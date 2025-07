Paolo Fox për sot, e diel 6 korrik 2025: Ja cilat janë 3 shenjat më me fat dhe 3 më të pafavorshmet

Edhe sot, në këtë të diel 6 korrik, Paolo Fox sjell analizën e tij për çdo shenjë të zodiakut, por disa prej tyre spikasin më shumë se të tjerat.

Dita është e mbushur me energji të ndryshme, por vetëm disa shenja ndihen të favorizuara nga yjet në dashuri, punë dhe vendimmarrje.

Të tjera, përkundrazi, përballen me pasiguri, lodhje apo mbyllje emocionale. Ja për kë buzëqesh fati dhe cilët duhet të bëjnë durim.

Shenjat më me fat sot – sipas Paolo Fox

Luani

Je në një moment shumë të mirë dhe e ndien menjëherë. Ke vetëbesim, të ecin gjërat në dashuri dhe në punë je gati për të marrë përsipër sfida që më parë të trembnin. Nëse ke një projekt të pezulluar, sot mund të marrë hov. Je bindës me fjalë dhe vendimtar me veprime. Energjia e ditës është në anën tënde, mjafton të mos e shpërdorosh me debate të kota.

Binjakët

Ke mendje të kthjellët dhe shprehesh saktë. Sot është ditë e mirë për kontakte, biseda të rëndësishme apo sqarime që kanë munguar. Në dashuri mund të rikthehet dialogu, ose një person që nuk pritej të të kontaktojë. Në punë vijnë ide që vlejnë, sidomos nëse merresh me media, marketing ose teknologji. Kujdes të mos lodhesh mendërisht, sepse po e mbush ditën me shumë informacion.

Peshorja

Ke një ndjesi të brendshme që gjërat po shkojnë më mirë, dhe nuk është iluzion. Marrëdhëniet përmirësohen dhe ti di si të sillesh për të mbajtur balancën. Nëse je në çift, dita sjell më shumë mirëkuptim. Beqarët mund të bëjnë një njohje që i bën të mendojnë. Në punë, situatat po qartësohen dhe është moment i mirë për të bërë plane pa ngatërruar prioritetet.

—

Shenjat më të pafavorshme sot – sipas Paolo Fox

Bricjapi

Nuk është dita më e lehtë. Ndihesh i mbingarkuar dhe nuk ke shumë durim me të tjerët. Në dashuri preferon të heshtësh dhe të mos shpjegosh gjëra që për ty janë të qarta. Në punë e mban ritmin, por nuk ke energjinë e zakonshme për të përballuar gjithçka. Je i fokusuar, por mund të ndjesh lodhje. Ke nevojë për pushim dhe për të mos u marrë me çështje që nuk kanë urgjencë.

Demi

Dita nuk është negative, por emocioni yt është i paqëndrueshëm. Herë ndihesh mirë, herë të kap një ndjenjë boshllëku. Në dashuri do të ishte mirë të mos e mbash për vete një mendim që të rëndon. Në punë, diçka po ecën ngadalë dhe kjo të shqetëson. Trupi jep disa shenja lodhjeje, veçanërisht në sistemin tretës ose gjumin. Mundohu të organizosh më mirë oraret dhe të mos harxhosh energji me njerëz që nuk të sjellin vlerë.

Virgjëresha

E ke mendjen më shumë te detajet sesa te pamja e përgjithshme. Në dashuri ke nevojë për më shumë siguri dhe kontroll, por kjo të mbyll në vetvete. Beqarët nuk ndihen të gatshëm për t’u hapur. Në punë nuk mungon përqendrimi, por sot nuk është dita për të nisur gjëra të reja. Ka një nevojë për rregull dhe pastërti, por mos harro të marrësh frymë dhe të ndalosh pak. Ritmi është i ulët, por i dobishëm për të rishikuar qëllimet.

Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E Diel, 6 Korrik 2025. Pasqyra zodiakale për të gjitha shenjat