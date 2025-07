3 shenjat ne fat të javës 14 deri 20 korrik nga Paolo Fox. Dhe 3 shenjat me ditë të trazuara

Ja përzgjedhja e 3 shenjave më me fat për javën 14 – 20 korrik 2025, sipas Paolo Fox, me analizë të zgjeruar për dashurinë, punën dhe mirëqenien në këtë përkthim nga noa.al.

🥇 Luani – Në qendër të vëmendjes: suksese, emocione dhe energji pozitive

➤ DASHURIA: Me Venusin në aspekt miqësor dhe një klimë yjore shumë entuziaste, kjo është një javë ku mund të ndodhin takime që lënë gjurmë. Beqarët do kenë shanse të shumta për të jetuar aventura emocionuese, sidomos më 16 dhe 17 korrik. Nëse je në një lidhje, kjo është koha për të bërë hapa të rëndësishëm si bashkëjetesa ose plane për të ardhmen. Nëse dëshiron të rikuperosh një lidhje të vjetër, mos vono: tani fjalët kanë peshë dhe ndjenjat janë më të thella.

➤ PUNA: Janë të mundshme shpërblime, përmirësime dhe njohje në fushën profesionale. Edhe nëse s’e ke ndjerë shumë më parë, tani do të vlerësohesh për përpjekjet e tua. Pas datës 16, çdo bashkëpunim i ri që nis, sjell energji të mirë dhe potencial për rritje. Kujdes vetëm me financat – Merkur në shenjë të këshillon të mos rrezikosh në investime.

➤ MIRËQENIA: Je në një fazë ku edhe mirëqenia shpirtërore rritet. Lexime mbi vetë-zhvillimin, pak më shumë kohë për reflektim, apo thjesht pak më shumë natyrë – gjithçka e ndihmon shpirtin tënd të ndriçojë. Kujdes me lodhjen në fundjavë – mos e tepro.

🥈 Gaforrja – Pasion, stabilitet dhe lidhje të sinqerta

➤ DASHURIA: Kjo javë vendos ty në kontrollin e jetës emocionale. Nëse je në një lidhje të gjatë, mund të mendosh për martesë apo bashkëjetesë. Pasiguritë që kanë lindur muajt e fundit tani mund të zgjidhen me biseda të ndershme. Beqarët, nga ana tjetër, kanë shanse të nisin një lidhje që do të mbetet gjatë në kujtesë – vetëm mos lejo ndrojtjen të të izolojë.

➤ PUNA: Qartësi në marrëveshje dhe mbështetje nga figura të rëndësishme – Jupiteri të favorizon në kontakte dhe zgjerim. Edhe nëse kontrata e tanishme mbaron, shpejt do të vijë një tjetër më e mirë. Rrjeti i njerëzve që të duan është një aset i vlefshëm këtë javë.

➤ MIRËQENIA: Kujdes në datat 16–17, ku mund të ndiesh lodhje apo tension. Në përgjithësi, megjithatë, ndihesh më i fortë shpirtërisht. Shmang ushqimet që të rëndojnë stomakun – ai është pika jote e dobët këtë periudhë.

🥉 Demi – Javë pasionante dhe profesionalisht premtuese

➤ DASHURIA: Romantizmi i shenjës tënde do ndriçojë këto ditë. Ditët 18 dhe 19 do jenë veçanërisht intensive për ndjenja dhe përkëdhelje – për çiftet që duan të afrohen më shumë është koha ideale. Nëse je vetëm, një flirt i lindur në vend të zakonshëm mund të të befasojë – lumturia ndodhet afër, mos kërko larg.

➤ PUNA: Fusha e bashkëpunimeve është aktive: artistët, komunikuesit dhe krijuesit ndihen të frymëzuar. Disa kontrata mund të lëkunden për shkak të çështjeve financiare, por Jupiteri dhe Marsi të ndihmojnë të rifitosh qartësinë dhe të bësh zgjedhjet e duhura. Disa do fillojnë një projekt që vazhdon deri në qershor 2026.

➤ MIRËQENIA: Edhe pse nuk je në formën më të lartë fizike, ka një rikuperim të dukshëm. Shmang stresin dhe shtyje pak punët e lodhshme në ditët ku ndihesh më i përqendruar. Këshillohet ushqim i lehtë dhe pushim sa herë të jetë e mundur.

Ja dhe përzgjedhja e 3 shenjave më pak me fat për javën 14 – 20 korrik 2025, sipas horoskopit të Paolo Fox, me analizë të zgjeruar për dashurinë, punën dhe mirëqenien:

🥉 Virgjëresha – Tension emocional dhe nevojë për qartësi

➤ DASHURIA: Venusi në aspekt të vështirë sjell nevojë për rishikim në marrëdhënie. Nuk përjashtohet ndonjë keqkuptim apo largësi emocionale, veçanërisht në familje. Mungesa e energjisë në çift mund të vijë nga ngarkesa mendore që ke në punë. Fëmijët dhe përgjegjësitë përreth të kërkojnë shumë – prandaj kërko një ekuilibër dhe mos i anashkalo nevojat e tua.

➤ PUNA: Tre muajt e fundit kanë qenë të lodhshëm financiarisht dhe këtë javë duhet të përpiqesh të rifitosh kontrollin mbi shpenzimet. Nga e mërkura situata përmirësohet, por të hënën dhe të martën ke gjasa të ndiesh presion dhe mungesë motivimi. Fati nuk mungon, por kërkohet organizim rigoroz.

➤ MIRËQENIA: Ditë të brishta emocionalisht. Shmang situatat e lodhshme, lëvizjet e gjata dhe streset e kota. Me pak kujdes, mund ta shmangësh ndikimin negativ të yjeve dhe të ruash ekuilibrin mendor dhe trupor.

🥈 Akrepi – Dyshime në ndjenja dhe bllokime praktike

➤ DASHURIA: Merkuri në kënd të vështirë sjell pështjellim dhe dyshime: tërhiqesh drejt dikujt, por njëkohësisht ke frikë nga zhgënjimi apo mungesa e besnikërisë. Ndihesh pak i pavlerësuar? Atëherë më mirë përfshihu në njohje pa shumë pritshmëri. Transgresioni i lehtë është i lejuar, por mos e mbingarko zemrën tënde.

➤ PUNA: Projekte të pezulluara, dokumente që vonohen apo autorizime që nuk mbërrijnë – kjo është java ku ke përshtypjen se gjithçka ecën ngadalë. Mos e neglizho as ndonjë problem të vjetër ligjor që mund të dalë sërish në skenë. Megjithatë, Jupiteri të favorizon në fund – do dalësh mbi ujë, por me përpjekje.

➤ MIRËQENIA: Ke ndier tension dhe lodhje edhe gjatë natës – gjumi i shqetësuar është tregues i mbingarkesës nervore. Kujdesu për trupin tënd, sidomos për shëndetin emocional. Fundjava të takon ta përdorësh për të bërë vetëm atë që të bën mirë.

🥇 Peshqit – Qetësia është përkohësisht e brishtë

➤ DASHURIA: Venusi nuk të ndihmon – dhe kjo ndikon në marrëdhëniet që kanë qenë të lëkundura prej kohësh. Kujdes sidomos të dielën më 20 korrik, ku një bisedë e ngarkuar mund të çojë në tension. Për ata që janë vetëm, kjo nuk është java më romantike – por nuk duhet të hiqni dorë nga shpresat. Mbaj kontrollin, mos e lër fatin në duart e rastësisë.

➤ PUNA: Edhe pse Jupiteri të ndihmon për marrëveshje, Marsi në opozitë sjell lodhje, ngarkesë dhe shpërqendrim. Projektet janë të shumta, por përqendrimi nuk është në maksimum. Kjo javë është më shumë për planifikim se për veprim. Gushti do të jetë më i frytshëm – ndaj përgatitu që tani.

➤ MIRËQENIA: Java nis mirë me Hënën në shenjë, por nga fundjava – sidomos të dielën – pritet lodhje fizike dhe nervore. Kujdes me sistemin nervor që është shumë i ndjeshëm. Mos merr përsipër angazhime që mund të presin – bëj vetëm atë që të qetëson. /noa.al

