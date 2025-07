Horoskopi javor nga Paolo Fox: 14 deri 20 Korrik 2025: Parashikimet për dashurinë, punën dhe mirëqenien për të gjitha shenjat

Kjo javë sjell një përzierje emocionesh, vendimesh të rëndësishme dhe mundësish të reja për të gjitha shenjat e zodiakut. Ndikimet e Venusit, Jupiterit dhe Merkurit luajnë një rol kyç në dashuri dhe karrierë: për disa do të ketë kthesa të papritura, për të tjerët përforcim i marrëdhënieve, projekte të reja dhe qartësi pas një periudhe pasigurish.

Paolo Fox na udhëheq me parashikimet e tij të detajuara javore për çdo shenjë: kush do të rifitojë qetësinë, kush do të ndjejë pasion të ri, dhe kush duhet të shmangë vendimet e nxituara.

Është java ideale për të analizuar veten dhe për të bërë hapin e duhur në drejtimin që të sjell më shumë ekuilibër dhe lumturi. Lexo më poshtë çfarë thonë yjet për shenjën tënde!

♈ Dashi

DASHURIA: Duke parë lëvizjet e mëdha që do të ndodhin, mund të mendohet për një zgjim të menjëhershëm të pasionit që tani, dhe veçanërisht për zgjidhjen e disa problemeve që ende sjellin ankth. Kur ndikimet astrologjike janë kaq të forta, përfitojnë të rinjtë, personat e vetëm, por edhe ata që janë të dashuruar prej kohësh nuk do të kenë për çfarë të ankohen. Efekti i nxehtë dhe sensual i Venusit do të fillojë të ndihet. Në lidhjet e reja është më mirë të ruash sensin e realitetit: ekziston rreziku që t’u atribuosh domethënie të thella lidhjeve që në fakt janë vetëm aventura të thjeshta.

PUNA: Merkuri vazhdon një tranzit të favorshëm dhe forcon gjithçka, pasi do të jetë në një shenjë mike për disa javë. Je i favorizuar në vendimmarrje. Planeti i financave mbetet aktiv: kushdo që duhet të shesë ose blejë një shtëpi, të mbyllë një marrëveshje, edhe me një kompani tjetër, mund të realizojë projektin e tij, por duhet të veprojë që këtë muaj. Nuk e përjashtoj që këto tranzite planetare të sjellin mundësi në një ambient tjetër – janë raste që duhen kapur menjëherë. Duhet të lëvizësh i pari, duke qenë se ke një mbrojtje për t’u pasur zili në fushën e kontakteve.

MIRËQENIA: Nëse duhet të nisësh një terapi apo të konsultohesh me dikë për të zbuluar ndonjë shqetësim shëndetësor, mbaj mend që në datat 16 dhe 17 një Hënë e mrekullueshme në shenjë sjell përparësi dhe veçanërisht zgjidhje shumë të mira. Moment më delikat kalojnë adoleshentët dhe të rinjtë – këshillojmë prindërit t’i ndjekin me kujdes dhe dashuri.

—

♉ Demi

DASHURIA: Kjo situatë është një himn për dashurinë romantike, por mendoj se aspekti fizik i dashurisë do të jetë shumë i theksuar, sidomos në ditët kur Hëna prek shenjën tënde – të premten më 18 dhe të shtunën më 19… këto ditë mund të lënë gjurmë! Mos e kërko lumturinë në fund të botës – ëndrrat e tua, edhe ato më të guximshmet, mund të realizohen pikërisht në ambientin tënd të zakonshëm.

PUNA: Duke marrë parasysh numrin e madh të stimujve që ndikojnë sektorin e bashkëpunimeve, ka mundësi të krijosh marrëdhënie të reja pune dhe profesionale. Jupiteri, në veçanti, ndikon pozitivisht të gjithë ata që merren me krijimtari, estetikë, televizion, komunikim në përgjithësi. Kjo prirje për rinovim vazhdon gjatë gjithë muajit dhe, nëse ke lidhjet e duhura, edhe pas mbylljes së një projekti ose programi, do të jetë e mundur të mendosh për diçka tjetër. Marsi, që është në aspekt miqësor, siguron kënaqësi të mëdha dhe është gjithashtu i favorshëm për sipërmarrjet që mund të menaxhohen deri në mesin e qershorit të ardhshëm. Kujdes vetëm me çështjet e parave – për fat të keq, nga ky këndvështrim ende nuk ka qartësi dhe disa kontrata mund të mos mbyllen për shkak të mosmarrëveshjeve financiare.

MIRËQENIA: Merkuri në aspekt të kundërt kërkon të shmangësh momentet e stresit dhe lodhjes, ose të paktën të rifitosh energjitë sapo të jetë e mundur. Koncentrimi vjen e shkon, prandaj është më mirë të veprosh në ditët që konsiderohen pozitive në horoskop dhe të ushqehesh me ushqime të shëndetshme.

—

♊ Binjakët

DASHURIA: Je lodhur duke u treguar të tjerëve vlerën tënde. Heqja dorë nga ndonjë betejë e panevojshme mund të jetë një zgjidhje e mirë për të shmangur nervozizmin – sidomos të hënën dhe të martën. Pas datës 16, planetët arrijnë të të japin një ekuilibër më të mirë emocional; varet nga ty të mos e prishësh gjithçka në ditët para saj. Këto yje nxisin jetën pasionante, por krijojnë edhe momente tensioni në marrëdhëniet në çift, në martesë. Venusi është në shenjë!

PUNA: Kjo pjesë e muajit është premtuese, përveç njëfarë lodhjeje që vjen nga aspekti sfidues i Marsit, i cili të kufizon më tepër në kontakte. Nuk përjashtoj ndonjë debat profesional të hënën dhe të martën. Takimet dhe lëvizjet janë të favorizuara nga këto yje: kërko atë që dëshiron – do të shohësh një gatishmëri më të madhe ndaj kërkesave të tua. Sjellja jote energjike dhe e sigurt të bën bindës dhe tërheqës.

MIRËQENIA: Java nis të hënën dhe të martën me disa dyshime. Aktiviteti është shumë i lodhshëm – përpiqu të gjesh qetësi dhe hapësira për veten. Ditët nga e mërkura e në vazhdim janë ideale nëse dëshiron të shkëputesh pak ose të kalosh më shumë kohë në natyrë.

—

♋ Gaforrja

DASHURIA: Tani je ti ai që ke pushtetin në dashuri, dhe në gusht do të jetë edhe më mirë! Në fakt, do të tregohesh më kërkues dhe do të dëshirosh të përmbyllësh me sukses histori që prej kohësh janë kthyer në pika referimi. Me fjalë të tjera, kjo mund të jetë periudha kur vendos të bashkëjetosh apo të martohesh, nëse prej vitesh je në një lidhje. Vetëm një gjendje e tepruar ankthi mund të shkaktojë shqetësime të panevojshme më 16 dhe 17 korrik. Nëse je në kërkim të një dashurie të re, vepro menjëherë: ky entuziazëm “yllësor” duhet të të shtyjë të lësh pas dembelinë e rrezikshme që të ka mbajtur larg ndjenjave për shumë muaj.

PUNA: Aktualisht janë shumë persona që punojnë me kontrata afatshkurtra dhe ankthi rritet kur ato kontrata janë drejt fundit. Megjithatë, në shumicën e rasteve mund të jemi optimistë: do të ketë konfirmime, por edhe një qëndrueshmëri e re që vjen kur më së paku e pret. Mund të mbështetesh edhe te ndihma e personave që të duan. Pozicioni i mirë i Jupiterit sugjeron që marrëdhëniet e punës do të përmirësohen dhe gjithashtu ndikimi shumë pozitiv i Marsit do të të ndihmojë në kontakte dhe në rifreskime bashkëpunimesh.

MIRËQENIA: Jupiteri në shenjë ushqen shpresat dhe të jep forcë. Vetëm ditët e 16 dhe 17 paraqiten më të lodhshme – është i vetmi moment kur të këshilloj të shmangësh lodhjet e tepërta dhe veçanërisht shpërqendrimet. Moderim në ushqim, sepse siç e kemi përmendur, stomaku është një pikë e dobët dhe duhet kujdesur me një ushqyerje të shëndetshme dhe, nëse është e nevojshme, me këshillat e një mjeku.

—

♌ Luani

DASHURIA: Meqë Venusi është tashmë mik, mund të fillosh të shikohesh përreth nëse dëshiron të rinovosh jetën emocionale. Pra, nëse të pëlqen dikush, afroju, jepi vëmendje, bëje për vete – gjithçka që dëshiron duhet ta fitosh vetë. Nuk mund të presësh rezultate të menjëhershme, por pas datës 15 gjërat ndryshojnë. Nëse je vetëm dhe nuk ke përgjegjësi familjare, korriku nuk do të të mungojë në aventura dhe takime që të bëjnë të ëndërrosh. Në këtë kuptim, ditët 16 dhe 17 mund të lënë gjurmë të forta. Nëse dëshiron të rikuperosh një lidhje, mos humb kohë dhe mbaj parasysh këto data.

PUNA: Janë të mundshme njohje, shpërblime dhe sfida të reja, madje edhe një revansh. Nga ana tjetër, nuk ka zhvillime të mëdha në planin ekonomik – kjo ndoshta për shkak të shpenzimeve të tepruara të muajve të fundit. Edhe nëse ke të ardhura, do të detyrohesh të mbulosh disa boshllëqe. Merkuri në shenjë të kërkon të jesh i kujdesshëm në investime. Bashkëpunimet e reja që fillojnë pas datës 16 janë të mbrojtura nga yjet, prandaj duhet të jesh më pak mosbesues ndaj njerëzve që të afrohen. Nuk përjashtohet as dëshira për të nisur një aktivitet të ri: në këtë drejtim yjet janë mbështetës, por parashikojnë disa vonesa nëse ke nevojë për financime apo lehtësira.

MIRËQENIA: Këshilla është të mos lodhësh shumë trupin gjatë fundjavës. Për fat të mirë, kjo periudhë sjell një prirje më pozitive dhe optimiste, dhe kjo është e rëndësishme për të rigjetur një gjendje të mirë shpirtërore. Mundohu të lexosh më shumë, sidomos libra që trajtojnë kërkimin e brendshëm: një thellim në njohuritë psikologjike mund të të ndihmojë si për veten, ashtu edhe për të kuptuar më mirë të tjerët.

—

♍ Virgjëresha

DASHURIA: Largoi përgjegjësitë që nuk janë të ngutshme për momentin dhe përpiqu t’i japësh më shumë hapësirë lehtësisë dhe ngrohtësisë së dashurisë tënde. Venusi në aspekt kritik nuk sjell mbyllje, por kërkon rishikime. Mungon pak energji erotike në çift, ndoshta sepse ke shumë shqetësime dhe ndoshta shumë probleme në punë. Nuk përjashtohet edhe ndonjë keqkuptim në familje apo ndonjë largësi emocionale – gjithçka mund të kapërcehet, por më parë duhet të marrësh në konsideratë nevojat e ndryshme të personave përreth teje, përfshirë edhe fëmijët. Jupiteri në pozicion të favorshëm në fushën e mbrojtjeve të jep një energji të mirë – kjo ndihmon edhe në shëndet.

PUNA: Mundësitë mund të lidhen edhe me takime të reja. Është një periudhë kur duhet të rikuperosh para, sidomos nëse ke shpenzime për rinovime, për fëmijët, apo të tjera nevoja që tre muajt e fundit i kanë bërë të lodhshme. Prandaj duhet të punosh tani për muajt në vijim, të cilët premtojnë përmirësime. Më mirë të ndjekësh çdo gjë me vëmendje dhe të organizohesh sa më mirë për të hedhur një hap vendimtar drejt një qëllimi të ri. Ditët më të mira nisin nga e mërkura. Përkundrazi, të hënën dhe të martën mund të lindin tensione të vogla.

MIRËQENIA: Janë ditë që duhet të menaxhohen me kujdes – më mirë të shmangen udhëtimet e gjata ose situatat që lodhin shumë. Venusi në aspekt të vështirë mund të sjellë vështirësi emocionale. Të gjitha këto janë probleme kalimtare, por që mund të shmangen lehtësisht me pak parandalim dhe kujdes ndaj vetes.

—

♎ Peshorja

DASHURIA: Mund të strehohesh në një kontekst dashurie të favorshëm – edhe një miqësi dashurie mund të të japë forcën për të kapërcyer çdo keqkuptim. Është e lehtë të gjesh një terren të përbashkët mirëkuptimi dhe një bashkëpunim sensual gjatë fundjavës, të cilën horoskopi e përforcon bashkë me dialogun me personin e përhershëm në jetën tënde. Do të jesh sensual dhe tërheqës, ndoshta pak impulsiv me ata që nuk të kushtojnë vëmendje. Kujdes me debatet me ish-partnerë në mesjavë.

PUNA: Qartësimet dhe ndryshimet e mëdha mund të nisin, por duhet të përpiqesh të kuptosh çfarë dëshiron me të vërtetë para se të veprosh. Ndërkohë, përmbushi detyrimet në ditët më të mira. Edhe përsa i përket studimeve je i/e favorizuar. Të ardhurat janë në rritje, por, për fat të keq, edhe shpenzimet për shtëpinë janë të larta. Mund të lindin disa dyshime dhe një ankth i vogël. Do të ndiesh peshën e rëndë të rutinës – duket se vërtet ke dëshirë të ndryshosh stilin e jetesës, vendin e punës apo ambientin profesional. Disa tashmë e kanë bërë këtë hap për shkak të padurimit ndaj disa mjediseve.

MIRËQENIA: Mundohu të qëndrosh me njerëz pozitivë, të dalësh, të shkosh në kinema dhe të argëtohesh! Ky është një mënyrë më e shëndetshme për të shkarkuar tensionin sesa të zemërohesh me ata që ke përreth. Shtyje zemrën tënde drejt gjërave që ende nuk i njeh dhe, nëse është e mundur, përpiqu të thellohesh në ndonjë temë të tipit “New Age”… Edhe dëgjimi i muzikës mund të qetësojë shpirtin në ditët më lodhëse. Për fat të mirë, je një person shumë krijues, me një energji jetësore të jashtëzakonshme dhe do të arrish të përballosh gjithçka me kënaqësi të madhe.

—

♏ Akrepi

DASHURIA: E vetmja pasiguri e lidhur me horoskopin vjen nga këndi i vështirë i Merkurit, i cili sjell disa keqkuptime. Ndoshta ndihesh tërhequr nga dikush, por në të njëjtën kohë ke frikë të dashurohesh shumë, ose ndoshta nuk mendon se kjo person mund të të ofrojë garancitë e qëndrueshmërisë dhe besnikërisë që ti kërkon në një lidhje. Ndihesh i papërfillur? Përpiqu të argëtohesh, pa pasur si qëllim të arrish diçka serioze. Në fund të fundit, mund t’i lejojësh vetes një thyerje të vogël të rregullave, pa shumë “nëse” e “por”.

PUNA: Nëse je duke menduar për një ndryshim, ndoshta po vlerëson propozime të reja. Në çdo rast, nuk përjashtohet që një ndryshim orari, roli apo vendi të të ketë lënë të befasuar së fundmi. Nuk përjashtohet që kjo disonancë e Merkurit, këtë korrik, të përfaqësojë vështirësinë për të nisur projekte për shkak të dokumenteve të munguar apo autorizimeve të pamarra. Disa mund të kenë edhe probleme të vjetra ligjore në sirtar – duhet vepruar menjëherë për të arritur një zhbllokim sa më shpejt. Mbështetja dhe hapjet për të gjetur mundësi të reja janë të mundshme gjatë gjithë muajit. Jupiteri është në aspekt të favorshëm: në fund do të dalësh fitues.

MIRËQENIA: Ushqimi duhet të jetë sa më i shëndetshëm, duhet të përpiqesh të flesh më mirë dhe në mënyrë të rregullt. Gjatë javëve të fundit, ke ndier një lloj tensioni edhe gjatë natës, ke pasur vështirësi për të fjetur mirë. Trajtimet estetike sjellin rezultate të mira – duhet të kujdesesh më shumë për bukurinë tënde! Në fundjavë bëj vetëm atë që ndien me dëshirë.

—

♐ Shigjetari

DASHURIA: Korriku ka fuqinë për t’i nxjerrë gjërat në shesh: të gjitha diskutimet dhe vërejtjet që mund të bësh ndaj njerëzve që të rrethojnë do të jenë të drejta dhe nuk duhet t’i mbash brenda vetes. Nëse je në një marrëdhënie që të kënaq, këto yje shtojnë dëshirën për debat; nëse ai/ajo që do nuk të kthen mbrapsht dashurinë në mënyrë të duhur, disa përballje do të jenë edhe të nevojshme për të testuar qëndrueshmërinë e lidhjes (pa e ekzagjeruar gjithsesi). Për të shmangur konfliktet, mund të marrësh edhe vendimin për të udhëtuar…

PUNA: Gjithçka që të propozohet gjatë këtyre javëve mund të jetë e rëndësishme, e vlefshme, e menaxhueshme. Siç di të bësh, kujdes kontaktet, takimet dhe propozimet që vijnë nga mjedise të reja, nga qytete të tjera – shenja jote shpesh ka lidhje me të largëtën. Yjet vënë theksin te bashkëpunimet, shoqëritë, takimet e biznesit. Do të mund të ndërmarrësh nisma të ndryshme dhe të marrësh një lajm të mirë. Ke nevojë për të, sepse gjashtë muajt e parë të vitit nuk kanë qenë shumë aktivë – ka nga ata që kanë parë të mbyllen projekte apo programe dhe tani duhet të nisen drejt horizonteve të reja.

MIRËQENIA: Merkuri në aspekt të favorshëm të lejon të rifitosh energji pozitive. Faza më e mirë është në mes të javës. Sigurisht, nuk do të jetë e lehtë të shmangësh momentet e zakonshme të lodhjes, sidomos për shkak të detyrave të shumta që do të duhet të përballosh. Rigjenerohesh më së miri kur del nga ambienti i zakonshëm dhe sheh vende të reja. Sapo të mundesh, përpiqu të organizosh një udhëtim të shkurtër…

—

♑ Bricjapi

DASHURIA: Kjo është një periudhë që mund të shndërrohet në një muaj të dedikuar për ndjenjat dhe situatën tënde personale, e cila mund të përfitojë ndjeshëm. Nëse ke njohur dikë së fundmi, është e mundur që tani po vlerëson sa e rëndësishme është kjo dashuri. Mos hezito të sqarosh edhe dyshimet apo shkaqet e ndonjë pakënaqësie që kanë sjellë debate në të kaluarën. Tani është momenti i duhur për të sqaruar edhe çështje të rëndësishme. Nëse je vetëm apo në kërkim të një dashurie të re, është e mundur të takosh një person të veçantë – dikë që do të jetë e vështirë për ta harruar. Mos i tërhiq pas vetes problemet që kanë lindur gjatë muajve të fundit: tani mund të hapësh një fazë të re, rinovuese.

PUNA: Është mirë të mbash mend se të gjitha ndryshimet që dëshiron të bësh në aktivitetin tënd duhet të propozohen dhe menaxhohen brenda javëve në vijim. Nuk është se gjërat po shkojnë keq, por duhet të dish që Jupiteri në kundërshtim po sjell lodhje. Në disa raste, projekte që më parë të entuziazmonin tani janë kthyer në burim stresi. Përpiqu të gjesh aleatë të vërtetë, veçanërisht tani, sepse një ndryshim është në prag. Nuk përjashtohet që të jesh duke luftuar kundër armiqve – prej kohësh po përpiqesh të bësh vend në një situatë që është objekt zilie nga të tjerët.

MIRËQENIA: Java nis mirë të hënën dhe të martën, por të mërkurën dhe të enjten do të kesh një rënie të energjisë. Nuk është e lehtë të përballosh tensionet e momentit, por duhet theksuar se, nga pikëpamja astrologjike, më e keqja ka kaluar. Nervozizmi është ende i pranishëm, por më i butë – edhe sepse dita-ditës je gjithnjë e më i vendosur të jetosh ashtu siç të pëlqen, duke u shkëputur nga një e kaluar që sjell vetëm kujtime zhgënjimi dhe hidhërimi.

—

♒ Ujori

DASHURIA: Venusi shpërblen dashurinë, dhe ti dukesh më i hapur… Nëse ke të bësh me një person që nuk arrin të kuptojë nevojat e tua, do të mund të sqarosh gjithçka që nuk funksionon dhe, në raste të veçanta, edhe të shohësh përreth për alternativa. Është koha për të bërë një bilanc të situatës – sidomos tani duhet të kuptosh çfarë kërkon nga të tjerët dhe çfarë dëshiron të vazhdosh në marrëdhëniet që kanë rëndësi për ty. Fundjava mund të sjellë ndonjë polemikë shtesë.

PUNA: Duhet mbajtur nën kontroll vetëm aspekti financiar, sepse këndi i vështirë i Merkurit mund të të shtyjë drejt veprimeve të nxituara. Ky nuk është muaji i duhur për të bërë blerje-shitje, për të përfituar maksimumin nga sektori i pasurive të paluajtshme, apo për të investuar në mënyrën më të mirë. Nëse vërtet duhet të veprosh në këtë drejtim, të paktën kërko ndihmën e dikujt që ka më shumë përvojë. Merkuri ndikon edhe në marrëdhëniet e bashkëpunimit dhe partneritetet e biznesit. Në disa ditë nuk do të ndihesh i lirë për të vepruar. Duhet të bisedosh qartë, sidomos nëse disa marrëdhënie profesionale kanë arritur pikën e durimit.

MIRËQENIA: Do të ndiesh pak lodhje gjatë së shtunës dhe së dielës. Ndiq gjithmonë sinjalet e trupit tënd – mos e tepro. Disa mund të mendojnë për një ndërhyrje estetike ose për përmirësimin e mirëqenies së përgjithshme (gjithmonë nën kontroll mjekësor). Herë pas here, duke qenë se puna dhe familja do të të marrin shumë kohë, përpiqu të gjesh pak frymëmarrje dhe çlodhje për veten.

—

♓ Peshqit

DASHURIA: Venusi është pak i vështirë këtë javë dhe rrezikon vetëm marrëdhëniet që prej kohësh nuk funksionojnë më. Yjet janë të veçanta për ata që duan të sqarojnë situata të ndërlikuara – kujdes sidomos të dielën më 20. Në gusht do të kesh një qiell më të favorshëm, prandaj mos rreziko të hedhësh poshtë lidhje me vlerë për shkak të shqetësimeve momentale. Duke qenë se shpesh ke një qëndrim tepër fatalist, kujto se mënyra e vetme për të menaxhuar këtë situatë është të marrësh vetë në dorë drejtimin, pa ia lënë të tjerëve dhe pa shtyrë gjërat për më vonë.

PUNA: Jupiteri të ndihmon të rifitosh ose të konfirmosh marrëveshje. Të paralajmëroj se gushti – edhe pse zakonisht është muaj pushimesh – për ty do të jetë shumë produktiv, ose të paktën do të të nxisë të mendosh seriozisht për çfarë duhet të bësh në vjeshtë. E vetmja shqetësim mund të jetë sasia e madhe e angazhimeve. Yjet nuk bëjnë asgjë në vendin tonë – ky qiell mund të të japë kthesa të mëdha vetëm nëse je i vendosur dhe kërkon maksimumin. Nga ana tjetër, Marsi në opozitë tregon lodhje: duket se projektet janë të shumta, por përqendrimi nuk është i mjaftueshëm.

MIRËQENIA: Java nis mirë me Hënën në shenjë të hënën dhe të martën. Kërko pushime të shkurtra për të rifituar energjinë. Duhet të kesh kujdes ndaj pikave të dobëta të trupit tënd, veçanërisht ndaj sistemit nervor, që kohët e fundit është mjaft i lodhur. Një ditë me rënie energjie do të jetë e diela – programo vetëm aktivitete të këndshme dhe mos u lodh shumë. /noa.al