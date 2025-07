Fox: 3 shenjat më me fat për sot, e martë 22 korrik 2025

Çdo ditë sjell lëvizje të reja në qiell dhe disa shenja ndihen më të favorizuara se të tjerat.

Sot, disa prej jush do të kenë mundësi të shkëlqejnë në dashuri, punë apo vendime personale, ndërsa disa të tjerë duhet të ecin me kujdes dhe të shmangin nxitimin.

Më poshtë gjeni 3 shenjat që sot ndriçohen nga yjet dhe 3 të tjera që duhet të tregojnë durim dhe përkujdesje në veprime.

🌟 3 shenjat më me fat sot

🦁 Luani

Sot jeni në qendër të vëmendjes dhe çdo situatë ju jep mundësi për të treguar sa vleni. Keni një vetëbesim të fortë dhe përballeni me gjithçka me guxim dhe dinjitet. Në dashuri, jeni magnetikë dhe të pasionuar – nëse jeni në çift, lidhja forcohet, ndërsa beqarët kanë shumë shanse për takime të veçanta. Në punë, mund të merrni një propozim, një përgjigje pozitive apo një fitore që keni pritur prej kohësh. Fjalët tuaja bindin dhe frymëzojnë. E vetmja gjë që duhet të shmangni është krenaria e tepruar. Sot, jeni dritë për të tjerët – mjafton të qëndroni të vërtetë me veten.

—

♑ Bricjapi

Një ditë e qëndrueshme, me shumë siguri dhe rezultate të prekshme. Ndiheni të vendosur dhe të qetë, dhe kjo ju lejon të merrni vendime të drejta pa u ndikuar nga emocione të tepërta. Në dashuri, keni mundësi të forconi një lidhje ekzistuese ose të krijoni një marrëdhënie të bazuar në vlera të thella. Në punë, bashkëpunimet e reja dhe projektet afatgjata janë veçanërisht të favorizuara – nëse tregoheni të hapur, mund të vijë një ofertë që do ju hapë dyer. Kujdesuni për pushim dhe për shëndetin, por në përgjithësi jeni mirë. Sot e ndjeni veten si një shkëmb – të qëndrueshëm, të matur dhe të sigurt.

—

♐ Shigjetari

Sot keni dëshirë për të lëvizur, për të mësuar, për të zbuluar diçka të re. Jeni plot entuziazëm dhe ide frymëzuese. Në dashuri, jeni më të hapur dhe të sinqertë – arrini të krijoni lidhje të thella pa u ndjerë të kufizuar. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të vijë papritur, përmes udhëtimit, internetit ose një kontakti të largët. Në punë, jeni në rrugën e duhur – veçanërisht të favorizuar janë ata që kanë projekte me jashtë ose që punojnë në fushën e arsimit, komunikimit apo trajnimeve. Një fjali e thjeshtë mund t’ju japë shtytjen që ju duhej. Mos e injoroni frymëzimin – është arma juaj më e fortë sot.

—

⚠️ 3 shenjat më pak të favorshme sot

♏ Akrepi

Sot jeni përballë një dite me intensitet emocional. Mund të ndiheni të mbingarkuar nga ndjenja që nuk i keni sqaruar plotësisht ose situata që kërkojnë një sqarim të thellë. Në dashuri, mund të shpërthejnë tensione nëse ka heshtje apo mosmarrëveshje të grumbulluara. Është dita për të hequr qafe peshat emocionale dhe për të folur hapur, ndonëse me kujdes. Në punë, mund të ndiheni të lodhur ose të pavlerësuar – nuk është dita më e mirë për përballje, por për reflektim. Kujdesuni për gjumin, ushqimin dhe ujin – trupi juaj ka nevojë për qetësi dhe rigjenerim. Nuk është një ditë e keqe, por është e ndjeshme dhe kërkon vetëkontroll.

—

♓ Peshqit

Dita sot është disi e paqartë për ju. Ndjeshmëria juaj është shumë e lartë dhe mund të ndiheni të hutuar ose të keqkuptuar, sidomos në marrëdhënie. Në dashuri, keni shumë nevojë për afërsi emocionale, por mund të mos merrni përgjigjen që prisni, gjë që mund t’ju bëjë të ndiheni të pambrojtur. Në punë, nuk është dita më e mirë për vendime apo nisma të reja – ka gjëra që nuk duken qartë dhe intuita juaj është e lodhur nga lodhja mendore. Merrni kohë për veten, shmangni vendimet e nxituara dhe dëgjoni shenjat e trupit. Kujdes me stresin dhe kequshqyerjen. Sot është më mirë të prisni sesa të shtyni.

—

♋ Gaforrja

Edhe pse Hëna është pozitive për ju, ndjeshmëria e lartë sot mund t’ju bëjë të ndiheni të paqëndrueshëm emocionalisht. Marrëdhëniet mund të kërkojnë më shumë përkujdesje: nëse jeni në çift, ka nevojë për komunikim më të thellë; nëse jeni vetëm, ndiheni disi të izoluar. Në punë, një projekt mund të duket i paqartë ose mund të hasni në vonesa. Sot keni nevojë për qetësi dhe për të rikthyer ekuilibrin përmes natyrës ose reflektimit të brendshëm. Mos e ngarkoni veten me ndjenja faji apo përpjekje për të kënaqur të gjithë. Dita kërkon butësi dhe durim, jo veprime të forta. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për të martën, 22 korrik 2025: Parashikimet për çdo shenjë të zodiakut