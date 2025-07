Fox: Ja 3 shenjat me fat dhe 3 më të pafavorshme të ditës së martë, 8 korrik 2025

Në këtë ditë të martë, 8 korrik 2025, yjet sjellin zhvillime të rëndësishme për shumë shenja.

Paolo Fox thekson ndikime të fuqishme nga Hëna, Venusi, Mërkuri, Marsi dhe Jupiteri – duke favorizuar disa dhe vënë në sprovë të tjerët.

Më poshtë gjeni një përmbledhje të 3 shenjave më me fat, që do përfitojnë nga ky konfigurim astrologjik, si dhe 3 më të pafavorshmet, të cilat duhet të veprojnë me kujdes.

🌟 3 Shenjat më me fat të ditës

♊ Binjakët

Pse janë me fat: Venusi është në shenjën tuaj dhe ju jep një shkëlqim të veçantë, duke e rritur karizmën dhe aftësinë për të ndikuar te të tjerët – në dashuri, por edhe në çështje profesionale. Projektet marrin vrull dhe ndikimi juaj është më i fortë se zakonisht. Fundjava sjell emocione të mëdha në dashuri.

Këshilla: Përdorni këtë magnetizëm për të rifilluar atë që keni lënë pezull. Mos u mbyllni në dyshime – dita është për fitore dhe mundësi të reja!

♌ Luani

Pse janë me fat: Venusi dhe Mërkuri ndodhen në shenjën tuaj dhe ju japin një dozë të madhe fuqie për të marrë vendime dhe për të vepruar. Saturni gjithashtu ju ndihmon të përballoni dhe tejkaloni sfidat e së shkuarës, veçanërisht në marrëdhënie. Lidhjet personale marrin kthesa të rëndësishme dhe jeni ju që vendosni drejtimin.

Këshilla: Jepini përparësi qartësisë dhe sinqeritetit në vendimet tuaja emocionale dhe personale. Jeni të fuqishëm – përdoreni këtë forcë me mençuri.

♏ Akrepi

Pse janë me fat: Hëna është në një pozicion të shkëlqyer për ju sot dhe nesër. Jupiteri ndihmon kreativitetin dhe punën, sidomos për ata që punojnë në mënyrë të pavarur ose në fusha artistike. Energjia emocionale po rikthehet dhe Venusi nuk është më në kundërshtim – gjë që rihap mundësi për dashuri të reja ose rikthime.

Këshilla: Investoni në veten dhe në marrëdhëniet që ndjeni se kanë kuptim. Mund të fillojë një kapitull i ri shumë pozitiv.

—

⚠️ 3 Shenjat më të pafavorshme të ditës

♍ Virgjëresha

Pse janë në vështirësi: Edhe sot, ashtu si dje, marrëdhëniet ndërpersonale mund të jenë të tendosura. Po punoni me shumë detyrime njëherësh dhe ndiheni të detyruar t’i përmbushni, ndonëse pa shumë pasion. Edhe dashuria është e lodhshme dhe mund të ketë tensione të mbartura që nga marsi.

Këshilla: Mos lejoni që stresi të shpërthejë ndaj të afërmve. Duhet durim dhe pak distancim emocional. Lini kohë për veten.

♓ Peshqit

Pse janë në vështirësi: Hëna është në kundërshtim me shenjën tuaj, çka rrit ndjeshmërinë dhe stresin. Edhe pse situata po përmirësohet në aspektin profesional, nervozizmi i akumuluar mund të kalojë në marrëdhëniet personale. Kujdes me kontrastet që kanë filluar më 4 korrik – ato mund të përkeqësohen.

Këshilla: Rregullo energjitë dhe ruaj qetësinë. Mos merr vendime nën stres. Kujdes sidomos me mënyrën si komunikon me partnerin.

♎ Peshorja

Pse janë në vështirësi: Edhe pse dita fillon me energji pozitive, një ndjesi e vazhdueshme melankolie të shoqëron dhe mund të ndikojë në gjykimet e tua. Ndihesh i keqkuptuar nga të tjerët dhe kjo të shton ndjenjën e lodhjes. Nëse nuk kujdesesh, nostalgjia mund të kthehet në bllokim emocional.

Këshilla: Kërko praninë e njerëzve pozitivë. Shmang konfliktet e kota sot dhe nesër – dhe mos harro: reflektimi nuk është dëm, por duhet kanalizuar drejt një qëllimi. /noa.al

Horoskopi i Paolo Fox për sot, 8 korrik 2025: parashikimi për të gjitha shenjat