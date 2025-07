Horoskopi i Paolo Fox për Gusht 2025 – Zodiaku mujor për të 12 shenjat

Mirë se vini në përqafimin e nxehtë të gushtit, një muaj i mbushur me energji të fuqishme astrologjike – ideal për rilindje, dashuri dhe plane të reja.

Horoskopi i Paolo Fox ju udhëheq me zemër të hapur dhe mençurinë e vjetër të yjeve.

Është koha për të dëgjuar zërin e universit dhe për të zbuluar se si ndikon gushti te dashuria, puna, shëndeti dhe fati juaj.

Dashi

(21 mars – 20 prill)

Muaji gusht të vendos në qendër të vëmendjes, i dashur Dash. Hëna lëviz në favorin tënd dhe sjell emocione të forta dhe pasione të zjarrta. Në dashuri, rikthehet dëshira për të dashur me intensitet, qoftë për beqarët, qoftë për ata në çift. Lidhjet që janë të forta bëhen edhe më të qëndrueshme, ndërsa marrëdhëniet pa bazë fillojnë të zbehen. Në punë ka shumë lëvizje: mundësi të papritura dhe bashkëpunime të reja shfaqen në horizont. Shëndeti përmirësohet pas një periudhe lodhjeje – është momenti të rifitosh energjinë duke qëndruar më pranë natyrës. Fati është në anën tënde, veçanërisht në formën e shenjave të vogla që nuk duhet t’i shpërfillësh. Paolo Fox këshillon: dëgjo instinktin dhe shko drejt gjërave që të frymëzojnë – gushti mund të shënojë një fillim të ri në shumë aspekte të jetës tënde.

—

Demi

(21 prill – 20 maj)

Demi, yjet në gusht të flasin me butësi, por të kërkojnë të lëshosh të shkuarën. Në dashuri, ndjenjat janë të thella por shpesh edhe të ndërlikuara. Beqarët kanë mundësi për një takim të veçantë, ndërsa çiftet duhet të gjejnë kohë për t’u rilidhur emocionalisht, pa presion. Në punë, Venusi të ndihmon të jesh praktik dhe me vizion të qartë. Mos humb kohë me projekte pa perspektivë: fokusohu aty ku ka vlerë reale. Nga ana shëndetësore, ki kujdes nga lodhja mendore dhe tensionet në qafë – relaksimi ditor është i domosdoshëm. Fati ecën ngadalë por në drejtim të duhur – nuk ka nevojë të nxitosh. Gushti është muaj i qetësisë së matur: durimi, besimi dhe dëgjimi i brendshëm do të të udhëheqin drejt rezultateve që të përmbushin.

—

Binjakët

(21 maj – 21 qershor)

Binjakë, gushti ndez energjinë tuaj si një yll që bie për të përmbushur një dëshirë. Në dashuri, gjithçka bëhet më e gjallë dhe emocionuese. Beqarët kanë shumë gjasa të njohin dikë të veçantë në mënyrë spontane, ndërsa çiftet rizbulojnë komunikimin dhe lidhjen. Taroti flet për kthime nga e kaluara – ndoshta një mesazh apo një takim që sjell emocione të papritura. Në aspektin profesional, Marsi ndihmon krijimtarinë, por duhet të menaxhosh më mirë energjinë për të shmangur shpërndarjen në shumë drejtime. Shëndeti kërkon një ekuilibër mes trupit dhe mendjes – sport i lehtë, frymëmarrje, dhe largim nga stresi. Fati është pak i paparashikueshëm, por shpesh do të të ndihmojë në momentet kur nuk e pret. Ky muaj është si një rrugë me kthesa të bukura: ndiqe rrjedhën, mos e lufto.

—

Gaforrja

(22 qershor – 22 korrik)

Gushti sjell një rilindje emocionale për ty, i dashur Gaforre. Ëndrrat që i kishe harruar rikthehen në sipërfaqe dhe kërkojnë vëmendjen tënde. Në dashuri, është koha për të hapur zemrën. Çiftet mund të përmirësojnë raportet duke lënë pas frikërat e vjetra, ndërsa beqarët duhet të lirohen nga ndjenjat e papërfunduara. Në punë, do të nevojitet këmbëngulje – sidomos pas datës 15 gusht kur do të ndjesh një rritje të ritmit. Shëndeti është në përmirësim, por melankolia mund të shfaqet herë pas here – merre kohën tënde për qetësi dhe për aktivitete që të ushqejnë shpirtin. Fati vjen përmes marrëdhënieve njerëzore – një fjalë e mirë, një takim, një përqafim. Paolo Fox të kujton: durimi është çelësi i këtij muaji. Edhe kur duket se gjithçka është e ngrirë, jeta vazhdon të lëvizë në prapaskenë për ty.

—

Luani

(23 korrik – 22 gusht)

Luani, Dielli të ndriçon më shumë se kurrë gjatë gushtit. Ti je protagonisti absolut i këtij muaji. Në dashuri, shkëlqen – lidhjet forcohen, pasioni ndizet dhe beqarët kanë mundësi të përjetojnë histori të forta. Çiftet mund të hedhin hapa të rëndësishëm si bashkëjetesa apo fejesa. Në punë, Jupiteri sjell mundësi të rëndësishme për zhvillim: është koha për të treguar vlerat e tua, për të prezantuar ide dhe për të ndërtuar partneritete të qëndrueshme. Shëndeti është i shkëlqyer – karizma, energji dhe magnetizëm të shoqërojnë. Fati është me ty sidomos në dy javët e para të muajit. Paolo Fox të inkurajon: vepro, vendos objektiva dhe beso te vetja. Gushti është një muaj shpërblimi, por edhe i fillimeve të mëdha. Je gati të marrësh atë që meriton.

—

Virgjëresha

(23 gusht – 22 shtator)

Virgjëreshë, gushti të fton të ngadalësosh ritmin dhe të shikosh gjithçka me një sy më të thellë. Dashuria kërkon reflektim – çiftet pyesin veten për të ardhmen, ndërsa beqarët duhet të mbyllin përfundimisht kapituj të vjetër për të hapur derën e së resë. Në punë, Mërkuri mbron qartësinë dhe të ndihmon të zgjidhësh çështje të mbetura pezull. Fokusohu në përfundimin e detyrave dhe mos merr përsipër më shumë se ç’mund të mbash. Shëndeti është i mirë, por vëmendje ndaj gjumit dhe tretjes – është e nevojshme të krijosh një rutinë më të shëndetshme. Fati është aty, por të vëzhgon nga larg: e shpërblen kujdesin dhe maturinë. Paolo Fox të këshillon të mos detyrosh asgjë – lejo që gjërat të rrjedhin natyrshëm. Gushti është muaj i pastrimit të brendshëm dhe i rikthimit te vlerat themelore të jetës.

—

Peshorja

♎ (23 shtator – 22 tetor)

Gushti të ndihmon të rikthehesh në qendër të ekuilibrit tënd të brendshëm, por do të duhet të përballesh me disa sfida për të mbajtur drejtimin. Në dashuri, do të jetë e nevojshme të marrësh vendime: nëse ke dyshime për një marrëdhënie, do të vijë qartësia. Marrëdhëniet e qëndrueshme bëhen më të forta, ndërsa beqarët kanë gjasa të njohin dikë me të cilin ndajnë të njëjtat vlera. Në punë, ka lëvizje pozitive, por vetëm nëse arrin të dalësh nga zona jote e rehatisë. Shëndeti përmirësohet, por disa tensione fizike – sidomos muskulare – duhet të trajtohen me qetësi dhe përkujdesje. Fati do të të shoqërojë në mënyrë më të dukshme në pjesën e dytë të muajit. Sipas Paolo Fox, ky është momenti i duhur për të ndryshuar ato gjëra që nuk të përfaqësojnë më. Gushti sjell takime, ide dhe sinjale që të japin një drejtim të ri për të ardhmen.

—

Akrepi

♏ (23 tetor – 22 nëntor)

Për Akrepin, gushti është një muaj i thellë, plot transformime dhe ndjeshmëri të mprehtë. Në dashuri, ndjenjat janë të forta dhe të vërteta. Marrëdhëniet afatgjata mund të kalojnë në një fazë pastrimi ku sqarohen keqkuptime të vjetra, ndërsa beqarët mund të ndiejnë tërheqje ndaj dikujt që sjell një lloj lidhjeje të fortë emocionale apo shpirtërore. Në punë, do të ketë ulje dhe ngritje, por këmbëngulja jote mund të kthejë çdo vështirësi në një hap përpara. Kujdes me lodhjen mendore dhe problemet me gjumin: është e rëndësishme të marrësh kohë për të pushuar. Fati nuk do të jetë gjithmonë i dukshëm, por do të jetë i pranishëm veçanërisht përmes njerëzve që takon ose situatave që të prekin emocionalisht. Sipas Paolo Fox, kjo është periudha për të mbjellë qëllime të reja, edhe nëse ende nuk janë të dukshme. Ato do të formojnë themelet e së ardhmes sate.

—

Shigjetari

♐ (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetar, gushti të mbush me dëshirën për të jetuar më shumë, për të eksploruar dhe për të dashuruar pa frikë. Në dashuri, je më i zjarrtë se zakonisht: beqarët përjetojnë aventura dhe flirtime të forta, ndërsa çiftet kërkojnë liri, por gjithashtu dhe më shumë ndarje emocionale. Në punë do të ndjesh konfirmime për përpjekjet e bëra, por gjithçka varet nga aftësia jote për t’u përshtatur me ndryshimet. Do të ndihesh energjik, por është mirë të bësh një pauzë rreth mesit të muajit për të ruajtur ritmin. Fati të vjen përmes udhëtimeve, njohjeve të reja dhe ngjarjeve që nuk i kishe planifikuar. Paolo Fox të këshillon të qëndrosh i hapur ndaj të papriturave. Jo gjithçka kontrollohet me plan – ndonjëherë jeta befason në mënyrat më të bukura. Gushti është kompasi yt për një vjeshtë plot zhvillime.

—

Bricjapi

♑ (22 dhjetor – 20 janar)

Bricjap, gushti të kërkon të heqësh pak dorë nga kontrolli dhe të ndjekësh ndjesinë, jo vetëm logjikën. Në dashuri, do të ndjesh një kombinim mes ndjeshmërisë dhe kujtimeve – për çiftet, do të jetë thelbësore të rikthejnë gjestet e vogla të përkujdesjes, ndërsa beqarët janë më të mbyllur, por nëse hapen, yjet i favorizojnë. Në punë, do të jetë e nevojshme të rishikosh disa zgjedhje apo metoda: maturia dhe reflektimi janë forca jote. Shëndeti përmirësohet, por mendja nuk të lë gjithmonë të pushosh – shqetësimet mund të ndikojnë tek gjumi. Fati vjen përmes detajeve dhe situatave që nuk i kupton menjëherë – mbaje mend që jo gjithçka duhet të zgjidhet tani. Sipas Paolo Fox, ndonjëherë forca e vërtetë është të hapësh zemrën dhe të lejosh veten të ndihmosh e të ndihmohesh.

—

Ujori

♒ (21 janar – 19 shkurt)

Ujor, gushti të përfshin me energji të reja dhe një nevojë të papërmbajtshme për ndryshim. Në dashuri, mund të përjetosh ndjenja të fuqishme: beqarët mund të dashurohen papritur, ndërsa çiftet përballen me të vërteta të pathëna që kërkojnë vëmendje. Në punë, je i frymëzuar nga ide kreative, por duhet të kesh kujdes të mos e tejkalosh veten. Shëndeti kërkon balancë mendore – merre më qetë dhe kërko pak më shumë qetësi brenda vetes. Fati është i lidhur me projekte krijuese dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Sipas Paolo Fox, ky është një muaj i fuqishëm për ty – një muaj që të shtyn të dalësh nga kufijtë që ke vendosur vetë. Kjo është koha për të qenë autentik dhe për të ndjekur natyrën tënde të vërtetë, pa frikë nga mendimet e të tjerëve.

—

Peshqit

♓ (20 shkurt – 20 mars)

Peshq, gushti rrjedh ngadalë por sjell me vete një thellësi të madhe ndjenjash dhe përjetimesh. Në dashuri, emocionet janë më të thella se zakonisht – për beqarët, ekziston mundësia e një lidhjeje të veçantë dhe të papritur, ndërsa çiftet ndiejnë një bashkim më të fortë shpirtëror. Në punë, ndonëse shpesh je ëndërrimtar, këtë muaj do të jesh më konkret: e kupton vlerën tënde dhe je gati ta tregosh. Kujdes me shëndetin: ndonëse në përmirësim, ke tendencë të përjetosh ndjesi fizike që vijnë nga gjendja emocionale. Fati shfaqet kur je në qetësi, kur je vetvetja dhe kur i afroheni gjërave që i do me pasion. Paolo Fox të këshillon të rilindësh përmes mendimeve dhe ndjeshmërisë që të karakterizon. Gushti është një muaj magjik për ty – lejoje zemrën të të udhëheqë. /noa.al