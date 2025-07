Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e shtunë 19 korrik 2025, për të gjitha shenjat

Dita e sotme shënon një fazë kalimtare për shumë shenja, me ndikime të forta nga Hëna dhe Venusi. Emocionet janë në lëvizje: për disa, kjo është një ditë për të rilidhur raportet, për të qartësuar qëllime dhe për të ndërmarrë hapa të guximshëm në dashuri apo në karrierë.

Të tjerë do përballen me tensione të vogla që mund të menaxhohen me durim dhe vetëkontroll.

Hëna në pozicion të luhatshëm për disa shenja sjell nevojën për të ruajtur ekuilibrin emocional. Le t’i shohim parashikimet për çdo shenjë.

♈ Dashi

Një histori dashurie që fillimisht lind si lojë, si një pasion i lehtë për të kaluar kohën, shpesh për ty përfundon në diçka më të thellë dhe afatgjatë. Sa herë ke përjetuar histori serioze që kanë nisur me lehtësi dhe pa angazhime? Zakonisht, fillimisht nuk do të lidhesh, por më pas zemra fiton. Je natyrë pasionante dhe spontane, por në fillim preferon marrëdhënie të lira. Venusi në pozicion të favorshëm të lejon të eksplorosh ndjesi të reja, të jetosh emocionet pa frikë e paragjykime. Në punë mund të lindin nevoja për ndryshime të forta: grupi, vendi i punës apo roli. Edhe pse mund të krijosh pakënaqësi, ti ke një kurajë të jashtëzakonshme. Sot është një ditë me energji të mira për të filluar diçka të re dhe për të hedhur bazat e një të ardhmeje më të mirë.

—

♉ Demi

Sot Hëna ndodhet pikërisht në shenjën tënde dhe të sjell një rrymë energjie pozitive dhe ndjeshmëri të shtuar. Shpesh, planet e papritura sjellin më shumë kënaqësi sesa ato të menduara me detaje. Nuk po të them të jetosh vetëm sipas momentit, pasi si shenjë toke nuk e ke të lehtë, por mendo për faktin që shumë prej planeve të tua të organizuara nuk kanë funksionuar siç doje. Fati të ka çuar në rrugë të tjera dhe të ka bërë të ndryshosh prioritetet. Vitin e fundit ke kaluar nëpër ndryshime të rëndësishme: role të reja, të papritura dhe ndoshta mungesë vlerësimi. Por tani po vjen momenti i rikthimit. Do kesh mundësi të rivlerësosh qëllimet dhe të rifitosh kontrollin mbi jetën tënde, falë mbështetjes së Hënës.

—

♊ Binjakët

Qielli i sotëm flet për dashuri dhe marrëdhënie. Nëse do mund të organizoje fundjavën perfekte me personin që do, sot do ishte dita ideale. Venusi në shenjën tënde krijon një klimë të ngrohtë që ndikon pozitivisht edhe në mirëqenien fizike. Kur ndihesh i dashur dhe i përfshirë në një lidhje, edhe puna ecën më mirë. Në aspektin profesional mund të paraqiten mundësi të papritura. Kush ka bërë një rrugëtim të gjatë tani mund të përballet me një provë vendimtare. Një shef mund të të besojë një projekt të madh, ose ti vetë mund të mendosh për një kthesë në aktivitetin tënd. Merkuri favorizon përfitime të vogla shtesë – por kujdes, se shpenzimet mund të jenë të shumta.

—

♋ Gaforrja

Më në fund Hëna të mbështet sërish, duke të rikthyer energjinë dhe pozitivitetin pas disa ditësh të lodhshme. Ndoshta edhe në dashuri ke ndjerë lodhje, sidomos në dy ditët e fundit. Nëse ke kaluar një zhgënjim emocional, tani del nga kjo fazë e vështirë. E di sa i lidhur je me të kaluarën dhe kujtimet, prandaj nuk është gjithmonë e lehtë të lësh pas dhimbjet, si ato të muajit maj. Por tani ke mundësinë të tejkalosh tensionet. Nëse je ende me të njëjtën person, mos risjell plagët e së kaluarës – shijo atë që është mirë në të tashmen. Ji më i butë në gjykime dhe përballo sfidat e punës me vendosmëri të re. Jupiteri do sjellë së shpejti takime apo intervista që mund të hapin dyer të rëndësishme për ty.

—

♌ Luani

Edhe më të fortët si ti duhet ndonjëherë të përballen me lodhjen. Hëna këto ditë është në pozicion të tensionuar dhe mund të sjellë shqetësime sot dhe nesër. Këshilla është të pushosh pak, edhe pse në jetën tënde të ngarkuar është vështirë të gjesh qetësi. Midis punës, detyrimeve dhe jetës sociale, duket gati e pamundur të ndalesh. Sot përpiqu të shmangësh lodhjet e kota dhe njerëzit që nuk të japin mbështetje. Edhe nëse ke ndjesinë se ke humbur një sfidë, mos u dorëzo: hakmarrja vjen shpejt. Do të kesh rastin të shfaqësh vlerën tënde. Shiko përpara me optimizëm dhe mos harxho kohë me ata që nuk e meritojnë vëmendjen tënde.

—

♍ Virgjëresha

Sot ke në krah një Hënë të favorshme, që të ndihmon të shohësh gjithçka më qartë dhe me qetësi. Suksesi në jetë nuk matet vetëm me fitime apo karrierë – është të ndihesh mirë me veten dhe të ruash harmoninë me vlerat e tua. Kohët e fundit ke mësuar të mos e lejonsh veten të përfshihesh nga tensionet e familjes apo streset në punë. Të kthehesh në shtëpi i mërzitur nuk të bën mirë. Me Jupiterin që të ndihmon që nga qershori, ke filluar të ndjekësh një qasje të re ndaj detyrave të përditshme. Nuk je më i gatshëm të sakrifikosh qetësinë për ata që nuk e vlerësojnë mundin tënd. Në dashuri, mos u shqetëso shumë që në fillim – jeto emocionet me më shumë lehtësi dhe spontanitet.

—

♎ Peshorja

Lëre veten të digjet nga flakët e pasionit: Venusi është në pozicion të favorshëm dhe të fton të jetosh dashurinë me më shumë entuziazëm dhe përfshirje. Nëse je vetëm, tani ke më shumë se kurrë nevojë për dikë që të të largojë nga pasiguritë dhe paqartësitë e muajve të fundit, që të të ofrojë një lloj strehe të qetë larg stresit të përditshëm. Edhe ata që drejtojnë një aktivitet privat kanë kaluar kohë të vështira dhe tani është momenti për të rikuperuar kohën e humbur, për t’u fokusuar me më shumë energji te qëllimet personale dhe profesionale. E ardhmja është premtuese, por kërkon kujdes dhe vendosmëri. Shumë mund të ndihen ende në fazë tranzicioni, duke eksploruar rrugë të reja e të panjohura – këto janë njëkohësisht burim kurioziteti dhe ankthi, por mund të të çojnë drejt zbulimit të vetes në një mënyrë që s’e kishe imagjinuar.

—

♏ Akrepi

Hëna sot ndodhet përballë shenjës tënde dhe kjo krijon një tension të përgjithshëm. Sot je veçanërisht i ndjeshëm ndaj njerëzve bezdisës dhe situatave irrituese: një fjalë e gabuar mund të të nxjerrë nga vetja dhe të reagosh me impuls. Por kujdes – jo gjithmonë duhet të përgjigjesh me të njëjtën monedhë. Mbajtja e qetësisë është ndonjëherë strategjia më e mençur për të mos prishur marrëdhënie që mund të jenë të dobishme në të ardhmen. Mos prit rezultate të menjëhershme nga projektet e tua: për realizimin e objektivave do të nevojiten ende kohë dhe durim. Mos harro: vera është një sezon i favorshëm për ty, dhe kjo që po kalon tani është thjesht një fazë kalimtare. Nëse ndjen kontradikta apo kujtime të pakëndshme, përpiqu të mos e lejosh zemërimin të të kontrollojë.

—

♐ Shigjetari

Që prej se Jupiteri nuk është më në pozicion kundërshtues, je rikthyer në formë dhe arrin të shndërrosh situatat e vështira në avantazh. Je gati për të vepruar: edhe Merkuri është në aspekt pozitiv dhe të ndihmon me komunikimin, idetë dhe propozimet e reja. Nëse ditët e fundit nuk ke marrë ende përgjigjet që prisje, mos u çudit nëse ato vijnë shumë shpejt. Por bëj kujdes nga kolegë ziliqarë ose konkurrentë që nuk luajnë ndershëm – je bujar, por tani është koha të bëhesh më selektiv, sidomos me ata që nuk e meritojnë besimin tënd. Në dashuri situata është ende delikate: mund të ketë distanca, keqkuptime apo mungesë përfshirjeje. Shpresoj të jenë thjesht shkëputje të përkohshme dhe jo konflikte serioze. Përdor këtë periudhë për të kuptuar çfarë kërkon vërtet nga një lidhje dhe mos prano kompromise që nuk të bëjnë të lumtur.

—

♑ Bricjapi

Hëna sot rikthehet në pozicion të favorshëm pas dy ditësh vërtet të lodhshme. Të gjitha bashkëpunimet dhe marrëdhëniet e afërta janë në vëmendje – ke ndjesinë se po bën diçka më shumë nga detyrimi sesa nga dëshira, dhe kjo nuk është e lehtë për një Bricjap ambicioz si ti. Ti nuk ndalesh në rezultate të ndërmjetme: dëshiron të arrish majën dhe të jesh udhëheqës për të tjerët. Shpesh përfshihesh në misione sociale, duke dashur të përmirësosh jo vetëm jetën tënde, por edhe të të tjerëve. Por tani mund të pyesësh veten: sa veta e kanë vlerësuar vërtet bujarinë tënde? Nëse tani je bërë më i rezervuar, është ndoshta sepse ndihesh i shfrytëzuar nga ata që kanë përfituar nga mirëdashja jote.

—

♒ Ujori

Sot ndihesh i trazuar dhe me një dëshirë të fortë për ndryshim. Kjo nuk është diçka e re për ty: Ujorët kanë nevojë të jetojnë gjithmonë gjëra të reja, por këtë herë pengesat janë reale. Po përballesh me kufizime konkrete – ndoshta mungesë fondesh, pengesa burokratike apo shqetësime financiare që nuk të lejojnë të ndërmarrësh iniciativat që dëshiron. Merkuri në opozitë e bën këtë ditë më të vështirë në aspektin praktik – taksa, shpenzime të papritura apo veprime impulsive që të lodhin. Në këtë fazë, është më mirë të përqendrohesh te dashuria dhe lidhjet emocionale. Kur ke dikë pranë që të do dhe të mbështet, edhe problemet më të mëdha duken më të lehta. Nëse je vetëm, mos u mbyll – lëre zemrën hapur dhe larg paragjykimeve.

—

♓ Peshqit

Organizo diçka të veçantë sot ose nesër – një pajtim, një darkë e vogël, apo një moment i bukur me një njeri të dashur. Qielli i këtyre ditëve të jep forcë dhe motivim në punë: duket se tashmë ke marrë disa konfirmime që të japin siguri. Por në marrëdhënie personale nuk je plotësisht i kënaqur: ndoshta dikush është treguar sipërfaqësor, ose një lidhje e gjatë është bërë monotone. Nuk dëshiron të tregosh dobësitë e tua, por pak ndjeshmëri dhe hapje emocionale mund të jenë përparësi. Marrëdhëniet me Virgjëreshën, Binjakët dhe Shigjetarin janë të tensionuara – duhet durim dhe aftësi për të dëgjuar. Edhe ndjeshmëria është një forcë, nëse e përdor pa u lënë mposhtur nga pasiguritë. /noa.al