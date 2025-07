Horoskopi i Paolo Fox për të martën, 22 korrik 2025: Parashikimet për çdo shenjë të zodiakut

Mirë se erdhët në takimin tuaj të përditshëm me horoskopin e Paolo Fox, shoqëruesi juaj i besuar mes yjeve.

E marta, 22 korrik 2025, nis me energji të përziera, si kur Hëna vallëzon me simbole të lashta dhe zbulon sekrete për ata që dinë të dëgjojnë.

♈ Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Horoskopi i Paolo Fox për sot tregon një ditë zbulimesh. Marsi, planeti juaj sundues, ndodhet në një pozicion të favorshëm me Hënën, duke krijuar një kalim të fuqishëm energjie që ju nxit të guxoni. Në dashuri, tregohuni të qartë: mjaft me fjalë të përgjysmuara, zemra ka nevojë për të vërtetën. Në punë, figura e “Perandorit” simbolizon marrjen e kontrollit. Shmangni përplasjet e drejtpërdrejta, por mos lejoni të tjerët t’ju shtypin. Zjarri juaj i brendshëm është i fortë, por përdoreni me maturi. Gjendja emocionale përmirësohet dhe kjo ndihmon shëndetin. Besojini intuitës, sidomos në mbrëmje. Këshillohet t’i kushtoni vëmendje ëndrrave – mund të përmbajnë shenja të vlefshme.

—

♉ Demi (21 Prill – 20 Maj)

Sot, i dashur Dem, do të jetë një ditë rezistence të ëmbël dhe konfirmimesh të këndshme. Horoskopi i Paolo Fox ju sheh në qendër të një mrekullie të vogël të përditshme: një buzëqeshje, një gjest i sjellshëm, një takim i papritur. Afërdita ju mbështet dhe nxit dëshirën, veçanërisht për të lindurit në dhjetëditëshin e parë. Në dashuri, rikthehet nevoja për siguri. Flisni me ndjenjë, por dëgjoni edhe të tjerët. Në punë, shmangni vendimet e nxituara – figura e “Eremitit” ju kujton të mendoni me kujdes. Shëndeti kërkon kujdes të ngadaltë dhe të vazhdueshëm – mos e lini pas dore trupin. Këshilla për sot: tregohuni mirënjohës për atë që keni – edhe gjërat që nuk shkëlqejnë janë të çmuara.

—

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Sot do të ndjeni një frymë të lehtë dhe të paparashikueshme, si vetë natyra juaj. Horoskopi i Paolo Fox tregon një ditë të mbushur me lëvizje dhe nxitje mendore. Do të jeni si “Magjistari”: të zotë për të kuptuar sinjale, për të komunikuar, për të krijuar. Por në dashuri, kini kujdes nga konfuzioni: fjalët mund të jenë të buta ose të ashpra. Shmangni dykuptimësinë, qoftë tuajën apo të dikujt tjetër. Në punë, keni mundësi të mira nëse veproni me intuitë. Merkuri ju ndihmon në marrëveshje dhe negociata. Kujdesuni për shëndetin: ecni, merrni frymë thellë, dëgjoni trupin tuaj. Mendimet e shkruara mund të shërbejnë si çelësa për rrugë të reja.

—

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Hëna, aleatja juaj, sot ndez një dritë të brendshme që ju bën veçanërisht të ndjeshëm. Horoskopi i Paolo Fox flet për ndjeshmëri të thellë, ëndrra me kuptim dhe gjeste të mëdha dhembshurie. Në dashuri, butësia është arma juaj më e fortë. Nëse jeni në lidhje, kushtojini kohë bashkëndarjes së ndjenjave. Nëse jeni vetëm, dikush mund të hyjë në jetën tuaj me qetësi. Puna shkon mirë, por duhet të sqaroni një projekt të lënë pezull. Simboli i “Papeshës” ju udhëzon drejt urtësisë së brendshme: besoni në ndjenjat tuaja. Kujdes me sistemin tretës. Zgjidhja mund të vijë në natyrë – aty do të ndiheni më të qartë.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Sot është dita juaj për të shkëlqyer, dhe yjet ju ftojnë të tregoni forcën tuaj. Horoskopi ju tregon të mbushur me energji dhe të gatshëm të shfaqni vlerën tuaj. Në dashuri, dominon pasioni – lëreni veten të lirë, por pa humbur hijeshinë. Në punë, Marsi ju jep guxim për të përballuar një sfidë të rëndësishme. Figura e “Karrocës” ju fton të ecni përpara, edhe nëse rruga nuk është plotësisht e qartë. Fjalët tuaja kanë ndikim – përdorini për të ndërtuar, jo për të lënduar. Shëndeti është i qëndrueshëm, por kini kujdes të ruani ekuilibrin mes veprimit dhe pushimit. Mos kërkoni miratimin e të tjerëve – jeni dritë për ata që dinë të shohin.

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Sot do të ndërmerrni hapa të vegjël që çojnë drejt rezultateve të mëdha. Horoskopi i Paolo Fox ju tregon të përqendruar dhe të kthjellët, gati për të vënë rregull mes ndjenjave dhe detyrave. Në dashuri, figura e “Ekuilibrit” ju këshillon të mos nxitoni – qetësia është fitorja më e madhe. Në punë, kushtojini vëmendje detajeve: mund të ketë gabime për të rregulluar. Merkuri ju ndihmon në biseda dhe shkrime. Shëndeti kërkon më shumë dëgjim: shmangni stresin dhe kujdesuni për ushqimin. Një ëndërr që përsëritet mund të mbajë një kuptim të thellë. Ngadalësoni dhe vlerësoni përparimin tuaj.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Sot, Peshorja gjen sërish qetësinë, si një melodi e lehtë që ju mbështjell me paqe. Horoskopi i Paolo Fox ju këshillon të rrethoheni me bukuri: një lule, një muzikë e qetë, një përqafim i sinqertë. Në dashuri, Hëna ju bën tërheqës dhe të ndjeshëm. Është moment i mirë për të folur nga zemra dhe për të afruar marrëdhëniet. Puna ecën qetë, por kujtoni se dikush pret një falënderim prej jush – mos lini asnjë borxh shpirtëror pezull. Simboli i “Drejtësisë” ju shtyn të jeni të drejtë, si me të tjerët, ashtu edhe me veten. Largoni mendimet e rënda – kështu përmirësohet edhe shëndeti. Hapeni zemrën: kur jeni të hapur, edhe bukuria ju gjen më lehtë.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Sot është një ditë me ngarkesë emocionale për ju, Akrep. Horoskopi ju fton të përballeni me ndjenja të thella dhe të vërteta që nuk mund të shtyhen më. Në dashuri, simboli i “Kullës” ju fton të hiqni dorë nga ajo që nuk ju bën më mirë – vetëm kështu mund të jetoni me ndershmëri dhe sinqeritet. Nëse jeni në lidhje, sqaron çdo keqkuptim. Në punë, është momenti të thoni atë që mendoni – me respekt, por pa hezitim. Shëndeti ka nevojë për ripërtëritje: kujdesuni për veten me pushim, ujë dhe qetësi. Dëgjoni heshtjen – ajo flet. Shkruani gjithçka që ndjeni, edhe nëse nuk ia tregoni askujt: e rëndësishme është të çlironi zemrën.

—

♐ Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Sot është një ditë kërkimi për ju. Horoskopi i Paolo Fox ju sheh të etur për të mësuar, për të kuptuar më shumë dhe për të shkuar përtej zakonshmes. Në dashuri, dëshironi pavarësi, por edhe afërsi – një ekuilibër i vështirë, por jo i pamundur. Figura e “Yllit” ju sjell fat dhe besim: mos e humbni shpresën. Në punë, keni mundësi për zgjerim, sidomos nëse keni lidhje me jashtë vendit. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me ushqim apo lodhje fizike. Lexoni ose dëgjoni diçka frymëzuese – një mendim i vetëm mund të ndryshojë drejtimin e ditës suaj.

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Sot do të ndiheni të qëndrueshëm dhe të vetëdijshëm për veten. Horoskopi ju sheh të fortë, por jo të mbyllur, të qëndrueshëm, por gjithashtu të aftë për të dëgjuar dhe për t’u përshtatur. Në dashuri, figura e “Botës” ju sjell ndjesinë e plotësisë. Nëse jeni në një marrëdhënie, lidhja mund të forcohet. Nëse jeni vetëm, dikush mund t’ju afrohet përmes një lidhjeje shpirtërore. Në punë, janë të favorshme bashkëpunimet e reja. Kujdesuni për trupin duke marrë kohë për pushim. Ju jeni si një mal – të fortë, por edhe mali ka nevojë për kujdes. Nderoni të kaluarën, por jini të pranishëm sot – ajo që mbillni tani, do të lulëzojë nesër.

—

♒ Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Sot është një ditë e mbushur me të papritura dhe ide të reja. Horoskopi i Paolo Fox ju sheh krijues, të frymëzuar dhe të gatshëm për të ndjekur rrugë të ndryshme nga të tjerët. Në dashuri, mund të ndodhë një ndryshim i papritur – mos u trembni, por ecni me rrjedhën. Simboli i “Të Marrit” ju inkurajon për një fillim të ri. Në punë, idetë tuaja janë të veçanta dhe mund të sjellin rezultate nëse nuk trembeni të jeni ndryshe. Kujdeseni për shëndetin emocional – ndiheni më mirë kur nuk ndiheni të kufizuar. Bëni një dëshirë dhe besojeni – yjet janë gati t’ju dëgjojnë, por duhet të hapni zemrën.

—

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Sot është një ditë lidhjesh të padukshme për ju. Horoskopi ju udhëheq në botën e heshtjes, të gjesteve të buta dhe të ndjenjave që kuptohen pa fjalë. Në dashuri, jini të ëmbël dhe të kujdesshëm – partneri juaj ka nevojë për dashuri të qetë. Nëse jeni vetëm, dikush mund të afrohet në mënyrë të papritur, por shumë të natyrshme. Në punë, figura e “Hënës” paralajmëron mjegull – mos e injoroni intuitën. Kujdesuni për trupin me pushim dhe hidratim të mirë. Dëgjoni shenjat që ju jepen – një këngë, një ëndërr, një kujtim i papritur mund të jetë një mesazh me kuptim. /noa.al