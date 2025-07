Horoskopi Javor i Paolo Fox nga data 28 korrik deri më 3 gusht 2025: Dashuri, punë dhe fat për çdo shenjë – Java që sjell kthesa dhe mundësi të reja

Kjo javë, nga e hëna 28 korrik deri të dielën më 3 gusht, sjell një klimë kozmike shumë të veçantë, me ndikime pozitive sidomos në sferën e dashurisë për disa shenja si Gaforrja, Luani dhe Shigjetari.

Yjet favorizojnë ndërveprime të sinqerta, vendime të rëndësishme emocionale dhe rikthimin e besimit në punë pas periudhave të pasigurta.

Venusi dhe Mërkuri luajnë një rol kyç, duke nxitur afërsinë në marrëdhënie dhe rikthimin e qartësisë në planet profesionale. Lexoni më poshtë parashikimin e zgjeruar për çdo shenjë!

♈ Dashi (21 mars – 20 prill)

⭐ 3 yje – Javë mesatare

Në dashuri, për beqarët, njohjet e reja nuk ju mbushin me shpresë – ka zhgënjim dhe ndoshta mosqartësi mbi atë që vërtet dëshironi. Këshilla e Paolo Fox është të mos nxitoheni në ndjenja: pritja do jetë më shpërblyese sesa një përfshirje e menjëhershme.

Për çiftet, është koha për një pajtim të thellë, veçanërisht nëse e kaluara ka shkaktuar tronditje. Edhe lidhjet që kanë qenë në krizë mund të gjejnë një dritare komunikimi ose një “rikthim të flakës së vjetër”.

Në punë ndiheni të ngarkuar: nuk toleroni përsëritjen e gabimeve të së shkuarës, dhe mendja po ju shtyn drejt një ndryshimi të madh jetësor. Javë reflektimi dhe rivendosjeje.

—

♉ Demi (21 prill – 20 maj)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Venusi ju favorizon në dashuri: nëse jeni vetëm, mund të ndiheni tërheqës dhe karizmatik. Një pëlqim i ri mund të shndërrohet në diçka më shumë, veçanërisht nëse i hapni rrugë afrimit. Kujdes, megjithatë, ndaj marrëdhënieve të tensionuara me Ujorin – më shumë luftë nervash sesa dashuri.

Në çift, marrëdhënia ka kaluar kohë të vështira dhe mungesa e durimit ka krijuar largësi. Fundjava është një mundësi reale për qartësi dhe rikthim të besimit.

Në planin financiar, Mërkuri ka sjellë paqëndrueshmëri. Mund të duhet të kërkoni të drejtat tuaja ligjërisht ose të hapni një proces për shlyerje të prapambetura. Kujdes me shpenzimet!

—

♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Për beqarët, fillimi i gushtit sjell emocione dhe tërheqje të reja. Ditët e premte dhe e shtunë janë shumë të favorshme për takime që frymëzojnë dhe për të bërë hapin e parë drejt një lidhjeje.

Në çift, duhet të përballeni me sfidat me kurajo. Nëse dashuria është ende e fortë, kjo është java për të planifikuar pushime apo aktivitete që forcojnë lidhjen.

Në punë, është një javë që hap negociata: marrëveshje të reja, bashkëpunime ose avancime. Fundi i korrikut mund të sjellë firmosjen e një kontrate të rëndësishme për të ardhmen.

—

♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

⭐ 5 yje – Javë e shkëlqyer

Në dashuri, jeni në kulmin e forcës emocionale. Beqarët do kenë njohje të reja, por edhe rilindje ndjenjash ndaj dikujt nga e kaluara. Venusi është në anën tuaj dhe ju bën shumë tërheqës e të hapur emocionalisht.

Në çift, është momenti për të bërë hapin vendimtar: bashkëjetesë, fejesë apo martesë – yjet ju mbështesin.

Në punë, është koha për të kërkuar një rritje, për të aplikuar për një vend më të mirë ose për të marrë përgjigje pozitive nga një bisedë e mëparshme. E hëna është veçanërisht e favorshme për veprime konkrete.

—

♌ Luani (23 korrik – 22 gusht)

⭐ 5 yje – Javë e shkëlqyer

Beqarë, shkëlqimi juaj është magnetik: takimet romantike janë të favorizuara, veçanërisht të shtunën. Mos lejoni krenarinë të sabotojë lidhjet potenciale – hapuni me sinqeritet.

Në çift, është periudhë e mbrojtur nga yjet, ideale për të krijuar familje apo për të formalizuar marrëdhënien.

Në punë, pas një periudhe pasigurie, paraqitet një shans i ri: mund të jetë një vend i ri pune, një ofertë në një qytet tjetër ose një pozicion me më shumë përgjegjësi. Koha për të marrë kontrollin!

—

♍ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Beqarët do të ndihen më të hapur ndaj njohjeve të reja, falë ndikimit pozitiv të Venusit. Edhe pse dashuria nuk është prioriteti kryesor tani, rastet nuk mungojnë. Dita e diel është shumë e favorshme për takime të qeta, por premtuese.

Në çift, është koha për të diskutuar çështje të ndërlikuara, me ndihmën e Marsit që ju jep forcë për të bërë ndryshime të nevojshme.

Në punë, keni duruar situata të vështira për një kohë të gjatë – tani mund të filloni të flisni qartë dhe të kërkoni më shumë. Dita e premte është veçanërisht e mirë për të prezantuar një ide apo propozim të ri.

—

♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Nëse je beqar, një zhgënjim i kaluar mund të të ketë bërë mosbesues ndaj dashurisë. Kjo javë kërkon që të mos e mbash distancën për shumë gjatë: mos lejo që frika të fshehë mundësinë për një njohje të bukur. Fundjava kërkon kujdes në marrëdhëniet me Shenjën e Bricjapit dhe Gaforres – mund të ketë përplasje.

Në çift, puna mund të zërë shumë hapësirë duke lënë mënjanë marrëdhënien, ndaj duhet të gjesh balancën. Nëse marrëdhënia po kalon një periudhë të vështirë, e marta dhe e mërkura janë ditë me potencial për të rikthyer dialogun.

Në punë, sidomos për ata me aktivitet të pavarur, Jupiteri në kundërshti kërkon që të sqaroni çështjet financiare dhe të shmangni çdo lëshim. Ditët e fundit të korrikut janë të mira për kontakte të reja dhe mundësi konkrete.

—

♏ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Beqarët ndihen më të hapur falë ndikimit të Aferditës që sjell dëshirë për të dashuruar dhe për të dalë nga zona e rehatisë. Ditët më të favorshme për takime janë e hëna dhe e diela – lëre veten të surprizohesh.

Në çift, e shtuna mund të jetë ditë me tension, ndoshta për ndonjë lojë nervash që ti vetë provokon. Por nëse marrëdhënia është e fortë, gjithçka do të zgjidhet lehtë me pak butësi.

Në punë, je në ndjekje të objektivave dhe je i fokusuar për të mbyllur një fazë me sukses. E hëna sjell një takim të rëndësishëm që do të sjellë kthesë në drejtim të stabilitetit që kërkon.

—

♐ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

⭐ 5 yje – Javë e shkëlqyer

Fillimi i gushtit do të jetë shkëlqyeshëm për dashurinë! Beqarët duhet të jenë gati për takime të papritura dhe tërheqëse, veçanërisht të shtunën – dita më pasionante e javës. Mos u tërhiq – emocionet e reja janë shumë pranë.

Në çift, tensionet e mëparshme janë pas jush. Kjo është një javë për të përforcuar lidhjen, për të rifituar harmoninë dhe për të menduar për të ardhmen.

Vetëm e diela sjell pak ndjesi pasigurie emocionale, por kalon shpejt. Në planin profesional, është koha për të qartësuar dëshirat e tua – diçka e madhe po vjen. E shtuna sjell një ide gjeniale, një ndriçim që mund të zgjidhë një situatë të ndërlikuar.

—

♑ Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

⭐ 3 yje – Javë mesatare

Nëse je beqar, nuk ndihesh i gatshëm për t’u përfshirë emocionalisht. Pjesërisht për shkak të një mbylljeje të dhimbshme, pjesërisht sepse nuk dëshiron angazhime të rënda. Një marrëdhënie “me kohë të pjesshme” mund të jetë opsioni më i lehtë për ty tani.

Në çift, fokusimi i tepërt tek çështjet e shtëpisë dhe shpenzimeve po rëndon lidhjen. Ndihesh i lodhur nga përgjegjësitë dhe e ke të vështirë të ruash qetësinë. Kujto se lumturia është po aq e rëndësishme sa stabiliteti.

Në punë, disa persona nuk i toleron më – ndoshta është koha për të rishikuar bashkëpunimet. Kujdes të martën, të mërkurën dhe të enjten – mund të ndihesh i irrituar më shumë se zakonisht.

—

♒ Ujori (21 janar – 19 shkurt)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Në dashuri, javë vendimtare. Nëse je beqar, është koha për të sqaruar ndjenjat dhe për të shprehur veten. Nëse dikush nuk po të përgjigjet siç shpresoje, e shtuna mund të sjellë përplasje, por mos u shqetëso: fillimi i gushtit sjell shërim emocional.

Në çift, është koha për vendime të rëndësishme, ndoshta bashkëjetesë, martesë apo përballje me tensione ekonomike. Në punë, je në formë të mirë – disa kanë marrë promovime, të tjerëve po u afrohet një ofertë e madhe. E vetmja pengesë: mund të ndjesh që përpjekjet e tua nuk po shpërblehen siç meriton në aspektin financiar.

—

♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

⭐ 4 yje – Javë e mirë

Në dashuri, diela është e ndjeshme dhe kërkon shumë kujdes – shmang diskutimet dhe konfliktet. Por mos u dorëzo: nga fillimi i gushtit, Venusi kthehet në favorin tënd dhe do të rifillosh të ndjesh ngrohtësi emocionale.

Në çift, e hëna është ditë për t’u shmangur në biseda serioze. Disa tensione mund të lidhen me distanca emocionale ose probleme financiare që ndikojnë në jetën bashkëshortore.

Në punë, Jupiteri të ndihmon të rikuperosh terren, ndoshta me lajme të mira ose me një aprovim që ke pritur prej muajsh. Venerdì mund të sjellë një ide kreative shumë të frytshme për projektet që do të zhvillosh më tej. /noa.al