Horoskopi analitik i Paolo Fox për sot, 7 korrik 2025 për të gjitha shenjat e zodiakut

Çfarë sjell kjo e hënë për dashurinë, punën dhe jetën personale sipas parashikimeve astrologjike të Paolo Fox

Kjo e hënë e 7 korrikut hap javën me një qiell të mbushur me lëvizje të rëndësishme planetare: Hëna, Venusi, Mërkuri dhe Jupiteri janë të gjitha në pozicione kyçe që ndikojnë fuqishëm në ndjenjat, marrëdhëniet ndërpersonale dhe çështjet profesionale.

Disa shenja do të ndihen të motivuara për të ndërmarrë hapa të mëdhenj, të tjerat do të përballen me sfida që kërkojnë qartësi dhe guxim. Dashuria, financat dhe energjia personale janë në qendër të vëmendjes. Disa lidhje do të forcohen, të tjera mund të vihet në provë. Por për të gjithë ka mundësi për rritje dhe rifillim, nëse veprohet me maturi dhe besim.

Lexo më poshtë parashikimin e plotë për secilën nga 12 shenjat e zodiakut dhe zbulo se çfarë të pret sot, në një ditë që mund të bëhet pikënisje për ndryshime të rëndësishme.

Dashi

Kjo ditë nis nën ndikimin pozitiv të një Hëne të shkëlqyer dhe të një aspekti shumë të favorshëm të Venusit, dy elementë astrologjikë që bëhen vendimtarë për të të ndihmuar të kapërcesh atë që quhet "tatëpjetë". Po për çfarë tatëpjete bëhet fjalë? Janë ato shqetësime të vogla e të mëdha që kohët e fundit të kanë turbulluar, veçanërisht në fushën e punës. Tani që ke nisur një program apo projekt të ri, edhe pse je përkushtuar pa kursyer veten, ka mundësi që së shpejti të duhet të rishikosh strategjitë ose madje të mendosh për të ndryshuar krejtësisht drejtim. Kjo vjen nga ndikimi i Jupiterit në pozicion të pafavorshëm, i cili që nga muaji i kaluar po të sugjeron të mbyllësh marrëdhënie profesionale që nuk kanë më vlerë. Mund të bëhet fjalë për një person që të përfaqëson në punë, për furnitorë, bashkëpunëtorë apo kontakte të rëndësishme që për vite kanë qenë pika të qëndrueshme: mund të jetë e nevojshme të rishikohen marrëveshjet dhe balancat, sepse shumë gjëra po ndryshojnë dhe kjo sjell pasiguri. Megjithatë, nuk ke pse të kesh frikë se kjo do të ndikojë negativisht në dashuri: përkundrazi, pikërisht tani ti, Dashi, ke një nevojë të vërtetë dhe të thellë për të dashuruar dhe për t’u ndjerë i dashuruar, më shumë se ç’e imagjinon. Që nga e premtja e kaluar, Venusi ka nisur një kalim shumë të rëndësishëm për shenjën tënde; të kesh personin e duhur në krah mund të bëhet shpëtimi yt, baza e sigurt nga ku të përballosh këtë periudhë transformimesh të thella.

—

Demi

E ardhmja është ajo që ka vërtet rëndësi, ndërsa e kaluara, sado që të jesh i lidhur me ndjenjat dhe zakonet, tashmë nuk shërben më si më parë. Edhe një herë më duhet të përsëris një koncept themelor: mos u përpiq të rikuperosh atë që është tashmë e humbur. Nëse dikush ka dalë nga jeta jote, nëse një punë nuk ofron më sigurinë që kishte më parë, këmbëngulja për ta rikthyer gjithçka siç ishte vetëm sa do të të ngadalësojë në rrugën drejt mundësive të reja. Prej kohësh, Urani ka sjellë ndryshime të thella dhe, edhe pse dikush është ende i lidhur me kujtimet, shumë të tjerë kanë nisur një rrugë të re: ka nga ata që kanë ndërruar kompani, kanë pranuar detyra të tjera, programe, role… pra kanë ndryshuar rrënjësisht stilin e jetës. E gjitha kjo sjell natyrshëm edhe një ndryshim në mënyrën e përjetimit të ndjenjave dhe dashurisë: je më kërkues, dëshiron marrëdhënie të sinqerta, të bazuara në ndershmëri dhe ndarje të vërtetë. Pengesa e vetme këto ditë vjen nga Mërkuri në aspekt të pafavorshëm, i cili vë në plan të parë çështjet financiare, nevojën për më shumë siguri dhe për të ndjerë stabilitet në të ardhurat. Megjithatë, ndërsa e kaluara largohet, duhet të shikosh me besim dhe optimizëm drejt asaj që të pret, pa frikë të lësh pas çfarë nuk të shërben më.

—

Binjakët

Për ty parashikohet një situatë veçanërisht intriguese dhe stimuluese në lidhje me ndjenjat dhe jetën dashurore. Është e vështirë të mendohet që në këtë periudhë të mos kesh të paktën një person të rëndësishëm për të ndarë mendimet më romantike. Yjet të bëjnë më të ndritshëm, tërheqës dhe të etur për emocione: kush është tashmë i dashuruar apo në një lidhje të qëndrueshme, mendon seriozisht për hapa të mëdhenj si martesa apo bashkëjetesa, ndërsa çiftet e konsoliduara ndihen më të forta, të sigurta dhe gati për të kaluar në një nivel më të lartë të marrëdhënies. Nga ana tjetër, për ata që nuk ndihen më të përfshirë, nuk do të ketë hezitime për të mbyllur pa keqardhje dhe për të nisur një faqe të re. Kjo ditë, shumë e ngarkuar dhe dinamike, mund të jetë e dobishme edhe në fushën profesionale: nëse një projekt i fundit nuk ka sjellë rezultatet e pritshme, ose nëse në qershor ke pasur rënie motivimi apo produktiviteti, është momenti për të tentuar një rifillim. Është thelbësore të mos qëndrosh në vend, por të përpiqesh të realizosh diçka të re, duke lënë hapësirë për krijimtarinë tënde të njohur, e cila tani, me Venusin dhe Mërkurin në favor, arrin kulmin e shprehjes së saj.

—

Gaforrja

Ky është momenti ideal për t’u përqendruar me vendosmëri në punë, studime dhe çështjet praktike. Do ta përsëris sot dhe do të vazhdoj ta theksoj edhe në muajt në vijim: tani është koha për të vepruar, për të provuar veten dhe për të treguar se sa vlen. Jupiteri dhe Marsi janë në pozicion shumë të favorshëm dhe të japin një ngarkesë energjie dhe iniciative të jashtëzakonshme; mund të arrish rezultate të jashtëzakonshme në gjithçka që lidhet me aktivitetin tënd, formimin dhe zhvillimin personal. Për sa i përket marrëdhënieve sentimentale, ato do të marrin hov mes gushtit dhe shtatorit: kjo nuk do të thotë që tani je vetëm apo pa pika referimi, por më tepër që në këto ditë ke një objektiv konkret, një projekt që do të materializohet në diçka të rëndësishme vetëm deri në fund të verës. Dita e sotme kërkon vetëm pak kujdes me çështjet financiare: do të duhet të rishikosh llogaritë, të organizosh shpenzimet ose të planifikosh investime, sepse në muajt në vijim do të të nevojiten burime për të realizuar atë që dëshiron. Nëse ke në mendje të bësh një propozim, qoftë në fushën e punës apo të dashurisë, mos hezito: kjo javë është e favorshme, përveç të mërkurës dhe të enjtes që mund të jenë ditë pak më të dobëta.

—

Luani

Java hapet me sinjale shumë pozitive për ty: Hëna është në aspekt të favorshëm, ashtu si dhe Mërkuri që ndodhet në shenjën tënde, dhe kjo të jep një energji dhe vrull të jashtëzakonshëm. Nëse ke pranë personin e duhur apo nëse ndihesh i dashuruar, nuk do të kesh asnjë hezitim për të shprehur gjithë dashurinë, pasionin dhe dëshirën për të përjetuar emocione të forta. Marrëdhëniet e Luanëve shpesh karakterizohen nga njëfarë kompleksiteti dhe konflikti, por kjo nuk varet nga fati, por nga zgjedhjet që bëjnë vetë! Luani do sfidat, tërhiqet nga persona të vështirë ose që duken të paarritshëm, është një shenjë që i pëlqen të pushtojë më shumë sesa të pushtohet dhe madje kur është objekt i joshjes, merr gjithmonë rolin e protagonistit, pa u dhënë menjëherë. Lidhjet e reja që lindin tani mund të bëhen shumë të rëndësishme, dhe nëse forcohen gjatë verës, do të kenë një të ardhme të qëndrueshme dhe do të bëhen pika të forta në jetë. Është gjithashtu momenti i duhur për të marrë ndonjë kënaqësi personale, duke larguar përfundimisht nga jeta persona që në të kaluarën kanë hedhur hije mbi ty apo kanë krijuar pengesa.

—

Virgjëresha

Në këtë fillim jave ndihesh paksa në siklet ose i shqetësuar, veçanërisht për shkak të një Hëne kundërshtuese që sot dhe nesër mund të shtojë nervozizmin tënd, sidomos në mjedisin familjar dhe sentimental. Edhe nëse je me personin më të mirë në botë, mund të ndjesh se diçka nuk shkon, se ka tensione të fshehta, vërejtje të pajustifikuara apo keqkuptime të vogla që të shqetësojnë më shumë se zakonisht. Gjëja më e keqe do të ishte të kthehesh në shtëpi dhe të gjesh një atmosferë të tensionuar, me persona që të rrinë pranë duke u sjellë në mënyrë të vrazhdë apo duke mos komunikuar fare: kjo situatë mund të të bëjë të preferosh vetminë, të paktën përkohësisht. Korriku, siç e kam theksuar në analizat e mia, nuk është muaj ideal për marrëdhëniet në çift: është një periudhë ku duhet të tregohesh i kujdesshëm, përzgjedhës dhe i përqendruar në atë që vlen me të vërtetë. Edhe pse tundimi për t’u tërhequr është i fortë, duhet të gjesh mënyrën për të folur dhe për të sqaruar gjërat, duke mos lejuar që pakënaqësitë të shkatërrojnë marrëdhënie që në të vërtetë meritojnë të shpëtohen dhe të çmohen.

—

Peshorja

Yjet e ditës së sotme të sugjerojnë që t’i kushtosh vëmendje të veçantë ndjenjave dhe miqësive. Jo vetëm sepse mund të marrësh një konfirmim të bukur nga një person i dashur për ty, por edhe sepse ky horoskop flet për një fazë të pasur me marrëdhënie, takime me fat dhe emocione që pasojnë njëra-tjetrën dhe thellohen. Shumë të lindur në shenjën e Peshores ndiejnë nevojën, gati fizike, për të rikuperuar kohën e humbur: dëshirojnë romancë, marrëdhënie të sinqerta dhe momente të pasionit të vërtetë. Në anën profesionale, situata paraqitet kaotike: ka konfuzion, menaxhimi i gjithçkaje është i vështirë dhe mund të ndodhë që të duhet të zëvendësosh dikë ose të rifillosh një aktivitet pas një pauze, ndoshta duke u ndjerë gjithmonë i lodhur apo i mbingarkuar nga angazhimet. Ndryshime programi, njerëz të rinj në punë, ata që ndryshojnë e bëjnë këtë jo për qejf, por vetëm për të mos parë më persona që janë bërë të padurueshëm… Mos prit të bësh gjithçka përnjëherësh: përpiqu t’i përballosh risitë me qetësi dhe gjakftohtësi. Sot dhe nesër janë ditë të favorshme për takime dhe njohje të reja, që mund të sjellin stimuj dhe perspektiva të reja.

—

Akrepi

Qielli i këtyre ditëve është veçanërisht stimulues për ty, sidomos nëse dëshiron të forcosh pozicionin tënd brenda një grupi apo nëse po mendon të marrësh vendime të rëndësishme lidhur me aktivitetin tënd. Ditët më intensive dhe vendimtare të javës do të jenë e mërkura dhe e enjtja, por që sot ndjehet një frymë rinovimi dhe entuziazmi. Nëse tashmë ke një pozicion të qëndrueshëm apo ke bërë shumë përvoja më parë, ka gjasa që ke marrë propozime interesante ose po shqyrton mundësi të reja. Nga ana e marrëdhënieve ndërpersonale, është e nevojshme të rikuperosh atë që u humb në qershor: muaji i kaluar nuk ka qenë i lehtë për lidhjet dhe dikush mund të ketë përjetuar tensione, keqkuptime apo edhe ndarje. Tani korriku ofron mundësinë për të qepur plagët, për të rigjetur harmoninë ose, për ata që dëshirojnë, për të njohur njerëz më të përshtatshëm dhe më afër pritshmërive personale. Shfrytëzo këtë periudhë për të sqaruar, për të rindërtuar dhe, nëse është e nevojshme, për të lënë pas atë që nuk funksionon më. Venusi nuk është më kundërshtues, dhe kjo është një lajm i mirë për këdo që dëshiron të përjetojë emocione të këndshme, takime intriguese dhe në disa raste rikthime pas një qershori emocionalisht të lodhshëm.

—

Shigjetari

Dita e sotme të vendos në qendër të vëmendjes, falë Hënës që kalon pikërisht në shenjën tënde. Por nuk është vetëm Hëna që të ndihmon: edhe aspekti i favorshëm me Mërkurin forcon intuitën tënde, nxit idetë dhe të bën veçanërisht të ndritshëm dhe të motivuar. Pas një fillimi viti paksa të zbehur, ku ambicia jote dukej se ishte vënë në pauzë ose madje e penguar nga pengesa të papritura, tani ndjen se ke rifituar kontrollin mbi jetën tënde dhe dëshiron të rikuperosh kohën e humbur. Disa Shigjetarë kanë qenë të detyruar të ndryshojnë detyrë, të tjerë janë përfshirë në situata të pakëndshme apo edhe në mosmarrëveshje ligjore e burokratike që kanë sjellë stres dhe lodhje. Tani megjithatë Jupiteri nuk është më në kundërshtim dhe situata po zhbllokohet: është momenti për të luajtur të gjitha kartat dhe për të vepruar me vendosmëri. Vetëm ki kujdes që të mos derdhësh në jetën sentimentale atë nervozizëm apo mërzi që ndonjëherë mund të të shfaqet: korriku do të jetë një muaj prove për ndjenjat, do të theksojë distancat ose krizat, të cilat, nëse menaxhohen me vendosmëri dhe tolerancë, mund në disa raste të forcojnë lidhjen – ose, përndryshe, të çojnë në një ndryshim përfundimtar.

—

Bricjapi

Kjo javë do të jetë aktive dhe plot nisma, veçanërisht gjatë ditëve të mërkurë dhe e enjte. Ka mundësi që të të duhet të ndërrosh grup, rol apo pikë referimi: një situatë që ta kam përmendur edhe më parë dhe që tani po bëhet gjithnjë e më konkrete. Vitin e kaluar kishe më shumë pasion për të bërë gjërat, ndërsa tani çdo herë duket sikur duhet të luftosh për të arritur minimumin. Kjo do të demoralizonte këdo. Ke punuar shumë për të arritur një pozicion të rëndësishëm, ke investuar energji, kohë dhe përkushtim për të marrë një njohje apo një stabilitet që tani nuk dëshiron ta vësh në rrezik. Megjithatë, lodhja ka nisur të ndihet, sidomos për shkak të Jupiterit në kundërshtim që nga muaji i kaluar: nuk ka pengesa të pakapërcyeshme, por ka tension dhe mospajtime me personat përreth. Për fat të mirë, dashuria mund të kompensojë këtë boshllëk të brendshëm dhe të të ofrojë çaste ngushëllimi: shpresoj që të mund të mbështetesh në një marrëdhënie të kënaqshme. Lidhjet e lindura në muajt e fundit janë veçanërisht të gjalla dhe të pasura me emocione pozitive. Hapu ndaj ndjenjave dhe lejo vetes pak më shumë lehtësi.

—

Ujori

Kalimi i favorshëm i Venusit të bën të shkëlqesh në miqësi dhe në mjedisin shoqëror: gëzimi dhe aftësia jote për të tërhequr të tjerët janë më të forta se kurrë. Është një periudhë që të lejon të krijosh lidhje të reja dhe të forcosh ato ekzistuese. Megjithatë, nyja e vërtetë e kësaj periudhe lidhet me çështjet ekonomike dhe praktike: Mërkuri në kundërshtim, i pranishëm gjatë gjithë muajit korrik, krijon tensione dhe vështirësi për të balancuar të ardhurat dhe shpenzimet, duke të detyruar të bësh kujdes me çdo shpenzim dhe madje të kërkosh atë që të takon, edhe me forcë nëse është e nevojshme. Nuk përjashtohet që edhe kjo javë të sjellë momente nervozizmi, diskutime ose të papritura të vogla financiare. Përpiqu të mos e humbasësh moralin: mendo më mirë për dashurinë, e cila sot mbështetet nga Hëna dhe Venusi – rikthehen butësia, bashkëpunimi dhe mundësia për të përjetuar emocione të forta me personin që do dhe që ke afër. Kush ka pasur debate në qershor mund të rimendojë dhe të provojë një pajtim, ose të vendosë të kthejë faqe përfundimisht, me qetësi dhe optimizëm.

—

Peshqit

Ditët në vijim parashikohen mjaft të ngarkuara, edhe pse në përgjithësi korriku mbetet një muaj premtues për shenjën tënde. Sot dhe nesër mund të ndihesh nën presion për shkak të shumë angazhimeve, përgjegjësive që po grumbullohen apo edhe për shkak të ndjesisë se dikush po të vë në provë, duke kërkuar prej teje përgjigje të shpejta dhe vendime të menjëhershme. Nuk e harroj që ka nga ata që janë ndjerë keq dhe po përpiqen të rimëkëmben pak nga pak. Në këto raste, rregulli i parë është të shmangësh konfliktet dhe tensionet e panevojshme: mos lejo që pesimizmi apo tundimi për të hequr dorë të të pushtojë. Kujdesu edhe për formën fizike: mos e tepro me përpjekjet, lejoje veten të pushosh, merr parasysh, me këshillën e mjekut, ndonjë suplement ose thjesht fli më shumë për të rikuperuar energjinë. Kujto që kjo fazë stresi apo vonesash është e kufizuar në 48 orët e para të javës: që nga e mërkura situata do të përmirësohet dhe do të mund të përballosh sfidat me më shumë qetësi. Në dashuri, mos ji tepër kritik: ndonjëherë mjafton një gjest i ëmbël apo një fjalë e mirë për të rikthyer harmoninë dhe bashkëpunimin në lidhje. Korriku do të jetë një muaj që do të vërë në provë lidhjet e dobësuara prej kohësh… /noa.al