Paolo Fox: Shenjat më me fat dhe më të sfiduara sot – e hënë 7 Korrik 2025

Në një ditë ku Hëna ndriçon Shigjetarin dhe ku Venusi dhe Mërkuri ndikojnë ndjeshëm fushat e ndjenjave dhe komunikimit, disa shenja gëzojnë mbështetje të plotë nga yjet, ndërsa të tjera përballen me sfida që kërkojnë maturi, vetëkontroll dhe reflektim.

Qetësia në marrëdhënie, balanca financiare dhe vendimmarrja profesionale janë fusha ku sot shpalosen më shumë tension apo sukses.

Le të shohim cilat janë shenjat që gëzojnë më shumë përkrahje sot, dhe cilat duhet të ecin me kujdes e të mos nxitohen.

✅ 3 Shenjat më me fat sot

1. Shigjetari ♐

Hëna në shenjë të jep një dritë të brendshme që ndriçon gjithçka: ke fuqi, ke vullnet, ke ide të qarta. Pas një periudhe ngecjeje në fillim të vitit, më në fund ndihesh sërish në lëvizje. S’je më i stepur, dhe marrëdhëniet me të tjerët fillojnë të ecin më rrjedhshëm. Edhe çështjet ligjore apo burokratike që të rëndonin, tani zhbllokohen. Sot është dita jote për të shkëlqyer në komunikim, për të ndërtuar aleanca të reja dhe për të ringjallur edhe ndjenjat që kishin rënë në monotoni.

2. Luani ♌

Një kombinim i fuqishëm: Hëna e favorshme dhe Mërkuri në shenjë të japin sharm, kthjelltësi mendore dhe magnetizëm personal. Në dashuri je lider, jo vetëm në fjalë por edhe në vepra – dhe këtë sot të gjithë e ndiejnë. Çfarëdolloj iniciative të marrësh, qoftë në jetën personale apo profesionale, sot ka gjasë të ecë me sukses. Nëse ke një bisedë të rëndësishme për të bërë, një takim që kërkon bindje, apo një projekt për të paraqitur – kjo është dita.

3. Binjakët ♊

Venusi dhe Mërkuri janë me ty dhe kjo do të thotë: zgjuarsi, dashuri dhe komunikim i lehtë. E ke të lehtë të impresionosh të tjerët dhe sidomos në çështje zemre, ke një shkëlqim të veçantë. Nëse je në çift, je gati për të marrë vendime që e çojnë marrëdhënien në një nivel më të thellë. Nëse je vetëm, takimet që ndodhin sot janë të papritura, emocionuese dhe me potencial. Në punë, kreativiteti yt të jep përparësi ndaj të tjerëve – mos e lër të shkojë kot.

⚠️ 3 Shenjat më të sfiduara sot

1. Virgjëresha ♍

Hëna kundër, tension në ajër, veçanërisht në shtëpi apo në marrëdhënie me të afërmit. Edhe në çift, edhe në familje, ke ndjesinë se të keqkuptojnë apo të kritikojnë padrejtësisht. Në vend që të tërhiqesh dhe të mbyllesh në vetvete (siç ke prirje), do të ishte mirë të përpiqesh për dialog dhe sqarim. Korriku nuk është muaji më i mirë për dashurinë, por nuk është as koha për të prishur gjithçka. Qetësi, maturi dhe durim – ky është ilaçi për sot.

2. Ujori ♒

Venusi të ndihmon në dashuri dhe në marrëdhënie shoqërore, por Mërkuri kundër të vë në siklet në çështje praktike: paraja nuk është e mjaftueshme, shpenzimet të dalin jashtë kontrollit, dhe dikush mund të mos të paguajë në kohë atë që të takon. Stresi i akumuluar mund të shpërthejë në diskutime të panevojshme. Kujdes me vendimet impulsive – mos nënshkruaj, mos bli e mos shpenzo pa reflektuar. Në dashuri, përpiqu të mos përplasësh frustrimet ekonomike me partnerin.

3. Peshqit ♓

Fillimi i javës nuk është i lehtë për ty. Ndihesh i lodhur, i sforcuar, dhe ndoshta emocionalisht i zbrazët. Disa përgjegjësi të reja të kanë rënë mbi supe, ndërkohë që ende s’je rikuperuar plotësisht nga ngarkesat e fundit. Mos i merr personalisht testimet që të vijnë nga jashtë – jo çdo sfidë është një dështim. Kujdes me shëndetin dhe energjinë: fli më shumë, ruaj qetësinë, dhe mos bëj asnjë veprim të nxituar në lidhje me punën apo me jetën në çift. Që nga e mërkura, qielli do të hapet sërish.

