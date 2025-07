Paolo Fox: Ja 3 shenjat më me fat të së shtunës 19 Korrik 2025

Kjo e shtunë 19 korrik duket se sjell një përzierje emocionesh dhe sfidash në jetën e çdo shenje.

Ndikimi i Hënës, bashkë me pozicionimin e favorshëm të Venusit dhe Mërkurit për disa shenja, krijon një ndarje të qartë midis atyre që do ndihen energjikë, të mbështetur dhe me mundësi konkrete për rritje, dhe atyre që do përballen me tension, vonesa ose paqartësi.

Ja më poshtë cilat janë 3 shenjat me fat dhe 3 më pak me fat për sot, sipas Paolo Fox, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al

✅ 🔝 Shenjat më me fat të ditës

♊ 1. Binjakët

Fati në dashuri dhe vendime profesionale me sukses

Venusi ndodhet në shenjën tënde dhe ndikon ndjeshëm në jetën emocionale: dita është perfekte për të përjetuar ndjesi të thella, për të forcuar lidhjet dhe për të planifikuar një fundjavë romantike. Në aspektin profesional, je në një fazë të rëndësishme: projekte të reja, rritje të mundshme dhe mbështetje nga njerëz kyç. Merkuri sjell përfitime ekonomike të vogla që nuk duhet t’i nënvlerësosh. Një ditë pozitive në çdo drejtim.

♉ 2. Demi

Rifitimi i energjisë dhe kontrolli i jetës personale

Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe të furnizon me forcë, qartësi dhe vendosmëri. Pas një periudhe ku planet nuk ecën sipas pritshmërive, sot ndihesh gati për të marrë kontrollin. E kaluara të ka mësuar të jesh më i qëndrueshëm emocionalisht dhe më i prerë në vendime. Çdo iniciativë personale apo profesionale ka më shumë gjasa të japë rezultate nëse nis sot.

♋ 3. Gaforrja

Rikthim i energjisë dhe përmirësim i klimës emocionale

Pas ditëve të kaluara të lodhshme, Hëna sot të jep ndjesinë e lehtësimit. Lidhjet personale përmirësohen, ndërsa në punë ke mundësi të përballosh sfidat me më shumë guxim. Kujdesi ndaj emocioneve të tua dhe i të tjerëve të jep përparësi. Jupiteri në shenjë paralajmëron takime të rëndësishme që mund të hapin dyer të reja së shpejti.

—

❌ ⚠️ Shenjat më pak të favorizuara të ditës

♏ 1. Akrepi

Tension emocional dhe nevojë për vetëkontroll

Hëna ndodhet në opozitë dhe kjo sjell nervozizëm dhe ndjeshmëri të tepruar. Ndodhesh në një gjendje ku çdo provokim mund të të ndezë, por Paolo Fox të këshillon të mbash gjakftohtësinë – mund të rrezikosh të prishësh marrëdhënie që më vonë do të të duhen. Mos prit rezultate të menjëhershme nga asnjë iniciativë: më mirë të presësh sesa të shtysh gjërat me forcë.

♒ 2. Ujori

Dëshira për ndryshim, por pengesa konkrete

Ti dëshiron të përmbysësh gjithçka, por përballesh me kufizime reale: financa, burokraci apo mungesë mbështetjeje. Merkuri në opozitë e bën gjithçka më të ndërlikuar. Ke ide, por vështirësohesh për t’i vënë në zbatim. Këshilla është të fokusohesh te marrëdhëniet dhe të shmangësh shpenzime të nxituara apo vendime impulsive.

♐ 3. Shigjetari

Sfidat në dashuri dhe përballje me njerëz të pabesë

Edhe pse Jupiteri nuk të kundërshton më, fushat emocionale nuk janë në formën më të mirë. Dashuria është e ftohtë, ndoshta për shkak të largësisë ose mungesës së komunikimit. Në punë, ndihesh i rrethuar nga kolegë ziliqarë apo bashkëpunëtorë të pandershëm – dhe kjo kërkon nga ty që të jesh më selektiv. Përfito nga kjo ditë për reflektim, jo për aksion të menjëhershëm. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e shtunë 19 korrik 2025, për të gjitha shenjat