Java nga Paolo Fox – Klasifikimi i shenjave 28 korrik deri 3 gusht 2025. Renditja nga më me fat tek më të sfiduarat në dashuri, punë dhe ndikimim e yjeve

Javën që nis më 28 korrik dhe përfundon më 3 gusht 2025, yjet sjellin ritme të ndryshme për secilën shenjë. Disa shenja përjetojnë kulmin e ndjenjave dhe gjejnë qartësi të reja në dashuri dhe punë, ndërsa të tjera duhet të përballen me sfida që kërkojnë durim, reflektim dhe kujdes me fjalët.

Paolo Fox i ka analizuar me imtësi të gjitha ndikimet astrologjike për këtë periudhë dhe ka ndërtuar një klasifikim që pasqyron balancën mes emocioneve, vendimeve personale dhe përfitimeve profesionale.

Më poshtë gjeni renditjen nga shenja më e favorizuar e javës deri tek ajo më e sfiduar.

1. Gaforrja – Dashuria është në kulm dhe puna sjell rritje konkrete. Kjo javë shënon kthesë pozitive në çdo aspekt.

Gaforrja është padyshim shenja më e favorizuar e javës. Në dashuri, përjeton ndjenja të thella dhe të sinqerta: beqarët njohin persona të rinj që sjellin dritë, ndërsa çiftet hedhin hapa vendimtarë si bashkëjetesë apo fejesë. Venusi ju ndihmon të lini pas të kaluarën dhe të hapni zemrën. Në punë, është koha për të kërkuar avancim ose për të rifituar atë që ju takon. Jeni të mbështetur nga yjet për veprime konkrete, veçanërisht të hënën. Energjia juaj emocionale dhe profesionale është në sinkron të rrallë.

2. Luani – Energjik dhe në qendër të vëmendjes, je magnet për ndjenjat dhe gati për sfida të mëdha në punë.

Me Diellin në shenjë, Luani është në kulmin e fuqisë. Beqarët rrezatojnë karizëm dhe tërheqin vëmendje – sidomos të shtunën, kur një takim i veçantë mund të ndryshojë rrjedhën emocionale. Për çiftet, kjo është një javë për të forcuar lidhjen, për të menduar për familje apo për të legalizuar raportin. Në punë, pas një periudhe pritjeje, vjen një ofertë ose rol i ri që rrit përgjegjësitë por edhe kënaqësinë. Yjet të shtyjnë përpara në çdo aspekt.

3. Shigjetari – Hyn në një muaj të shkëlqyer: përjetime të reja në dashuri dhe ide gjeniale në fushën profesionale.

Gati për një rilindje të brendshme. Gushti nis me një qiell të hapur për ty: beqarët përjetojnë pasion dhe aventura të sinqerta, ndërsa çiftet kalojnë nga tensionet drejt forcimit të lidhjes. E shtuna është ditë ideale për ndjesi të mëdha. Në planin profesional, një ide shumë e vlefshme që lind tani mund të zgjidhë një problem që të ka ndjekur muaj më parë. Është koha për të besuar në aftësitë e tua dhe për të ecur drejt njohjes dhe suksesit.

4. Binjakët – Njohje të reja, negociata dhe mundësi për marrëveshje konkrete e përparim në çift.

Pasiguria e muajve të kaluar fillon të zbutet. Në dashuri, beqarët ndihen më të hapur dhe ndodhen në një klimë shumë premtuese për takime të reja – veçanërisht në fundjavë. Në çift, është koha për të pastruar ajrin dhe për të riforcuar komunikimin. Në punë, janë në zhvillim bisedime dhe mundësi për marrëveshje që do të konkretizohen në gusht. Pritshmëritë janë realiste dhe planet fillojnë të marrin formë.

5. Demi – Rindërtim emocional, sqarime të ndërsjella dhe rikthim i ekuilibrit në ekonomi.

Venusi ju jep energji pozitive në sferën emocionale. Beqarët ndihen më tërheqës dhe kanë dëshirë të shprehen. Nëse je në një lidhje, pas vështirësive të fundit, mund të arrini sqarim dhe afrimitet gjatë fundjavës. Kujdes me shenjat ajrore si Ujori – raportet me ta mund të sjellin tension. Në financa, duhet të zgjidhni çështje të prapambetura dhe të vendosni rregull. Mërkuri ka sjellë turbullira por tani nis kthimi i qartësisë.

6. Akrepi – Dëshirë për të dashuruar sërish dhe forcë për të menaxhuar tensionet në çift dhe punë.

Ndikimi i Aferditës në shenjën tuaj ju rikthen dëshirën për të përjetuar ndjenja të reja. Beqarët duhet të dalin nga izolimi dhe të lejojnë të vijnë mundësitë. Në çift, e shtuna mund të sjellë provokime të lehta, por marrëdhëniet e forta i kalojnë me lehtësi. Në punë, përpiqesh të konsolidosh projekte dhe të mbyllësh çështje të hapura. Një takim i rëndësishëm të hënën mund të sjellë stabilitet ose kthesë pozitive.

7. Virgjëresha – Javë për organizim dhe përmirësim në dashuri dhe projekte. Ecuri e qetë por e qëndrueshme.

Ndihesh më e qartë dhe e gatshme për të vendosur rregull në ndjenja dhe në punë. Beqarët nuk kanë prioritet dashurinë, por nuk mungojnë rastet e bukura për t’u njohur. Çiftet mund të përballojnë me sukses ndryshime të nevojshme. Në punë, më në fund ke forcë për të përballuar një situatë që të ka lodhur. Mos hezito të prezantosh një ide të re të premten – do të gjesh vëmendje.

8. Ujori – Vendime të rëndësishme në dashuri dhe potencial për ngritje në karrierë, por me mungesë shpërblimi financiar.

Javë vendimtare për marrëdhëniet. Beqarët kanë përpara një takim me potencial serioz, por mund të përballen me dilema emocionale. Në çift, diskutimet për tema ekonomike ose tensione të mëparshme mund të pengojnë qetësinë. Fundi i korrikut nuk jep menjëherë përgjigje, por gushti sjell qartësi. Në punë, energjia është e mirë dhe për disa vjen avancim. Por shpërblimi nuk është gjithmonë në përputhje me përpjekjen.

9. Peshqit – Javë e ndjeshme në ndjenja, por krijimtaria në rritje dhe Venusi do të sjellë lehtësim në gusht.

Në dashuri, diela është delikate – mund të ketë ftohje ose tension. Por kjo është kalimtare: gushti sjell rikthim të ndjenjave dhe favor të yjeve. Në çift, shmang debatet për çështje familjare apo financiare. Në punë, Jupiteri të jep një dorë për të rifituar kontrollin. E premtja sjell një ide krijuese që do të shërbejë më tej.

10. Peshorja – Javë e mirë për mundësi të reja, por emocione të paqëndrueshme dhe mosbesim që pengon zhvillimin në dashuri.

Në pamje të parë është javë e mirë, por emocionet janë të paqëndrueshme. Beqarët nuk kanë besim dhe kjo i bën më të mbyllur ndaj mundësive të reja. Në çift, puna zë hapësirë dhe lë ndjenjat në plan të dytë. Ditët e martë dhe të mërkurë janë më të mira për të sqaruar gjërat. Në punë, është e nevojshme të rishikosh buxhetin ose të kërkosh kompensimet që të takojnë.

11. Dashi – Dëshira për ndryshim është e fortë, por e vështirë për t’u zbatuar. Në dashuri kërkohet qetësi dhe vëmendje.

Në dashuri, njohjet e reja nuk të japin kënaqësi dhe ndihesh konfuz. Lidhjet që janë në krizë mund të përpiqen për pajtim, por kërkohet vullnet. Në punë, tensioni është i lartë dhe ndihesh i ngarkuar nga gabimet që s’i do më të përsëriten. Ndihesh i përgatitur për ndryshim të madh, por është ende herët për veprim.

12. Bricjapi – Rënia e motivimit emocional, mbingarkesë dhe dyshime në marrëdhënie. Kujdes me fjalët dhe shpërthimet.

Ndjen lodhje emocionale dhe mungesë motivimi për t’u përfshirë në një lidhje të re. Edhe në çift, mendja është e përqendruar tek çështjet praktike dhe ndihesh i shtypur nga përgjegjësitë. Në punë, disa bashkëpunime po të shqetësojnë. Ditët e mesit të javës kërkojnë kujdes – mos u përfshi në debate që do të pendohesh.

