e hëna dhe e marta – organizohu mirë.

—

Gaforrja

Dashuria: Miqësitë janë shumë të vlefshme këtë javë – ndihma morale dhe këshillat e njerëzve pranë janë të rëndësishme. Beqarët kanë mundësi për njohje të reja, por të jenë të kujdesshëm me persona të martuar ose shumë larg. Në çiftet afatgjata dalin në pah çështjet ekonomike për shtëpinë. Ndarjet e kaluara kanë lënë pas mosbesim, por tani me Jupiterin dhe Venusin në shenjë ke mundësi për rilindje në dashuri.

Puna: Mos e lejo veten të shpërqendrohesh. Shmang ngutjen dhe mos merr përsipër shumë gjëra njëherësh. Nëse po kërkon punë ose do të ndryshosh pozicion, java është pozitive. Rëndësi ka të përditësosh njohuritë. Gjendja ekonomike dhe çështjet ligjore kërkojnë përkujdesje.

Mirëqenia: Java është e ngarkuar dhe mund të ndjesh pak ankth nga detyrimet e shumta. Por do të jetosh emocione të forta dhe do të shijosh më shumë, siç të pëlqen. Kujdes të mërkurën dhe të enjten – mos u lodh shumë dhe mendo për një pushim të këndshëm.

—

Luani

Dashuria: Emocionet rikthehen në skenë. Beqarët duhet ta shfrytëzojnë gushtin për të njohur njerëz të rinj – nga data 25, Venusi hyn në shenjë dhe dashuritë kanë më shumë shanse. Nëse ke përjetuar një ndarje, është momenti për të hedhur pas krahëve atë që s’të ka vlerësuar. Shmang shpërqendrimin nga angazhimet praktike – dashuria ka nevojë për kohën tënde. Në çift, kujdes me shpenzimet ose planet për të ndryshuar banesën.

Puna: Fillon të mendosh seriozisht për projektet e ardhshme – është momenti për planifikim. Fati është në anën tënde nëse ndjek këshillat e duhura. Mos u frikëso nga opinionet e të tjerëve – mund të vijnë pengesa, por në fund je ti që do të dalësh fitues.

Mirëqenia: Koha është për të pushuar dhe për të rifituar forcën. Nuk ka presione të forta këtë javë, por duhet shmangur stresi i tepërt që mund të ndikojë në gjendjen fizike.

—

Virgjëresha

Dashuria: Ka pasiguri në ndjenja ose në familje. Ndihesh i paqartë dhe nuk do të marrësh vendime të rëndësishme tani. Nëse ke një lidhje të re, duhet të jesh më i butë – gushti është për të jetuar me pasion. Lidhjet e reja mund të jenë të çuditshme, ndërsa çiftet afatgjata duhet të kalojnë më shumë kohë bashkë – në korrik ka pasur distanca.

Puna: Periudhë e mirë për profesionistët e pavarur, tregtarët apo ata që sapo kanë nisur një rrugë. Jupiteri të mbështet, por ka ende shqetësime që duhen kaluar – ndoshta mosvlerësimi nga një grup ose mungesa e kontakteve me një epror. Dëshiron të vlerësohesh për meritat e tua, pa lypur favore.

Mirëqenia: Java nis me nervozizëm për shkak të ndikimeve të jashtme. Në raste paqartësie, mos hezito të pushosh dhe të bësh gjithçka me më pak stres.

—

Peshorja

Dashuria: Pavarësisht moshës apo përvojës, mos u mbyll shumë në vetvete – kjo javë sjell konfuzion emocional dhe vendime që nuk duhen vonuar. Gushti sjell ngjarje të papritura që mund të prishin ekuilibrin me të afërmit dhe të krijojnë shqetësime ekonomike. Ka kërkesa nga një ish-partner, apo shpenzime për investime. Është koha për të prerë marrëdhëniet që nuk të përshtaten më. Edhe dashuritë më të forta po përballen me distancë emocionale.

Puna: Nëse je nga ata që janë ndalur gjatë dy viteve të fundit, tani është koha për të rifilluar. Kujdes të mërkurën dhe të enjten – janë ditë të lodhshme. Disa kanë ndryshuar pozicion për të shmangur njerëz të padëshiruar. E shtuna sjell intuitë të fortë. Të rinjtë janë përpara një zgjedhjeje të rëndësishme për studimet ose provime.

Mirëqenia: Lodhja kulmon në mesjavë. Marte hyn në shenjë nga e mërkura dhe rrit nervozizmin. Do ishte mirë të organizoje disa ditë pushimi për të rigjetur qetësinë.

—

Akrepi

Dashuria: Venusi është në pozicion të favorshëm. Në lidhjet e vjetra duhet rikthyer pasioni i hershëm – imagjinata jote është çelësi. Mos u bë i ashpër, sepse mund të pendohesh për ndonjë fjalë të thënë. Periudhë vendimtare për ata që kanë një lidhje shumëvjeçare. Rikthehet ndjeshmëria dhe sensualiteti. Jeta erotike përmirësohet ndjeshëm dhe nga java tjetër akoma më shumë.

Puna: Kujdes që përtacia të mos të ndalojë. Tani është momenti për të vepruar me vetëdije për vlerat e tua. Problemet burokratike apo ligjore mund të komplikojnë projektet – bëj llogaritë mirë përpara çdo angazhimi. Shpenzimet janë të konsiderueshme dhe ndikon edhe pozicioni i pafavorshëm i Mërkurit. Ata që kanë ndryshuar grup apo orar, duhet të përshtaten me një ambient ende jo shumë të sigurt.

Mirëqenia: Një Hënë e favorshme të ndihmon të gjesh qetësinë të mërkurën dhe të enjten. Fundjava është mirë ta kalosh larg situatave të tensionuara – organizo diçka relaksuese.

—

Shigjetari

Dashuria: Mos merr vendime të nxituara – nga e shtuna mendimet bëhen më të qarta. Yjet japin emocione të forta, sidomos për ata që janë në kërkim të një dashurie të re ose të një lidhjeje më të thellë. Njohje të papritura mund të ndodhin më 4 dhe 5 gusht kur Hëna është në shenjën tënde. Mund të lindë një miqësi që merr zhvillim të veçantë. Disa do vendosin të mbyllin një lidhje që nuk funksionon. Tensionet me një ish-partner vazhdojnë.

Puna: Kujdes me çështjet ligjore apo burokratike të mbetura pezull – kërkojnë zgjidhje të kujdesshme. Ka një kulm stresi në mesjavë. Fundjava sjell mundësi për të dalë nga rutina. Gushti nuk do të të lërë duarbosh – përkundrazi, do të jetë muaj i ngarkuar.

Mirëqenia: Të enjten shmang rreziqet dhe tensionet. Që nga e shtuna do ndihesh më i lehtësuar. Mos e merr çdo gjë shumë personalisht – stresi është i lartë.

—

Bricjapi

Dashuria: Hëna do jetë në shenjën tënde të mërkurën dhe të enjten dhe do të ndjesh nevojën për qartësi. Nervozizmi dhe padurimi janë në rritje, prandaj shmang vendimet drastike. Lidhjet e reja janë të lodhshme – ndoshta për shkak të distancës fizike ose mungesës së sigurisë në marrëdhënie. Kërkohet durim dhe maturi.

Puna: Situata është ende e paqëndrueshme. Disa gjëra nuk varen nga ti dhe duhet të presësh vendime të jashtme. Jupi dhe Saturni në pozicion të vështirë flasin për tensione dhe ndryshime. Nga 6 gushti, Marsi rrit padurimin: mund të largohesh nga njerëz apo projekte që nuk përputhen më me vlerat e tua. Edhe pse ka vështirësi, përfundimi i kësaj faze mund të sjellë më shumë kënaqësi.

Mirëqenia: Ndjen nevojën për të bërë vetëm atë që të pëlqen. Kjo sjell ndjesi çlirimi, por edhe stres të madh fizik dhe mendor. Menaxho kohën me kujdes dhe jepi vetes më shumë hapësirë.

—

Ujori

Dashuria: Je ende duke menduar për çështje që të ndjekin nga e kaluara. Konfliktet e mbetura pezull duhen zgjidhur sa më shpejt. Ata që janë në moshë më të madhe marrin vendime për bashkëjetesë. Venusi është neutral, prandaj nuk priten ndryshime të mëdha në dashuri. Beqarët duan lidhje të lehta dhe pa përfshirje të thellë. Ndodhet një ndryshim i madh në jetën tënde dhe do të përballesh me sfidat me guxim.

Puna: Të ardhurat financiare duhen menaxhuar me kujdes – Mërkuri dhe Dielli në kundërshti këshillojnë maturi. Mos shpenzo për gjëra të panevojshme. Mund të ndodhë një shkëputje nga dikush që nuk respekton zgjedhjet e tua. Pagesat vonohen, kontratat janë pezull. Ndryshimi i pozicionit ose drejtimit mund të ndodhë pas fundit të gushtit.

Mirëqenia: Hëna rikthehet në shenjën tënde të premten dhe sjell optimizëm dhe një përmirësim të gjendjes fizike. Mos u neglizho, shfrytëzo gushtin për të përmirësuar pamjen dhe për të pushuar më shumë.

—

Peshqit

Dashuria: Është momenti të vendosësh çfarë do vërtet – nuk mund të shtysh më çështjet e rëndësishme. Ky qiell favorizon çiftet që duan të kenë fëmijë. Martesat dhe bashkëjetesat janë të favorizuara. Edhe ata që përjetuan një krizë në korrik mund të pajtohen. Kontakte pozitive me juristë për çështje familjare apo të shtëpisë.

Puna: Ke një projekt që të merr kohë dhe energji. Nga data 6, Marsi nuk është më në opozitë dhe qartësia rritet. Riorganizimi i aktiviteteve është i nevojshëm – përqendrohu vetëm te gjërat që kanë kuptim. Mos përjashto mundësinë e debateve me bashkëpunëtorë për çështje organizative ose financiare. Tensionet e vjetra do zgjidhen – ti do dalësh fitues.

Mirëqenia: Nuk ka probleme të mëdha, por të hënën dhe të martën mund të ndihesh emocionalisht i paqëndrueshëm. Çdo përpjekje për mirëqenie duhet të fillojë nga e diela. Mos e moho kurrë nevojën për gjumë – mendimet e shumta ndikojnë në cilësinë e tij. /noa.al, marrë nga Corriere