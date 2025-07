Zodiaku mujor për dashurinë nga Paolo Fox, Gusht 2025

Muaji gusht sjell emocione të thella dhe vendime të rëndësishme në jetën sentimentale.

Nën ndikimin e planeteve të forta si Venusi dhe Marsi, shumë shenja do të përjetojnë ndryshime pozitive, ndërsa disa të tjera do të ndjejnë nevojën për të vendosur kufij ose për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tyre.

Ja si do të jetë dashuria për secilën shenjë, sipas Paolo Fox në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

🔝 3 Shenjat më me fat në dashuri këtë muaj

1. Luani ♌ – (23 korrik – 22 gusht)

Ky është muaji yt për të ndriçuar në dashuri. Çiftet përforcojnë lidhjen me pasion dhe momente gëzimi, ndërsa beqarët do të kenë shumë mundësi për njohje të reja, edhe në mënyrë të papritur. Je magnetik, rrezaton vetëbesim dhe nuk të mungon guximi për të shprehur ndjenjat. Marrëdhëniet e reja lindin me vrull, dhe në shumë raste mund të shndërrohen në lidhje të qëndrueshme.

2. Peshqit ♓ – (20 shkurt – 20 mars)

Dashuria këtë muaj ka ngjyra të ëmbla dhe të thella. Nëse je në një lidhje, do të ndihesh më afër partnerit, sidomos nëse ndani kohë cilësore bashkë. Për beqarët, ka shumë mundësi për të njohur dikë që ju kupton emocionalisht. Je i hapur, intuitiv dhe i gatshëm për të ndarë ndjenja të sinqerta.

3. Shigjetari ♐ – (23 nëntor – 21 dhjetor)

Energjia e gushtit të jep gjallëri dhe dëshirë për të dashuruar pa kufij. Marrëdhëniet bëhen më të lira, më të hapura dhe plot jetë. Beqarët mund të kenë takime të papritura gjatë udhëtimeve apo aktiviteteve në natyrë. Në çift, komunikimi bëhet më i thellë dhe më i ndershëm.

—

Shenjat me fat të moderuar

4. Akrepi ♏ – (23 tetor – 22 nëntor)

Ndjenjat janë të forta, por jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Në çift mund të lindin tensione të vogla që kërkojnë sinqeritet dhe durim. Nëse je beqar, mos u izolo – dikush mund të të afrohet në mënyrë të sinqertë, vetëm nëse ti lejon.

5. Demi ♉ – (21 prill – 20 maj)

Muaji sjell qëndrueshmëri për çiftet e vendosura, por pak lëkundje për ata që janë në krizë. Nëse je beqar, je më i rezervuar se zakonisht, por në fund të muajit mund të hapesh ndaj dikujt që të bën të ndihesh rehat. Mos kërko përsosmëri, kërko ndjeshmëri.

6. Binjakët ♊ – (21 maj – 21 qershor)

Ka një dëshirë të fortë për ndryshim në jetën sentimentale. Marrëdhëniet që janë kthyer në zakon kërkojnë një shkëndijë të re. Beqarët janë të gatshëm për aventura, por shpesh pa angazhim. Mos harro që ndjenjat e thella kërkojnë edhe përkushtim, jo vetëm argëtim.

7. Peshorja ♎ – (23 shtator – 22 tetor)

Muaji fillon me një ndjesi pasigurie. Je i ndjeshëm dhe shpesh i pavendosur kur bëhet fjalë për zemrën. Nëse je në një lidhje, do duhet të komunikosh më shumë për të shmangur keqkuptime. Fundi i muajit sjell përmirësime të dukshme. Beqarët mund të ndiejnë një tërheqje ndaj dikujt nga e kaluara.

8. Virgjëresha ♍ – (23 gusht – 22 shtator)

Je më i përqendruar në veten tënde këtë muaj. Në dashuri, kërkon stabilitet, por nuk je gjithmonë i hapur për të bërë hapa përpara. Beqarët janë të kujdesshëm, ndonjëherë edhe tepër racionalë. Çiftet duhet të gjejnë një ekuilibër mes detyrimeve dhe dashurisë.

—

Shenjat që duhet të jenë më të kujdesshme

9. Ujori ♒ – (21 janar – 19 shkurt)

Ndjen një nevojë të fortë për liri emocionale, gjë që mund të krijojë tensione në çift. Nuk je gati për angazhime të mëdha, përveç nëse je me dikë që kupton nevojën tënde për hapësirë. Beqarët janë më të tërhequr se zakonisht. Mos i shty ndjenjat larg, por trajtoji me maturi.

10. Gaforrja ♋ – (22 qershor – 22 korrik)

Je emocionalisht i mbingarkuar. Çiftet mund të kalojnë një periudhë pasigurie ose dyshimi. Ke nevojë për përqafime dhe siguri, por në vend që t’i kërkosh, ndoshta po mbyllesh në vetvete. Beqarët janë ende të lidhur me të kaluarën. Vetëm nëse liron veten prej saj, mund të hapesh ndaj dikujt të ri.

11. Bricjapi ♑ – (22 dhjetor – 20 janar)

Dashuria mbetet në plan të dytë këtë muaj. Je i fokusuar në detyra dhe përgjegjësi, dhe kjo të bën të dukesh i ftohtë emocionalisht. Në çift, neglizhenca mund të shkaktojë keqkuptime. Beqarët ndihen të lodhur nga njohjet sipërfaqësore. Koha është për reflektim, jo për veprime të shpejta.

12. Dashi ♈ – (21 mars – 20 prill)

Muaji nuk është i lehtë për çështjet e zemrës. Ke shumë energji, por nuk e drejton gjithmonë në mënyrën e duhur. Ke prirje për debate apo reagime të forta që mund të largojnë partnerin. Beqarët kanë pritshmëri të larta, që shpesh i bëjnë të pakënaqur. Do të ketë përmirësim në javën e fundit të gushtit. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për Gusht 2025 – Zodiaku mujor për të 12 shenjat